청와대 "국힘 반대로 개헌 무산, 국민들 납득 어려울 것"

큰사진보기 ▲31일 오후 이재명 대통령이 복귀한 청와대 정문의 모습. 본관앞에 대통령을 상징하는 봉황기가 게양되어 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

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청와대가 8일 "헌법개정안 본회의 처리가 국민의힘 소속 국회의원들의 반대로 끝내 무산된 데 대해 유감을 표한다"고 밝혔다. 특히 "국민들은 국가의 안위와 민주주의를 지키기 위한 최소한의 개헌마저 반대한 이유를 납득하기 어려우실 것"이라고 비판했다.강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면브리핑을 통해 이러한 입장을 밝혔다.강 대변인은 "이번 개헌안은 헌법 전문에 부마민주항쟁과 5.18 민주화운동 정신을 담고, 국가의 지역균형발전 책임과 계엄에 대한 국회의 통제 권한 강화를 명시하는 내용을 담고 있다"며 "지난 12.3 불법계엄 사태의 교훈을 헌법에 반영하자는 국민적 요구였으며 여야 간 큰 이견도 없었다"고 지적했다.그는 이어 "국민께 약속했던 개헌 논의가 결코 중단되어서는 안 된다"라며 "후반기 국회에 보다 책임 있는 자세로 개헌 논의를 이어가며 국민과의 약속을 지켜주시길 요청드린다"고 밝혔다.강 대변인은 "개헌은 단지 제도를 고치는 문제가 아니다. 극한 대립과 정쟁을 넘어 협의 정치와 국민 통합, 사회적 화합을 복원하는 새로운 출발점이 되어야 한다"라며 "청와대는 앞으로도 시대적 과제인 개헌 논의를 국민과 함께 흔들림 없이 추진해 나가겠다"고 밝혔다.한편 우원식 국회의장은 전날(7일) 국민의힘의 불참으로 투표 불성립된 개헌안을 이날 본회의에 재상정하려 했지만, 국민의힘이 개헌안에 대한 필리버스터(무제한토론)까지 예고하자 "더 이상 의사진행이 소용이 없겠다는 생각"이라며 재상정 방침을 철회하고 산회를 선포했다.