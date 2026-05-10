나랏돈으로 일본 간 유학생, 친일파가 되다

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덧붙이는 글 | 이 기사는 콩나물신문에도 실립니다.

1895년 조선은 위기에 처한 나라를 구하고 세계의 흐름에 맞추어 국가 체계를 근대화하기 위해 일본으로 대규모 유학생을 보냈다. 단시간 내에 국가 시스템을 바꾸고 국력을 키우는 길은 결국 인재에 달려 있었기 때문이다. 당시 조선은 외부적으로는 오랜 쇄국정책으로 세계사의 흐름에 뒤처져 있었으며, 내부적으로는 관료의 부패와 무능으로 무너지고 있었다. 내우외환(內憂外患)의 시기 조선이 택할 수 있는 길은 그리 많지 않았으며, 그 해답을 젊은 인재들에게서 찾았다.범정부 차원에서 선발된 유학생 중에는 훗날 우리나라 역사에 이름을 남긴 인사들이 많았다. 한국 국적으로 최초의 근대식 의사가 된 김익남 선생, 게이오의숙(慶應義塾) 보통과와 일본 육사를 졸업한 후 귀국해 육군 정령(대령)과 관립무관학교장을 지내고, 3·1운동 이후에는 상해로 망명해 임시정부를 조직하고 군무총장이 된 노백린 선생, 이화학당에서 교사로 일하며 성경학원을 설립하고 1916년 감리회 평신도 대표로 미국 총회에 참석한 데 이어, 1919년 봄 의친왕의 밀촉을 받고 파리강화회의에 참석하기 위해 노력한 김란사 선생 등이 대표적이다.하지만 이들과 달리 친일파로 변절한 인사들도 있었다. 국가 정책으로 유학을 보냈더니 도리어 나라와 민족을 배신한 것이다. 청도군수를 지낸 안국선과 더불어 부천군수를 지낸 김동완이 대표적이다. 이 글에서는 김동완의 친일 행위를 살펴보고자 한다.김동완은 1880년 서울에서 태어났으며, 1895년 관비유학생으로 선발됐다. 그해 4월 게이오의숙 특별보통과에 입학해 1897년 4월 졸업했다. 다음 달인 5월 게이오의숙 중학부에 입학해 1902년 4월 졸업했으며, 같은 해 9월 도쿄제국대학 농과대학 농과에 입학해 1905년 7월 졸업했다. 무려 10년에 걸친 유학으로, 김동완의 사례는 다소 독특한 편이다. 다른 유학생들은 이와 달리 단기간 유학한 뒤 곧바로 귀국해 공직에 나간 경우가 많았다. 김윤구(金允求), 진희성(陳熙星), 유문상(劉文相)은 게이오의숙을 졸업한 후 상급 학교에 진학하지 않고 귀국해 철도와 우편·전신 실무를 익혀 관련 업무에 종사했으며, 박정선(朴正善)은 게이오의숙만 졸업하고 곧바로 귀국해 원산부(元山府) 주사가 됐다.김동완은 일본에서 8월부터 12월까지 농사시험장에서 근무한 뒤 12월에 귀국해 농상공부 기사로 일했다. 150여 명의 유학생 가운데 농업 분야 전문가가 바로 김동완이었음을 알 수 있다. 불과 2년 만인 1907년 10월 충남 전의군수로 임명됐는데, 관료가 된 지 2년도 채 되지 않아 군수에 오른 셈이니 초고속 승진이라 할 만하다.1908년 6월에는 궁내부대신 비서관에 임명됐고, 1909년 2월 궁내부대신 민병석이 일본에 파견될 때 그를 수행했으며, 1916년에는 이완용·민병석·이용직·조진태와 함께 일본을 다녀왔다.그렇다면 김동완은 부천에서 어떤 친일 행위를 했을까. 김동완은 군수 시절뿐 아니라 은퇴 후에도 지역에 남아 고문으로서 여러 친일 행위를 했다는 점이 특징이다.김동완은 6년 넘게 군수를 지냈는데, 일제강점기 총 10명의 부천군수 가운데 임기가 가장 길었다. 이 시기는 일제의 산미증식계획과 맞물려 있다. 조선총독부는 1923년 부평평야에 부평수리조합을 설립해 한강 물을 끌어와 농업용수로 활용했으며, 높은 수세(水稅)로 조선인 자작농과 소작농의 몰락을 초래했다. 부천의 농촌 경제를 파탄으로 몰아간 조선총독부의 정책에 김동완이 군수로서 적극 협력한 사실을 확인할 수 있다.동시에 일제는 수확량을 늘려 더 많이 수탈하기 위해 농사개량법이라는 명목으로 강습강화회(講習講話會), 전습회(傳習會), 품평회(品評會) 등을 진행했다. 이러한 정책을 뒷받침하기 위해 김동완은 부천군수로서 부천군농회(富川郡農會)를 설립했다. 부천군농회는 매년 상묘품평회(桑苗品評會), 돈계품평회(富川豚鷄品評會) 등을 소사공립보통학교 운동장에서 열었다.부업도 장려했다. 김동완은 가마니를 만드는 제입(製叺)이 제대로 자리 잡을 수 있도록 보조금을 지원해 활성화했으며, 부천군청 주최 입직경기대회(叺織競技大會)도 열었다. 이러한 활동의 공로로 그는 1925년 5월 훈3등 서보장을 받았고, 1928년 11월에는 쇼와 일왕 즉위 기념 대례기념장을 받았다. 또 1925년 11월에는 군수일본시찰단(郡守日本視察團)으로 26일간 일본을 다녀왔다.김동완은 1929년 12월 문관분한령에 따라 휴직한 뒤 1931년 2월 의원면직했다. 즉, 관직에서 1931년 2월 공식적으로 물러난 것이다. 하지만 그 이후에도 부천에서 활동한 기록이 여러 차례 등장한다.일제의 침략전쟁이 한창이던 1938년 6월 15일, 부천과 인천에서는 지역 유지들이 참여한 가운데 경인일체(京仁一體)를 목표로 부평번영회가 창립됐는데, 김동완은 이 단체의 부회장을 맡았다.1939년 1월 17일에는 부평명덕회를 조직해 회장을 맡았고, 같은 해 12월 부천유도회 결성식에서는 부회장을 맡았다. 부평명덕회와 부천유도회는 모두 친일 유림 단체로, 황도유학(皇道儒學)을 중심으로 일왕에게 충성을 다하며 일제의 침략전쟁에 적극 협력한 조직이었다.1939년 2월 11일에는 지원병후원회 결성식에서 회장을 맡았다. 지원병후원회는 육군병 지원제도의 보급을 철저히 도모하고 지원병을 모집하기 위해 만들어진 조직으로, 일제의 침략전쟁에 젊은이들이 적극적으로 참여하도록 독려했다. 지역에서 벌어진 친일 행위 가운데 가장 무게가 큰 활동이라 평가할 수 있다.김동완의 일생은 오늘을 사는 우리에게 적지 않은 가르침을 준다. 그는 이른 나이에 관비유학생으로 선발돼 국가의 혜택을 입은 사람으로서, 일본 유학에서 얻은 지식을 나라와 민족을 위해 썼어야 했다. 그러나 1910년 8월 29일 경술국치가 있은 뒤에도 그는 관직을 그대로 유지했으며, 심지어 이왕직 서무계 인사실 사무관으로 근무했다. 이러한 공로로 1912년 8월 한국병합기념장을 받았으며, 1915년 11월에는 다이쇼일왕 즉위 기념 대례기념장을 받았다. 1919년에는 대정칙목회 평의원이 됐다. 뼛속까지 친일파였던 것이다. 민족문제연구소가 편찬한 <친일인명사전>에 등재된 김동완의 친일 행위뿐만 아니라, 부천군수로서 지역에서 저지른 친일 행위 또한 많은 사람들이 알았으면 한다.