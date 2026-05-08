"이재명 정부는 말뿐" 김태흠, 충남도지사 출마 선언서 박수현·민주당 직격

큰사진보기 ▲8일 김태흠 충남도지사 재선 도전 기자회견 장면8일 충남도청 프레스센터에서 김태흠 충남도지사 재선 도전 기자 회견 현장 사진 ⓒ 최창열 관련사진보기

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김태흠 충남도지사가 재선 도전을 공식 선언하며, 이재명 정부와 더불어민주당, 그리고 박수현 후보를 향해 강도 높은 비판을 쏟아냈다.김 지사는 8일 출마 기자회견에서 "충남도는 지난 4년간 완전히 체질이 바뀌었다"며 "수동적이고 소극적이던 충남을 역동적이고 파워풀한 도정으로 바꿨다"고 자평했다. 이어 "도 예산을 8조 원대에서 12조 원대로 끌어올린 것은 충남 역사상 전무후무한 일"이라며 자신의 도정 성과를 전면에 내세웠다.특히 그는 윤석열 정부 시기의 긴축재정 상황을 언급하며 "국가적으로 긴축재정을 하던 상황 속에서도 충남 예산을 대폭 늘렸다"며 "이는 높이 평가받아야 할 성과"라고 강조했다.또 기업 유치 성과와 관련해서도 "50조 원 가까운 기업 유치를 이뤄냈다"며 "전임 도정의 14조5천억 원과는 비교 자체가 안 된다"고 주장했다.김 지사는 "대통령 공약과 연계된 국가 SOC 사업 외에는 대부분 제가 직접 시작하고 추진해온 사업"이라며 "충남이 이제는 단순한 지리적 중심이 아니라 대한민국 모든 분야의 중심으로 도약할 기반과 밑그림을 만들었다"고 말했다.이어 "제가 다시 도정을 맡든, 다른 후보가 도지사가 되든 이미 큰 그림이 그려져 있기 때문에 충남 발전은 훨씬 수월하게 갈 것"이라고 자신감을 드러냈다.이날 김 지사는 대전·충남 행정통합 문제와 관련해서도 민주당을 강하게 비판했다.그는 "저는 기본적으로 통합론자"라면서도 "무조건적인 행정통합은 추진하지 않겠다"고 선을 그었다.이어 "지방자치·지방분권 시대에는 지방정부가 스스로 판단하고 결정할 수 있는 재정과 권한이 핵심"이라며 "그런 실질적 권한 이양 없이 이름만 바꾸는 통합은 의미가 없다"고 주장했다.특히 민주당을 겨냥해 "행정통합과 지방분권에 대한 철학과 소신이 있는지 의문"이라며 "1년 반 동안 반대하다가 대통령 말 한마디에 입장이 갑자기 바뀌는 것이 과연 책임 있는 정치냐"고 비판했다.그러면서 "민주당은 선거에 도움이 된다면 수단과 방법을 가리지 않는 모습"이라며 "말이 앞서는 정치"라고 직격했다.이는 최근 충남도지사 선거에 출마한 박수현 후보 측이 행정통합 논의에 적극적인 입장을 보이는 상황을 겨냥한 발언으로 해석된다.김 지사는 이날 천안·아산 지역을 이번 선거의 핵심 승부처로 꼽으면서, 대형 복합돔구장 건설 구상도 재차 강조했다.그는 "천안·아산은 대한민국 교통의 중심지"라며 "서울과 수도권, 충청권, 영남·호남권까지 접근성이 뛰어난 최적지"라고 설명했다.이어 "지금 대한민국에는 제대로 된 대형 돔구장이 사실상 없다"며 "K-POP 공연으로 막대한 경제 효과를 해외 도시들이 가져가고 있는 현실을 바꿔야 한다"고 주장했다.김 지사는 "5만석 규모의 복합돔구장은 단순 야구장이 아니라 축구, 수영장, 아이스링크, 공연·전시·상업시설이 결합된 복합 문화타운"이라며 "연간 160~200일 운영이 가능해 천안·아산 지역 경제에 엄청난 파급효과를 가져올 것"이라고 강조했다.그러면서 "5만 명 규모 관람객이 2~3일 간격으로 천안·아산역에 몰려드는 상황을 상상해보라"며 "이 사업은 충남만의 사업이 아니라 대한민국 미래 산업 전략"이라고 말했다.