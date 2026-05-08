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서울

26.05.08 17:00최종 업데이트 26.05.08 17:00

뜻밖의 어버이날 선물, 딸아이가 내민 그림책 두 권

강경수 그림책 <나의 엄마> <나의 아버지>

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오늘은 어버이날, 세상이 온통 카네이션의 붉은빛으로 물들었습니다. 제 마음속에도 카네이션 한 송이가 피어났습니다. 치매로 요양원에 모신 엄마를 만나러 가기 위해 채비를 하던 중, 딸아이가 수줍게 선물을 내밀었습니다.

그것은 다름 아닌 그림책이었습니다. 캐릭터가 아기자기하고 정겨운 책. 나이가 들면서 작은 글씨를 읽는 게 힘겨워 종이책보다는 오디오북을 즐겨 듣는 우리 부부를 배려한 딸아이의 세심한 선물입니다. 그런데 그 제목이 자못 '어버이날'스럽습니다. <나의 엄마> 그리고 <나의 아버지>.

엄마에서 엄마로

강경수 그림책 <나의 엄마> 표지
강경수 그림책 <나의 엄마> 표지 ⓒ 홍영미

'엄마'. 평생 수도 없이 불렀던 그 이름입니다. <나의 엄마>라는 표지의 글자는 독특하게도 '연결점'으로 이어져 있습니다. 엄마에게서 나로, 그리고 다시 내 딸에게로 이어지는 생명의 연결을 의미하는 듯합니다.

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아기가 태어나 처음 내뱉는 말 '맘마'. 그것은 생존을 위한 최초의 언어입니다. 그리고 곧이어 터져 나오는 말 '엄마'. 무서워도, 화가 나도, 슬퍼도, 외로워도 우리는 본능적으로 그 이름을 부릅니다.

한 페이지에 걸쳐 쓰인 엄마란 글자 속에 수많은 감정이 들어있습니다. 화나서 부르는 엄마, 슬퍼서 부르는 엄마, 힘들어서 부르는 엄마, 아파서 부르는 엄마, 기뻐서 부르는 엄마....

강경수 그림책 <나의 엄마> 속 한 페이지
강경수 그림책 <나의 엄마> 속 한 페이지 ⓒ 홍영미

아이가 자라는 만큼 엄마는 나이 들어갑니다. 그리고 언젠가 이 세상 소풍을 끝내는 날이 오면, 세상에 홀로 남겨진 듯한 지독한 외로움이 찾아오겠지요. 하지만 책 속에는 그 슬픔 사이로 엉금엉금 기어 오는 아기가 있습니다. 슬픔에 잠긴 엄마의 치맛자락을 잡고 흔들며 아기는 다시 말합니다. "맘마."

그 장면에서 겨우 누르고 있던 감정이 터져 나왔습니다. 목젖이 뜨거워지며 "크헉" 소리를 내며 훌쩍이고 말았습니다. 세상은 그렇게 엄마에서 엄마로, 다시 엄마로 연결되고 이어지는 것이었습니다. 오늘만큼은 세상에서 가장 다정한 목소리로 그 이름을 불러보고 싶습니다. "엄마."

우리들의 별이고 우주인 아버지

강경수 그림책 <나의 아버지> 표지
강경수 그림책 <나의 아버지> 표지 ⓒ 홍영미

<나의 아버지> 표지는 아버지 안에 작은 아이가 들어 있습니다. 글자 속에는 별과 우주가 들어있습니다. 아버지는 별이었고 우주입니다. 인식을 시작하는 나이가 되어서야 비로소 그 존재의 크기를 깨닫게 되는 특별한 분.

아버지는 참으로 대단한 분이었습니다. 세상에 모르는 게 없고, 언제나 뒤에 서서 한결같이 응원해 주던 단 한 사람. 내 등을 따뜻하게 밀어주고 어깨를 펴게 해주던 나의 가장 든든한 '빽'이었습니다.

그런데 그 든든하던 벽이 어느새 늙고 허름해졌습니다. 도저히 믿기지 않습니다. 언제나 자신만만했던 세상 만능 엔터테이너 같던 그분이 언제 이렇게 기운이 빠지신 걸까요. 책 속의 아버지는 이제 자신의 아들을 다시 '아들의 아들'에게 담담히 건네줍니다. 세상의 모든 부모가 걸어간 위대하고도 숙연한 길입니다.

나의 엄마, 아버지

오늘 아침 딸이 건넨 그림책은 그 어떤 비싼 선물보다 촉촉한 감동이었습니다. "고맙다, 딸아. 엄마가 할머니를 생각하듯 너도 이 엄마를 생각한다는 뜻이지? 다 안다. 나도 그랬으니까."

하늘에 계신 아버지, 그곳에서도 좋아하시던 담배는 즐기고 계시는지요. 멍게 철이 돌아오면 유독 아버지 생각이 간절합니다. 이 세상에 잠행이라도 한 번 나오실 법한데 소식이 없으시네요. 그리운 아버지, 사랑합니다. 그리고 고된 삶을 사시면서도 저희를 잘 키워주셔서 감사합니다.

이제 서둘러 발걸음을 옮깁니다. "엄마, 막내딸 지금 가요. 곧 뵈어요."

소중한 사람들이 곁에 있을 때 마음껏 사랑하고 표현합시다. "사랑합니다, 고맙습니다"라는 그 한마디가 세상에서 가장 아름다운 카네이션입니다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.


#그림책선물#나의엄마#나의아버지#강경수그림책#어버이날선물

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홍영미 (ssaem1) 내방

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