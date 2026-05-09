국회 세종의사당 청사진 확정… 세종지역 정치권, '환영' 한목소리

큰사진보기 ▲국회세종의사당 마스터플랜 전시회 현장 사진 ⓒ 김종민 의원실 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국회세종의사당 마스터플랜 전시회 현장 ⓒ 김종민 의원실 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲국회의원회관 제2로비에서는 당선작 및 입상작 전시회에 참석한 강준현 의원 ⓒ 강준현 의원실 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘세종, 민의의 결’ 국회세종의사당 마스터플랜 국제공모 당선작 ⓒ 국회 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘세종, 민의의 결’ 국회세종의사당 마스터플랜 국제공모 당선작 ⓒ 국회 관련사진보기

큰사진보기 ▲‘세종, 민의의 결’ 국회세종의사당 마스터플랜 국제공모 당선작 ⓒ 국회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

국회 세종의사당 건립의 밑그림인 마스터플랜이 최종 확정되면서 세종시가 명실상부한 행정수도로 도약하기 위한 역사적 발걸음을 내디뎠다. 세종시와 지역 정치권은 이번 마스터플랜 확정을 국가 균형발전의 결정적 이정표로 규정하며 조속한 건립을 촉구했다.국회사무처는 8일 오전 10시 국회의원회관 제1소회의실에서 '국회 세종의사당 마스터플랜 국제공모 시상식'을 개최했다. 이날 행사에는 우원식 국회의장, 송재호 세종국회의사당 건립위원장을 비롯해 세종 지역구의 김종민(세종갑), 강준현(세종을) 의원과 김하균 세종시 행정부시장(시장 권한대행) 등이 참석해 행정수도 완성을 향한 의지를 다졌다.이번 마스터플랜 국제공모 당선작으로는 건원·운생동·다울건축사사무소 팀의 '세종, 민의의 결'이 선정됐다. 국회는 향후 4개월간의 용역을 통해 오는 9월까지 계획안을 구체화한 뒤 본격적인 설계 단계에 돌입할 예정이다.시상식과 동시에 국회의원회관 제2로비에서는 당선작 및 입상작 전시회가 개막했다. 이번 전시에는 당선작인 '세종, 민의의 결'의 조감도와 모형을 비롯해, 1·2차 심사를 통과한 주요 입상작들이 대거 공개됐다. 전시된 작품들은 자연 지형과 조화를 이루면서도 국민에게 개방된 '열린 민주주의 공간'의 비전을 시각적으로 구현해 관람객들의 눈길을 끌었다.김종민 의원은 이날 현장 축사를 통해 "국회 전부 이전을 염두에 두고 건립 계획이 수립되고 있어 고무적"이라며 우원식 의장과 송재호 위원장의 확고한 의지에 감사를 표했다. 김 의원은 "입법·행정·사법 3부가 모두 모여야 효율적인 국정 운영과 행정수도 완성이 가능하다"며 "과거 개경, 서경, 한양 천도와 경복궁 중건 등 역사 속 전환기마다 대형 프로젝트가 있었듯, 세종의사당이 바로 현대의 그 전환점"이라고 의미를 부여했다.이어 "세종국회의사당은 대한민국이 '함께 사는 세상'으로 나아가는 상징적 깃발이 될 것"이라며, 승자독식의 시대를 넘어 "자치분권과 '함께 살아야 미래가 있다'는 가치를 온 국민과 나누는 계기가 되길 바란다고 덧붙였다.강준현 의원은 "대한민국의 뉴노멀(New Normal)은 세종"이라며 "국회 세종의사당은 단순한 건물 이전을 넘어 수도권 일극 체제를 극복하고 국가 운영 체계를 새롭게 바꾸는 대한민국 대전환의 출발점"이라고 강조했다. 이어 강 의원은 "이번 마스터플랜은 단순한 설계안을 넘어 대한민국의 미래를 어디에 어떻게 배치할 것인가에 대한 새로운 국가 비전"이라며 "세종이 실질적인 행정수도이자 국가 균형발전의 중심으로 완성되어야 한다"고 역설했다.특히 "과밀과 집중, 비효율과 불균형의 시대를 넘어 균형과 효율, 미래와 지속가능성의 새로운 기준을 세종에서 만들어야 한다"며 "앞으로도 국회세종의사당 건립과 행정수도 완성이 차질 없이 추진될 수 있도록 제도적·재정적 기반 마련에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.세종시(시장 권한대행 김하균)도 이날 별도의 논평을 통해 "40만 세종시민과 함께 마스터플랜 확정을 적극 환영한다"는 입장을 밝혔다. 시는 "이번 마스터플랜은 국가 균형발전에 대한 국회의 응답을 건축과 도시계획의 언어로 담아낸 결과물"이라며, "권위주의적 공간을 넘어 국민과 소통하고 도시와 공존하는 열린 민주주의 공간을 지향했다는 점에서 의미가 깊다"고 평가했다. 시는 향후 설계 및 예산 확보 등 후속 절차가 차질 없이 추진되도록 국회, 행복청 등 관계기관과 긴밀히 협력할 방침이다.한편, 국회 세종의사당 건립에는 향후 약 9조 원의 예산이 추가로 투입될 예정이다. 이는 대한민국 단일 프로젝트 중 최대 규모로, 9월 마스터플랜 구체화 이후 국가 균형발전을 위한 대역사가 본격화될 전망이다.