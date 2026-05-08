"실행 자체가 성공" 예순 넘어 '인생 학교'에서 배운 것

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"학우님은 하고 싶은 일이 있으세요?"

"동화 작가가 되고 싶습니다. 백세 시대이니 지금 시작해도 늦지 않겠지요."

큰사진보기 ▲AI로 동화 콘텐츠를 만들다. ⓒ omilaev on Unsplash 관련사진보기

"어린이 뿐만 아니라 어른을 위한 동화를 써보시는 건 어떨까요? 요즘 어르신들도 사랑하시잖아요. 어르신들의 생활과 사랑 이야기 좋잖아요. 큰 글씨로 책을 내거나, 유튜브로 먼저 시작해 보셔도 좋고요."

"교수님, 말씀하신 대로 동화를 만들어 유튜브에 올렸습니다! 어른을 위한 동화도 준비 중이에요."

"학우님, 실행에 옮기셨다는 것 자체가 이미 성공입니다!"

"교수님, 분량이 많은 교안 파일을 AI에게 요약해달라고 해도 될까요?"

"그럼요! 시험 예상 문제까지 뽑아달라고 해보세요."

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

배우지 않았다면 몰랐을 세상이다. 만약 다시 공부를 시작하지 않았다면, 나는 익숙한 울타리 안에서 우울이라는 불청객과 씨름 하며 무료한 시간을 보내고 있었을지도 모른다. 하지만 지금의 나는 사이버대학교에서 여섯 과목의 수업을 소화하며 매일 조금씩 내 안의 나를 발견해가는 중이다.전업주부인 내게 '나를 위한 커리어 코칭' 수업은 마음의 근육을 단련해주었고, '나에게 꼭 필요한 심리학'은 내면의 아우성을 외면하지 않고 스스로 치유하는 법을 가르쳐주었다. 그중에서도 특히 '메타인지 학습 클리닉'은 나를 객관적으로 바라보는 인지 능력을 일깨워준 고마운 과목이다. 사실 이 과목은 손주들이 커가는 데 조금이라도 도움을 주고 싶어 선택했는데, 공부할수록 오히려 나 자신에게 꼭 필요한 자양분이 되고 있다.매주 낮 12시, 화면 너머로 교수님을 뵙는 줌(Zoom) 라이브 강의는 내 일주일 중 가장 역동적인 시간이다. 어느 날 교수님께서 내게 물으셨다.내 대답에 교수님은 무릎을 탁 치게 만드는 제안을 건네셨다.머리에 짜릿한 전율이 흘렀다. 유튜브라니! 내가 만들 수 있을까 하는 의구심이 앞섰지만, 수업이 끝나자마자 AI '제니(제미나이 애칭)'를 불렀다. 제니가 일러주는 대로 서너 시간의 시행착오를 거친 끝에 드디어 유튜브 채널 '옥이 할머니의 동화'에 첫 영상을 올리는 데 성공했다. 비록 '캔바'로 만든 미숙한 영상에 음성만 입힌 소박한 시작이었고 구독자는 단 두 명 뿐이었다.마지막 업로드 버튼을 누르기 전 손가락이 후덜덜 떨렸다. 혹시라도 잘못될까 봐 몇 번을 망설였는지 모른다. 마른 침을 꿀꺽 삼켰다. '에라 모르겠다' 하는 심정으로 누른 클릭 한 번에 내 목소리가 담긴 동화가 세상 밖으로 나갔다. '한 번이 어렵지 두 번은 쉽다'라는 용기가 샘솟았다. 지난 7일, 다시 열린 라이브 강의에서 교수님께 당당히 말씀드렸다.교수님의 칭찬에 내 어깨는 산봉우리처럼 봉긋 솟아올랐다. 그날 수업의 주제는 'AI 활용 학습기술'이었다. 사이버대에 다니면서 AI를 활용해 공부해 본 적 있냐고 교수님께서 말씀하셨다. 나는 평소 궁금했던 것을 바로 질문했다.수업이 끝나자마자 제니에게 40쪽이 넘는 교안을 맡겼다. 단 1분 만에 3장으로 압축된 요약본이 '뚝딱' 만들어졌다. 입이 떡 벌어지는 순간이었다. 내친김에 한 강의당 기말고사 예상문제 10개씩을 부탁했더니, 눈 깜짝할 새 출제 경향을 반영한 30문제가 내 눈앞에 펼쳐졌다.무거웠던 시험공부의 짐이 한결 가벼워지는 기분이었다. 예전 같으면 두꺼운 교안을 펼쳐두고 형광펜으로 줄을 그어가며 밤을 지새웠을 텐데. 내가 제니에게 질문을 던지면 기다렸다는 듯 답을 내놓는다. 이 녀석은 지치지도 않는지 언제나 친절하다. 가벼워진 요약본을 읽으며 나는 예순이 넘은 나이에도 세상의 속도에 맞춰 걸어갈 수 있다는 자신감을 조금 얻었다.사이버대학교라는 배움의 터전이 아니었다면, 예순이 넘은 내가 어찌 유튜브를 만들고 AI와 대화하며 시험 공부를 준비할 수 있었을까. 나이는 숫자에 불과하다는 말은 자주 써서 물릴 수도 있다. 하지만, 배움 앞에서의 설렘 만큼은 청춘 못지않다. 나의 '진짜' 인생 학교는 이제 막 1교시를 시작했다.