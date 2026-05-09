'반쪽 공청회' 규탄하려다 무단 연명 논란… 고개 숙인 대책위

큰사진보기 ▲지방분권 전국회의를 필두로 전국·세종 시민사회 총 43개 단체가 6일 오전 세종시청 앞에서 "국회는 행정수도 특별법 조식히 처리하라"고 촉구했다. ⓒ 김준식 지방분권 전국회의 고문 관련사진보기

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행정수도특별법 제정을 촉구하며 결성된 시민사회 연대 전선이 출범 초기부터 '절차적 정당성' 논란에 휩싸였다. 국민의힘의 공청회 불참을 규탄하는 공동 성명에 일부 단체의 이름이 사전 동의 없이 기재되면서, 시민단체 간 소통 부재가 수면 위로 드러났다.지난 8일 오전, '(가칭)행정수도특별법 제정 범시민대책위원회(이하 대책위)'는 여야 합의를 깨고 국회 공청회에 불참한 국민의힘을 강력히 질타하는 성명을 발표했다. 대책위는 해당 성명 하단에 세종 지역 시민사회 및 전국 단위 단체 등 총 43개 단체의 이름을 연명하여 발표했다. 해당 단체들은 지난 6일 국토위 공청회를 앞두고 국회의 특별법 조속한 처리를 염원하며 기자회견에 참여했던 단체들이다.그러나 성명 발표 직후, 명단에 포함된 세종사랑시민연합회가 즉각 반발하며 상황이 반전됐다. 연합회는 이날 긴급 성명을 통해 "우리 연합회는 범시민대책위원회라는 유령단체에 참여한 적도 없고 성명서 내용을 알지도 못하는 상황에서 조직의 이름을 도용당했다"며 분노를 표했다. 이어 "이는 민주주의에 대한 심각한 도전이자 특별법 통과에 대한 시민의 열망에 찬물을 끼얹는 행태"라고 강한 유감을 표명했다.연합회 측은 본인들을 비롯해 ▲세종시자율방범대연합회 ▲세종시의정회 ▲세종시이통장협의회 ▲세종시주택관리사협회 ▲백수문학회 ▲바르게살기운동 세종시협의회 등 6개 단체의 이름이 당사자 의사와 상관없이 기재되었다고 주장하며, 관계자들에 대한 고발 등 법적 조치를 예고했다.논란이 거세지자 대책위는 같은 날 오후 사과문을 내고 진화에 나섰다. 대책위는 "행정수도 완성과 국가균형발전이라는 절박한 마음으로 성명서를 준비하는 과정에서 참여 의사와 연명 여부를 보다 세심하게 확인했어야 함에도 그러지 못한 점에 대해 무거운 책임을 느낀다"며 관련 단체들에 공식 사과했다.이어 "시민사회의 뜻을 하나로 모으려는 과정에서 발생한 소통과 절차상의 부족함이었을 뿐, 특정 단체의 명의를 악의적으로 사용하려는 의도는 없었다"고 해명하며, 향후 모든 연대 활동에서 사전 협의와 동의 절차를 더욱 엄중히 하겠다고 약속했다.행정수도특별법은 세종시의 명운이 걸린 시대적 과제다. 헌법학자들조차 '실행 방법'을 고민해야 할 때라고 입을 모으는 상황에서, 시민사회의 단합된 목소리는 어느 때보다 중요해졌다. 그러나 일각에서는 이번 사태로 인해 특별법 제정을 위해 결집했던 시민사회의 동력에 균열이 생기는 것 아니냐는 우려를 제기하고 있다.정당한 명분이라도 과정에서의 민주적 절차가 생략된다면 그 진정성이 퇴색될 수밖에 없다. 이번 '무단 연명' 논란은 연대의 규모보다 구성원 간의 명확한 합의와 투명한 소통이 선행되어야 함을 보여주는 사례가 됐다.김준식 지방분권 전국회의 고문은 "어렵게 맞이한 입법의 골든타임이고 범시민사회의 연대에 물꼬를 튼 상황"이라며 "시민사회가 이번 사태를 감정적 대립으로 이어가기보다, 더욱 정교하고 투명한 연대 체계를 구축하는 계기로 삼길 기대한다"고 밝혔다.