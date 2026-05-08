박수현 충남지사 후보 "정의로운 전환에 노동자 참여 보장"

큰사진보기 ▲박수현 민주당 충남지사 후보가 8일 오전 한국노총 충남세종지역본부(의장 고석희)를 방문해 간담회를 갖고 있다. ⓒ 박수현선거사무소 관련사진보기

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박수현 더불어민주당 충남도지사 예비후보가 석탄화력발전소 폐쇄에 따른 '정의로운 노동 전환' 과정에서 당사자인 노동자의 참여를 제도적으로 보장하겠다고 밝혔다.박 후보는 8일 오전 한국노총 충남세종지역본부(의장 고석희)를 방문해 간담회를 하고, 노동계의 목소리를 청취하며 정책 대안을 논의했다. 이날 간담회에서 노동계는 지역 소멸 위기 극복과 일하고 싶은 지역사회를 위해 도정의 고용·노동 정책 강화가 선행되어야 한다고 강조했다.이날 노동계가 제시한 주요 정책제안은 ▲행정 조직 개편: 충남도청 내 '노동국' 및 '노동정책과' 신설 ▲노동 복지 확대: 산재 예방 강화 및 아프면 쉴 수 있는 '유급 병가' 제도 도입 ▲거버넌스 구축: 지역 경제를 지키는 사회적 대화 활성화 및 정의로운 전환 지원 체계 강화 ▲지방정부 책임성: 충남도의 모범 사용자 역할 강화 및 양질의 지역 일자리 창출 등이다.박 후보는 노동계의 제안에 대해 "민주당 후보로서 한국노총 동지들과 강한 파트너십과 연대로 결합해야 한다는 책임감을 느낀다"며 "가장 좋은 것은 함께 가는 것이며, 노동 가족 여러분이 방향을 잡아주시면 그 길을 함께 가겠다"고 화답했다.특히 박 후보는 충남의 최대 현안 중 하나인 '석탄화력발전소 폐쇄'와 관련해 "지금 논의 중인 '석탄화력폐지특별법'의 핵심은 당사자인 노동자가 배제된 일방적인 대책은 안 된다는 것"이라며 "산업 전환과 노동 전환이라는 두 가지 측면에서 노동자가 직접 참여하는 거버넌스를 구축해 실질적인 대책을 마련하겠다"고 밝혔다.현재 충남에는 전국 석탄화력발전소 61기 중 절반에 가까운 29기(47.5%)가 밀집해 있으며, '제11차 전력수급기본계획'에 따라 2038년까지 이 중 22기가 단계적으로 폐쇄될 예정이다.박 후보는 "노동이 존중받는 사회를 실현하기 위한 사회 대개혁에 임하는 자세로 도정에 임하겠다"며 노동계와의 지속적인 소통을 약속했다.