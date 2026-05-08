노동계 껴안기 나선 박수현 충남도지사 후보

큰사진보기 ▲박수현 더불어민주당 충남도지사 후보가 8일 오전 한국노총 충남세종지역본부에서 간담회을 가졌다. ⓒ 박수현후보캠프 관련사진보기

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박수현 더불어민주당 충남도지사 후보가 8일 오전 한국노총 충남세종지역본부에서 간담회을 가졌다.이 자리에서 박 후보는 노동이 존중받는 사회를 강조하며 "제11차 전력수급기본계획'에 따라 석탄화력발전소의 단계적인 폐지로 인한 '정의로운 노동전환'이 진행 중이다"면서 "충남에 전국의 절반에 가까운 29기가 집적한 상황에서 당사자인 노동자가 참여해 대책을 마련해야 한다"고 밝혔다.한국노총 충남세종지역본부는 "지역이 살아야 대한민국이 산다"며 "지역 소멸 위기 극복과 일하고 싶고, 살고 싶은 지역사회를 위해 고용·노동정책 강화하는 등'노동 존중 사회 실현'이 충남도정의 주요 과제로 선행돼야 한다"고 강조했다.노동계는 간담회에서 ▲노동 존중 충남 실현 ▲ 일하고 싶고, 살고 싶은 충남 ▲ 지역경제를 지키는 사회적 대화 활성화 등을 박 후보에게 제안했다.이에 대해 박수현 후보는 "우리가 빛의 혁명으로 대한민국 정상화와 새 시대를 향해 나가고 있지만, 과연 너무나 오랫동안 들어왔던 '노동이 존중받는 사회'를 실현할 만한 사회 대개혁에 임하고 있는지 돌아본다"며 "민주당 후보로서의 한국노총 동지 여러분들과 강한 파트너십·연대로 결합해야 된다는 책임감과 의무를 느끼고 있다. 고석희 의장님을 비롯한 노동가족 여러분께서 방향을 잘 잡아주시면 함께 그 길을 가겠다. 가장 좋은 것은 함께 가는 것"이라고 화답했다.한국노총 충남세종지역본부 안상기 사무처장은 "충남도청에 노동국과 노동정책과 신설이 필요하다"며 "이제는 업무 중 산재를 당해 죽는 노동자가 없도록, 아프면 쉴 수 있는 유급 병가에 대해서도 각별한 관심을 부탁드린다"고 당부했다. 그러면서 "조만간 충남노동정책 질의서를 전달할 예정이다. 노동 공약을 많이 반영해 달라"고 덧붙였다.구체적으로 ▲ 충남이 선도하는 모범사용자 역할 강화(모범사용자로서의 지방정부 책임성 강화 ▲ 충남도가 만드는 양질의 일자리(지역고용 활성화 기반 구축 등) ▲ 지역 사회적 대화 강화 및 충남 정의로운 전환 거버넌스 구축(충남이 선도하는 정의로운 노동전환 지원체계·교육 강화 등) 등을 제시했다.박수현 후보는 이와 관련해 "정의로운 노동전환은 단계적인 석탄화력발전소 폐지에 따라 산업 전환을 어떻게 할 것인가, 노동 전환을 어떻게 할 것인가라는 두 가지 측면에서 고민하고 있다"며"지금 논의 중인 '석탄화력폐지특별법'의 핵심도 당사자인 노동자가 포함되지 않은 일방적인 대책은 안 된다는 것이다. 노동자가 참여하는 노동 전환과 산업 전환이 될 수 있도록 하겠다"고 약속했다.