군 사망사건 초기 공보의 기준은 무엇인가

이 글은 2024년 1월 1일, UAE 아크부대 파병 중 사망한 고 곽진수 중위의 어머니가 작성했습니다 해당 사건을 계기로 확인된 군 사망사건 초기 공보 및 언론 대응 구조의 문제를 다루고 있습니다. 필자는 수사·재조사·정보공개·보상·예우 절차뿐 아니라, 군 사망사건 초기 공보가 어떤 기준과 기록관리 체계 아래 형성·전달되는지에 대해서도 문제의식을 가지고 관련 자료와 공식 회신을 계속 확인하고 있습니다.

AD

군 사망사건이 발생하면, 수사가 본격화되기 전부터 언론 보도에 반복적으로 등장하는 문장이 있다. "타살 가능성은 작다", "타살 정황은 발견되지 않았다" 같은 표현들이다. 문제는 이 문장들이 어떤 기준과 절차를 거쳐 만들어지는지, 그리고 누구의 설명을 통해 언론에 전달되는지조차 충분히 드러나지 않는다는 데 있다.나는 지난 4월 6일 오마이뉴스 기고를 통해 이 문장들이 어떤 기준과 절차를 거쳐 형성되는지 문제를 제기한 바 있다. 그 글에서 나는 같은 사건을 두고도 어떤 매체는 단순히 "조사 중"이라고 보도한 반면, 다른 매체들은 수사 이전 단계에서 이미 "타살 가능성은 작다"는 취지의 설명을 담았다는 점, 그리고 그 형성 경위에 대해 국방부와 합참이 관련 자료를 보유하고 있지 않다고 답했다는 점을 짚었다. 당시 내가 던진 질문은 단순했다. 수사가 본격화되기 전에 누가 먼저 방향을 제시했는가, 그리고 그 판단은 어디에 어떤 형태로 남아 있는가였다.그런데 이 문제를 제기한 뒤에도 다른 군 사망사건 초기 보도에서 유사한 표현이 반복됐다. 서로 다른 사건이었지만, 수사가 충분히 진행되기 전부터 특정 가능성을 낮게 보거나 배제하는 듯한 문장 구조는 크게 다르지 않았다. 이쯤 되면 개별 기사 표현의 문제를 넘어, 군 사망사건 초기 단계에서 반복되는 설명 방식 자체를 점검할 필요가 있다.나는 2024년 1월 1일 UAE 아크부대에서 아들 고 곽진수 중위를 잃었다. 당시 유가족은 수사단과 함께 인천공항에서 UAE행 비행기를 기다리고 있었다. 그러나 바로 그 시점에 이미 사건 관련 설명이 언론에 전달되고 있었다. 수사는 이제 막 시작되는 단계였고, 현장 감식과 포렌식, 부검, 진술 검증 등은 본격적으로 이뤄지기 전이었다. 그럼에도 일부 보도에는 이미 "타살 가능성은 작다"는 취지의 표현이 담겼다.실제 보도를 보면 차이는 더 분명하다. 2024년 1월 2일 오후 2시 35분 입력된 뉴스1 기사는 합참 관계자를 인용하면서 "군 수사기관에서 사망원인과 경위 등을 조사 중"이라고 전했다. 그러나 41분 뒤인 오후 3시 16분 연합뉴스 기사에는 "타살 가능성은 작다는 데 무게를 두는 것으로 알려졌다"는 문장이 등장했다. 위키트리와 경향신문 보도에도 비슷한 표현이 이어졌다. 같은 사건, 같은 시점, 그러나 전혀 다른 설명 방식이 공존했던 셈이다.당시에는 왜 그런 문장이 기사에 사용됐는지조차 알기 어려웠다. 그러나 2년이 지난 지금 여러 군 사망사건의 초기 보도를 다시 비교해보니, 유사한 표현 구조가 반복된다는 점이 분명하게 드러난다. 문제는 특정 사건의 개별 표현이 아니라, 그러한 문장이 어떤 기준과 경로를 통해 반복적으로 형성되느냐는 데 있다.그래서 다시 묻게 된다. 국방부가 말하는 "확인된 사실"은 정확히 무엇인가. 현장을 육안으로 확인한 초기 판단인지, 상황보고 수준의 1차 정황인지, 아니면 과학수사와 포렌식, 부검, 진술 검증까지 거친 수사 결과인지 분명하지 않다. 군이 설명하는 '확인된 사실'의 범위와 판단 기준이 구체적으로 제시되지 않는다면, 초기 공보 문장이 어떤 근거 위에 서 있는지 역시 검증하기 어렵다.나는 이 문제와 관련해 국방부에 공식 민원을 제기했다. 군 사망사건 발생 직후 이뤄지는 언론 대응 과정에서 사건 원인을 예단하거나 특정 가능성을 배제하는 표현의 사용 기준, 설명자료·브리핑·전달 경로의 기록관리 방식, 비공식 구두 설명까지 포함한 최소한의 기록관리 체계가 실제로 어떻게 운영되는지 확인해달라는 취지였다.이에 대해 국방부 대변인실은 지난 8일 답변에서 '국방홍보훈령' 제29조와 '군 수사절차상 인권보호 등에 관한 훈령' 제75조, 제78조를 근거로, 군 사망사건 발생 직후 언론 대응은 "확인된 사실에 기반한 최소한의 정보로 신중하게 대응하고 있다"고 밝혔다. 이어 언론 대응을 위해 생성되는 보도자료와 브리핑 내용 등은 정책브리핑 홈페이지에 게시돼 있으며, 그중 보도자료는 국방부 홈페이지에도 게시된다고 설명했다.이 대목에서 정리할 필요가 있는 점이 있다. 국방부 대변인실의 3월 답변과 5월 답변은 같은 질문에 대한 직접적인 반복 답변이라고 보기는 어렵다. 3월 답변은 고 곽진수 중위 사건 당시의 개별 언론 대응 자료를 실제로 보유·관리하고 있는지에 대한 정보공개 회신이었고, 5월 답변은 군 사망사건 초기 언론 대응 전반의 기준과 제도 개선 필요성에 대한 민원 회신이었다. 따라서 전자는 개별 사건의 자료 존재 여부에, 후자는 제도 일반의 원칙 설명에 무게가 실려 있었다.유가족이 2024년 1월 2일 전후 국방부와 정부 공식 홈페이지에서 아들 사건 관련 보도자료를 찾아보려 했을 때, 당시 초기 설명 문구가 담긴 정식 보도자료는 확인되지 않았다. 정보공개 청구에 대해서도 국방부 대변인실은 "대응하지 않은 사안"이라고 했고, 합참은 "일시적 언론 대응을 위해 작성·활용된 자료"라면서도 현재는 보유하고 있지 않다고 답했다.그렇다면 그 표현은 공식 브리핑에서 나온 것인가, 비공식 취재지원 과정에서 전달된 것인가, 아니면 언론의 자체 판단인가. 현재로서는 국민이 이를 구분해 확인하기 어렵다. 더 큰 문제는 그 과정과 전달 경로에 대한 기록 역시 충분히 확인되지 않는다는 점이다.군 사망사건은 국가의 지휘와 관리 아래 복무하던 장병의 죽음이라는 점에서, 초기 공보 역시 단순한 언론 대응에 머물 수 없다. 그것은 국민 신뢰의 문제이자 유가족 권익의 문제이며, 동시에 고인의 명예와 연결되는 공적 설명의 문제다.이제는 군뿐 아니라 언론도 함께 이 질문 앞에 서야 한다. 군은 확인된 사실에 기반한 신중한 대응이라고 설명하고, 언론은 취재원 설명에 따른 보도라고 말할 수 있다. 그러나 수사가 충분히 진행되기 전에 형성된 초기 문장이 반복적으로 유통된다면, 그 문장은 결과와 무관하게 사건의 첫 인상을 규정하게 된다.한국기자협회 윤리강령은 개인의 명예를 해치는 사실무근한 정보를 보도하지 않도록 규정하고 있다. 군 사망사건 초기 보도 역시 이러한 원칙 밖에 있을 수 없다. 수사가 충분히 진행되기 전 단계에서 언론이 할 수 있는 최선은 확인되지 않은 가능성을 앞서 단정하는 것이 아니라, 확인된 범위의 사실 보도에 머무르는 일일 것이다.유가족이 이 문제를 제기하는 이유는 특정 부서나 담당자를 탓하기 위해서가 아니다. 앞으로 군 사망사건 초기 단계에서 확인되지 않은 추정이나 예단적 표현이 사실처럼 전달되지 않도록, 보다 분명한 공보 기준과 기록관리 체계가 마련되기를 바라는 것이다.수사보다 먼저 형성된 초기 설명 때문에, 유가족이 고인의 명예를 다시 설명해야 하는 구조는 이제 반복되지 않아야 한다.