장애인권리보장법이 왜 '형식적 평등' 수준인가

장애계단체에서 4년 2개월 동안 실무를 쌓았고, 장애인 전문매체 에이블뉴스에서 9년 여 동안 칼럼니스트로 활동했습니다. 처세술은 없지만 시설 부역은 싫어하는 사람입니다. 그 마음으로 우리 사회의 모습을 기록하고자 합니다.