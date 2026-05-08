지적장애 학생 나체 촬영·유포한 운동부 코치 검찰 송치

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충청북도 한 중학교 운동부 코치가 지적장애 학생 선수의 나체를 촬영해 학생들이 있는 SNS 단체대화방에 유포한 혐의로 검찰에 송치됐다.8일 충북경찰청은 아동복지법 위반과 성폭력처벌법 위반 혐의로 운동부 코치 A(30대)씨를 불구속 송치했다고 밝혔다.A씨는 지난해 말 자신의 집에서 함께 생활하던 지적장애 학생 선수 B군의 나체 사진과 신체 노출 영상을 휴대전화로 촬영한 뒤 운동부 학생 7명이 참여한 SNS 단체대화방에 여러 차례 공유한 혐의를 받고 있다.경찰 조사 결과 A씨는 해당 사진과 영상을 공유하며 학생들과 조롱 섞인 대화를 주고받은 것으로 파악됐다. A씨는 경찰 조사에서 "장난이었다"는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.사건은 지난 2월 단체대화방에 참여 중이던 한 학생의 부모가 영상을 발견해 학교 측에 알리면서 드러났다.그러나 학교 측은 이 사실을 알고도 2주가 넘도록 경찰 신고 등 후속 조치를 취하지 않아 비판을 받았다.박진희 충북도의원이 SNS에 문제를 제기한 후에야 학교전담경찰관(SPO)에게 이 같은 사실을 알렸고, 경찰에 정식 수사를 의뢰했다.이 학교 관계자는 "사건을 인지한 이튿날 피해 학생 부모에게 경찰에 신고하겠다고 이야기했으나, 사건화를 원치 않는다고 해 즉시 신고하지 못했다"며 "자체적으로 문제를 수습하려고 했던 것은 아니다"라고 해명했다.