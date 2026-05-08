딱 5분, 엄마의 개구리 손을 만져주며 앉아있어 볼게요

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90세 엄마가 다니는 주간 보호센터에서 매일매일의 사진을 밴드에 올려 준다. 그걸 보고 오늘은 무얼 하시고 노셨는지 밥은 무슨 반찬과 드셨는지 알게 된다. 평일에는 여러가지 프로그램을 하고, 토요일엔 손 발톱 정리도 해 주시고 , 마스크 팩도 붙이고, 윷놀이도 한다. 젊어서도 칠해보지 못했던 매니큐어를 주간 보호센터에서 칠하셨다.
어느 토요일, 매니큐어를 바른 엄마 사진이 밴드에 올라왔는데 손이 개구리 손처럼 보였다. 핸드폰으로 사진을 찍으면 광각 렌즈 때문에 일부분이 좀 커 보일 때도 있으니까 손이 좀 확대되어 보이나 했다. 그런데 얼마 전 토요일, 사진이 올라왔는데 손이 또 이상해 보였다.
이번에 부모님 댁에 갔다가 생각나서 엄마 손을 보니, 엄마 손이 개구리 손처럼 되어 있었다. 원래 류마티스가 있으셔서 손 끝 마디가 휘어 있는 것은 알고 있었는데, 마디 마디가 저렇게 커져 있는지는 몰랐다.
그동안 부모님 댁에 가면서도 청소 빨래 등등에만 신경 썼지 제대로 봐 본 적이 없었던 것이다. 심지어 목욕도 시켜드렸는데 어째 저걸 몰랐을까. 해야 할 일에만 몰두해서 숙제를 하듯 한 것인지 정작 신경 써서 봐야 할 몸의 변화 같은 것은 볼 생각을 안 했던 것이다.
엄마는 90세, 몇 년 전부터 치매를 앓고 계시고 사시던 집을 못 떠나겠다는 아버지와 같이 살고 계신다. 집을 못 떠나겠다는 아버지는 처음엔 본인이 다 알아서 할 수 있다고 큰 소리 치셨지만, 엄마의 치매가 야금야금 더 진행되면서 자식들의 손이 점점 더 많이 필요해졌다.
주중에는 주간보호센터를 다니시고, 주말에는 자식들이 번갈아 가서 집안일을 하고 온다. 여유 있게 가는 날은 좀 덜한데, 당일로 간 날은 가는 순간부터 해야 할 일의 순서를 머리 속으로 계산해가며 간다. 그렇게 가도 항상 예상치 않은 일들이 생겨 시간 안에 하기가 버겁다. (오후에 엄마가 확 텐션이 떨어지며 짜증이 느는 시간이 있다. 그 시간 안에 다 마쳐야 엄마가 우리를 보내고 낮잠을 주무신다. 그냥 주무시라고 해도 안 자고 힘들어 하신다. 꼭 잠 투정 하는 어린아이 같다.)
그러다 보니 나는 항상 시간 안에 모든 것을 마쳐야 한다는 부담감에 숙제 하듯이 일의 순서를 정해 놓고 해왔다. 엄마 손을 자세히 못 본 것, 아니 안 본 것이었다.
내가 알았다고 해서 고칠 수 있는 건 아니었지만, 그동안 상태를 몰랐다는 것에 마음에 무거웠다. 집을 청소하는 것 , 빨래를 하는 것, 밥을 해 드리는 것... 이런 것이 더 중요 했던 걸까. 여러가지 복잡한 마음이 들었다.
지금은 자책감 같은 것에 이리 생각을 하고 뉘우치기도 하지만, 아마 다음번에도 나는 또 숙제 하듯이 일을 할 것이 틀림없다. 그렇지만 딱 5분만 '엄마 손을 만져주며 앉아 있어보자' 다짐 해 본다.
다짐이 다짐으로 끝나지 않고 꼭 실천하기를 또 다짐한다.
그나마 다행인 것이, 몇 년 전까지만 해도 겨울이면 쩍쩍 갈라져 피가 났던 엄마의 손끝이, 겨우내 잘 바른 바디로션과(약인 줄 알고 계심. 한동안 피부염 때문에 고생 하실 때 계속 약을 쓸 수가 없어서 보습로션을 약이라고 드림), 주간보호센터에서의 식사로 손에 물을 묻힐 일이 적은 덕분에 아주 매끈매끈하다.
센터의 선생님들이 칠해 준 매니큐어를 자랑하는 엄마의 얼굴이 귀엽다. 매니큐어를 칠한 엄마의 개구리 손은... 마음이 아프다.