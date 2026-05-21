6년 만의 야외 수업, 이 행복이 처음이자 마지막은 아니겠지?

악성 민원과 과도한 행정 업무 속에서도 '좋은 교육'을 고민하는 젊은 교사들이 있습니다. 교육감 선거를 앞두고 그들의 목소리를 전합니다.

큰사진보기 ▲'찰칵! 우리들의 행복한 몰입과 관계' 활동 우리 예쁜 아이들의 멋진 결과물 ⓒ 조유주 관련사진보기

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'아 근데, 이게 내 처음이자 마지막 야외 수업은 아니겠지?'

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나는 우스갯소리로 "리즈너블(Reasonable, 합리적인)한 게 좋다"는 말을 입에 달고 사는 6년 차 도덕 교사다. 돈 벌어 먹고 사는 게 어디 쉬운가. 그동안은 행정 실무 능력을 유능함의 척도로 믿으며 시키는 대로 하는 평범한 'K-교사'였다. 하지만 이제는 그 길을 이탈하려 한다. 아무리 봐도 지금의 교육 현장은 전혀 '리즈너블'하지 않기 때문이다. 우리가 원하는 건 거창한 것이 아니다. 그저 교육의 본질에 집중할 수 있게 해달라는, 지극히 상식적인 요구다.최근 도덕 1 '행복' 단원을 가르치며 6년 만에 처음으로 야외 수업을 감행했다. 교과서 속 행복하기 위한 방법인 '몰입'과 '긍정적 관계 맺기'를 교실 한복판에서 노상 떠들어봤자 무슨 소용이 있겠나 싶었다.아이들과 교실 밖으로 나가 '찰칵! 우리들의 행복한 몰입과 관계' 활동을 했다. 모둠원끼리 웃는 얼굴로 단체 사진을 찍는 미션이었는데, 렌즈를 통해 본 아이들의 얼굴엔 '진짜' 행복이 있었다. 학업 스트레스를 잊고 몰입하는 아이들, 소외됐던 친구의 손을 먼저 잡는 아이들. 그 풍경을 보며 가슴이 벅차오르다가도 한편으론 불안감이 엄습했다.아이들의 결과물을 수합해 PPT로 만들고 복도 TV에 공유했다. 사실 야외 수업 45분은 교사에게 결코 가벼운 이벤트가 아니다. 활동지를 만들고 세세하게 안내하는 것부터, 혹시 모를 안전사고를 예방하고, 이후 아이들의 결과물을 일일이 수합해 제작하기까지. 수업은 45분이었지만 그 뒤에 가려진 일들은 말 그대로 '태산'이었다.그럼에도 친구들의 행복한 표정과 기발한 포즈를 보며 또 즐거워하는 아이들을 보니 야외 수업하길 잘했다는 확신이 들었다. 그런데 이토록 좋은 것을, 왜 6년 만에야 처음 해본 것일까? 단순히 나의 주저함 때문만은 아니었다. 교사의 열정을 가로막는 단단한 구조적 장벽이 존재하기 때문이다.야외 수업을 하다 작은 사고라도 나면 교육의 본질은커녕 교사의 무한 책임이 된다. "위험한 포즈는 절대 안 된다", "무조건 내 시야 안에 있어야 한다"고 수십 번 강조하면서도 가슴 한켠은 '솔까 쫄렸다'. 모든 사고의 화살이 오롯이 교사에게 향하는 현재의 교육 현실은, 학생들을 가장 안전한 '통제 영역'인 교실에만 가두게 만든다.나는 과목 특성상 활동과 모둠 수업의 중요성을 누구보다 잘 안다. 하지만 그보다 더 중요한 건 학생들의 특성과 교실의 공기다. 때로는 학생들이 두려워 야외 수업 같은 건 상상도 못 할 때가 있고, 때로는 엄격한 강의식 수업이 절실할 때도 있다.하지만 교육청은 현장의 맥락은 무시한 채, 무작정 '모둠 수업', '활동 중심'만 외칠 뿐이다. 보여주기식 지침 속에서 교사의 교육 철학은 설 자리를 잃는다. 늘 '민원의 소재가 되지는 않을까?', '교육청이 제시한 틀에서 벗어나는 건 아닐까?' 전전긍긍할 뿐이다. 현장의 교사들은 누구보다 아이들에게 필요한 옷을 잘 안다. 우리는 몸무게 체크와 골격진단까지 얼레디(Already) 다 했는데, 교육청에서는 몸무게와 체형과 상관 없이 모두에게 프리사이즈 옷을 입으라고 들이민다.올해는 다행히 학기 초 업무가 적은 편이라 온 에너지를 아이들과 수업에 쏟을 수 있었다. 하지만 업무량이 쏟아지는 학기 말에도 정해진 틀 이외의 수업을 구상할 여력이 있을지 의문이다. 교사의 수업 열정이 '운 좋게 업무가 적은 시기'에만 허락되는 것이 지금의 현실이다.AI 시대라는데, 교사들은 여전히 공문서의 스페이스를 몇 타 띄었는지, 번호 모양이 맞는지 확인하느라 눈알이 빠진다. 시대의 흐름에 발맞춘다는 건 기계가 잘하는 일은 기계에게 맡기고, 인간만이 할 수 있는 분야에 에너지를 집중하는 것이다. 학교에 AI 교과서부터 도입할 게 아니라, 교사의 본업무가 아닌 행정 업무부터 기계에게 던져주는 방향이 '리즈너블'한 게 아닐까.학생들에겐 선행 학습을 금지하면서, 왜 교사들에겐 준비되지 않은 정책의 선행 학습을 강요하는가? 중학교 문제도 못 풀면서 고등학교 문제를 선행하는 학생은 없다. 교사도 마찬가지다. 거창하고 화려한 정책 나부랭이 난 모르겠다. 그런 건 기본이 되었을 때나 하는 것이다.그냥 내게 필요한 건 교사의 에너지를 교육의 본질로 돌려줄 수 있는 상식적인 환경이다. 교사가 교사답게 진정으로 아이들을 위한 수업을 설계하고, 아이들의 마음을 한 번 더 살필 수 있는 여유를 갖는 것. 그것이 내가 생각하는 합리적인 교육이자 미래 교육의 시작이다. 렌즈를 통해 마주했던 우리 아이들의 행복한 미소를 내년에도 후년에도 복도 TV에서 볼 수 있도록 말이다!