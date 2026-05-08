충북참여연대 "친일재산귀속법 국회통과는 충북 시민의 승리"

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

국회가 '친일반민족행위자 재산의 국가귀속에 관한 특별법'을 통과시킨 가운데 충북시민사회단체가 환영 입장을 밝혔다.8일 충북참여자치시민연대(이하 충북참여연대)는 논평을 내고 "친일재산귀속법 통과를 환영한다"며 "지역 사회의 오랜 요구가 제도적으로 결실을 맺었다는 점에서 의미가 크다"고 밝혔다.충북참여연대는 "친일재산국가귀속법 통과는 역사 정의를 바로 세우기 위한 의미 있는 진전"이라며 "친일 재산뿐 아니라 제3자 매각을 통해 처분한 대가까지 국가환수 대상으로 확대하고, 중단됐던 친일반민족행위자재산조사위원회 활동을 16년 만에 재개하도록 했다"고 평가했다.그러면서 "특히 이번 법 개정 과정에는 충북지역 시민사회와 지역 독립언론 <충북인뉴스>의 노력이 있었다"며 "친일재산 환수와 친일 잔재 청산 필요성을 꾸준히 제기하며 역사 정의 실현의 필요성을 지역사회와 시민들에게 알려왔고, 사회적 공론화를 이어온 결과가 이번 법 개정으로 이어진 것"이라고 밝혔다.충북참여연대는 "법안의 통과는 국가가 아닌 시민이 쟁취해 낸 승리"라며 "친일재산국가귀속법은 실효성 있는 집행으로 역사 정의를 증명해야 한다"고 강조했다.이어 "이제 국가와 지방정부가 책임 있게 응답할 차례"라며 "법안의 온전한 실행과 후속 조치를 끝까지 감시하고 함께할 것"이라고 밝혔다.한편 한편 본보 <충북인뉴스>는 그동안 광복회충북도지부와 충북참여연대, 민주노총충북본부, 청주충북환경운동연합과 함께 친일재산국가귀속법에 대한 제개정을 촉구하는 캠페인 활동을 지속적으로 전개했다.친일재산국가귀속법 개정츨 촉구하기 위해 2024년과 2025년 두 차례에 걸쳐 그동안 발굴한 공시지가 70억원대의 친일재산 목록을 법무부에 제출하기도 했다.