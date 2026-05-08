친일재산국가귀속법, 드디어 국회 문턱 넘었다

큰사진보기 ▲친일반민족행위자 재산 국가 귀속 특별법 국회 본회의 통과7일 국회에서 열린 제435회 국회(임시회) 1차 본회의에서 친일반민족행위자 재산 국가 귀속 특별법이 통과되고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

16년 만에 친일재산 국가귀속 업무를 수행하는 '친일반민족행위자 재산 조사위원회'(이하 친일재산조사위원회)가 부활한다.7일 국회는 본회의를 열어 이강일·이인영·김용만 국회의원이 각각 대표발의한 '친일반민족행위자 재산의 국가귀속에 관한 특별법' 제정안을 통과시켰다. 재석의원 188명 의원 중 최수진(국민의힘) 국회의원을 제외한 전원이 찬성했다.이번에 통과된 '친일재산국가귀속법' 제정안에는 친일재산국가귀속 업무를 진행했던 친일재산조사위원회를 다시 구성하는 내용이 담겼다.위원회는 위원장 1인, 상임위원 2인 등 총 9명으로 구성된다. 위원회의 활동기간은 그 구성을 마친 날부터 3년 이내로 하되, 1회에 한해 2년 연장할 수 있다. 이에 따라 최장 5년 동안 친일재산조사위원회가 활동할 수 있게 됐다.제정안에는 국가귀속 대상에 친일반민족행위자가 후손에게 증여한 재산 뿐만 아니라, 그 후손이 처분한 대가까지 귀속 대상으로 명시했다. 친일재산 국가귀속에 대한 국민참여 인센티브를 제공하기 위해 포상금 규정도 마련됐다. 포상금 지급 세부 기준은 대통령령으로 정한다.대한민국의 친일재산 국가귀속 작업은 1948년 10월 '반민족행위처벌법'이 제정되면서 시작됐다. 하지만 이승만 정부의 집요한 탄압 끝에 1949년 반민특위가 해체되면서 사실상 중단됐다. 이후 2005년 '친일재산국가귀속법'이 제정되면서 친일재산에 대한 국가귀속 사업이 재개된다.하지만 2010년 친일재산조사위원회 활동이 기한 만료로 활동이 종료됐다. 대신 2010년 7월 12일부터 법무부가 위 위원회의 소관 업무 중 소송 업무만을 승계해 최근까지 수행하고 있다. 사실상 친일재산 조사 기능을 담당하는 기관이 부재한 상황이 된 것이다. 그 결과 친일재산조사위원회 활동이 끝난 이후 제대로 된 추가 친일재산 국가 귀속은 거의 이뤄지지 않았다.이강일 국회의원에 따르면 친일재산조사위원회 활동이 종료된 2011년부터 현재까지 14년 동안 정부에서 적발한 친일재산은 단 한 건도 없다. 이러한 문제가 발생하자 16대 국회부터 21대 국회까지 매번 친일재산조사위원회 부활을 골자로 하는 개정안이 발의됐다. 하지만 20대 국회까지 단 한번도 국회 문턱을 넘지 못했다. 심지어 법사위원회 상임위원회에 상정조차 되지 못한채 국회 회기가 만료되면 자동폐기됐다.21대 국회가 개원한 지난 2024년 12월 이인영·김용만 국회의원과 이강일 국회의원이 법안을 대표발의했다. 법안이 발의됐지만 지난해 8월까지는 별 다른 진전을 보지 못했다. 그러던 중 지난해 8월 11일 충북 진천군(당시 군수 송기섭)이 '친일재산 국가귀속을 위한 TF'를 구성하며 관내 친일재산 전수조사 작업에 나섰다. 이틀 뒤인 8월 13일 이재명 대통령이 친일재산 국가귀속을 지시하면서 법률 제개정 논의가 급물살을 탔다.법안 제정을 주도한 이강일 국회의원은 "이번 입법은 역사 정의를 바로 세우고 친일 잔재를 완전히 청산하겠다는 결연한 의지"라며 "친일재산 환수는 순국선열에 부끄럽지 않은 후손이라는 것을 증명하는 일"이라고 밝혔다 .한편 <충북인뉴스>는 그동안 광복회충북도지부와 충북참여연대, 민주노총충북본부, 청주충북환경운동연합과 함께 친일재산국가귀속법에 대한 제개정을 촉구하는 캠페인을 지속적으로 전개했다. 친일재산국가귀속법 개정을 촉구하기 위해 2024년과 2025년 두 차례에 걸쳐 그동안 발굴한 공시지가 70억 원대의 친일재산 목록을 법무부에 제출하기도 했다.