대구 신천 둔치 인근 낙석사고로 행인 1명 숨져

큰사진보기 ▲8일 오전 대구 남구 봉덕동 용두낙조 지하차도옆 절개지에서 낙석이 떨어져 소방당국이 구조에 나섰으나 행인 1명이 낙석에 깔려 숨졌다. ⓒ 대구소방본부 관련사진보기

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8일 오전 대구 남구 봉덕동 용두낙조 지하차도에서 낙석 사고가 발생해 보행 통로를 걷던 보행자가 깔려 숨지는 사고가 발생했다.대구시와 대구소방본부에 따르면 이날 오전 10시 47분경 봉덕동 지하통로 옆 비탈면 도로변 절개지가 무너지면서 대형 암석들이 통행로로 쏟아졌다.이 사고로 지나가던 50대 추정 남성 A씨가 1톤 규모의 암석에 깔렸다가 구조돼 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.신고를 받고 출동한 소방당국은 차량 10대와 인력 36명을 투입해 긴급 구조 작업을 벌였다.이곳은 신천 둔치와 이어지는 곳으로 사람과 차량이 모두 통행이 가능한 장소이다. 당시 도로 주변에는 산사태나 낙석을 방지하기 위한 안전 펜스 등이 설치되지 않았던 것으로 알려졌다.남구청은 추가 붕괴 가능성을 대비해 상동교 하상도로를 전면 통제한 뒤 수습 작업을 벌이고 있다.대구시는 이날 유사사고를 방지하기 위해 시민 통행량이 많은 도로면과 지하통로 옆, 낙석위험지역 등에 대한 긴급 안전 점검에 나섰다.김정기 대구시장 권한대행 행정부시장은 "비탈면 낙석 사고로 희생되신 고인께 깊은 애도를 표한다"며 "유가족분들에게 깊은 위로의 말씀을 드리고 사고원인 신속 파악과 피해자 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.이어 "추가 낙석 등을 방지하기 위해 현장 출입을 통제하고 향후 시민의 안전과 생명을 위협하는 유사 사고가 발생하지 않도록 긴급 안전 점검을 실시할 것"을 지시했다.