코스피 7500선 '터치'... 외국인 5.5조 폭탄 매물에도 나흘째 사상 최고가

큰사진보기 ▲코스피가 장 후반 상승 전환해 7,500선 턱밑에서 장을 마치며 또 사상 최고치를 경신한 8일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전장보다 7.95포인트(0.11%) 오른 7,498.00에 장을 마치며 지난 4일부터 4거래일 연속 상승세를 나타냈다. 2026.5.8 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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코스피 지수가 외국인의 거센 매도세를 뚫고 나흘 연속 사상 최고치를 기록했다. 장중 한때 7500선을 돌파했지만 외국인 투자자들이 대규모 차익실현에 나서면서 안착에는 성공하지 못했다.8일 코스피 지수는 전 거래일보다 7.95포인트(0.11%) 오른 7498.00포인트에 장을 마감했다. 코스피는 이날 오후 들어 탄력을 받으며 장중 7511.01까지 오르면서 전날에 이어 재차 7500선을 돌파했다. 그러나 쏟아지는 외국인 투자자들의 차익실현 매물을 이기지 못하고 7500선 코앞에서 거래를 마쳤다.이날 유가증권시장에서 외국인은 홀로 5조 5337억 원어치를 순매도하며 지수 상승을 눌렀다. 장 초반에만 3조 원에 가까운 매물을 쏟아낸 영향에 코스피는 한때 7318.96까지 크게 밀리기도 했다. 반면 개인과 기관이 각각 3조 9301억 원, 1조 5365억 원을 순매수하며 하단을 지켰다. 탄력을 받은 증시는 이후 낙폭을 점차 줄이며 상승 반전했고 오후 들어 7500선을 일시적으로 회복했지만 장 막판에 상승분 일부를 반납했다.시가총액 상위권에서는 반도체 대장주들의 향방이 갈렸다. 삼성전자는 전날 대비 3000원(1.10%) 내린 26만8500원에 장을 마감하며 숨 고르기에 들어갔다. 반면 SK하이닉스는 장 초반 약세를 딛고 3만2000원(1.93%) 오른 168만6000원을 기록하며 반도체 대장주로서의 저력을 과시했다.이날 시장의 주인공은 현대차그룹주였다. 로봇 전담 계열사인 보스턴다이내믹스가 공개한 휴머노이드 로봇 '아틀라스' 개발형 모델의 작동 영상이 기폭제가 됐다. 영상 속에서 아틀라스는 물구나무를 선 채 몸을 수평으로 유지하는 등 사람을 넘어서는 동작을 선보였는데, 이 모습이 다가오는 2028년 아틀라스 양산과 공장 투입에 대한 투자자들의 기대감에 불을 지폈다.현대차는 장중 11% 넘게 급등하며 지수 반등을 주도했고, 현대오토에버(+29.97%)와 계양전기우(+30.00%)는 상한가로 직행했다. 현대글로비스(+8.89%)와 현대모비스 등 계열사들도 동반 강세를 보이며 그룹 전체가 '피지컬 AI' 대표주로 재평가받는 모습이다.이로써 코스피 지수는 이번 주에만 무려 13.6% 급등하는 실적을 쓰게 됐다. 반면 코스닥은 같은 기간 1.29% 상승하는 데 그쳐, 대형주 중심의 극심한 쏠림 현상을 보였다.유안타증권 이재원 연구원은 이 같은 흐름에 대해 "단순한 테마 랠리가 아닌 실적 추정치 상향에 기반한 장세"라고 진단했다. 2026년 코스피 당기순이익 컨센서스가 최근 600조 원을 넘어 700조 원에 육박하고 있다고 분석하면서다. 그는 수급 측면에서도 "해외 리테일 자금 유입 가능성으로 매수 기반이 확대되고 있다"면서 당분간 대형주 중심 장세가 지속될 것으로 내다봤다.다만 코스닥 시장과 관련해 "상대적으로 불리한 환경"이라며 "코스닥은 코스피 대비 이익 모멘텀이 약화되고 있다"고 진단했다.