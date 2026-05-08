이승환 콘서트 일방 취소한 구미시, 법원 "1억2500만 원 배상하라"

▲"탄핵" "탄핵" 열창하는 가수 이승환가수 이승환씨가 13일 밤 여의도 국회앞에서 열린 ‘내란수괴 윤석열 즉각 탄핵! 즉각 체포! 탄핵촛불문화제’에서 덩크슛(탄핵하라 윤석열로 개사), 세상에 뿌려진 사랑만큼, 돈의 신 (돈의 힘으로 개사) 등을 열창했다. ⓒ 권우성 관련사진보기