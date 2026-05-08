딱 5분, 엄마의 개구리 손을 만져주며 앉아있어 볼게요

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큰사진보기 ▲엄마의 개구리손류마티스 때문에 개구리 손처럼 변한 엄마의 손. 90 평생 중 제일 호강하는 시간을 보내고 있는 엄마의 손. ⓒ 이선주 관련사진보기

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90세 엄마가 다니는 주간 보호센터에서 매일매일의 사진을 밴드에 올려 준다. 그걸 보고 오늘은 무얼 하시고 노셨는지 밥은 무슨 반찬과 드셨는지 알게 된다. 평일에는 여러가지 프로그램을 하고, 토요일엔 손 발톱 정리도 해 주시고 , 마스크 팩도 붙이고, 윷놀이도 한다. 젊어서도 칠해보지 못했던 매니큐어를 주간 보호센터에서 칠하셨다.어느 토요일, 매니큐어를 바른 엄마 사진이 밴드에 올라왔는데 손이 개구리 손처럼 보였다. 핸드폰으로 사진을 찍으면 광각 렌즈 때문에 일부분이 좀 커 보일 때도 있으니까 손이 좀 확대되어 보이나 했다. 그런데 얼마 전 토요일, 사진이 올라왔는데 손이 또 이상해 보였다.이번에 부모님 댁에 갔다가 생각나서 엄마 손을 보니, 엄마 손이 개구리 손처럼 되어 있었다. 원래 류마티스가 있으셔서 손 끝 마디가 휘어 있는 것은 알고 있었는데, 마디 마디가 저렇게 커져 있는지는 몰랐다.그동안 부모님 댁에 가면서도 청소 빨래 등등에만 신경 썼지 제대로 봐 본 적이 없었던 것이다. 심지어 목욕도 시켜드렸는데 어째 저걸 몰랐을까. 해야 할 일에만 몰두해서 숙제를 하듯 한 것인지 정작 신경 써서 봐야 할 몸의 변화 같은 것은 볼 생각을 안 했던 것이다.엄마는 90세, 몇 년 전부터 치매를 앓고 계시고 사시던 집을 못 떠나겠다는 아버지와 같이 살고 계신다. 집을 못 떠나겠다는 아버지는 처음엔 본인이 다 알아서 할 수 있다고 큰 소리 치셨지만, 엄마의 치매가 야금야금 더 진행되면서 자식들의 손이 점점 더 많이 필요해졌다.주중에는 주간보호센터를 다니시고, 주말에는 자식들이 번갈아 가서 집안일을 하고 온다. 여유 있게 가는 날은 좀 덜한데, 당일로 간 날은 가는 순간부터 해야 할 일의 순서를 머리 속으로 계산해가며 간다. 그렇게 가도 항상 예상치 않은 일들이 생겨 시간 안에 하기가 버겁다. (오후에 엄마가 확 텐션이 떨어지며 짜증이 느는 시간이 있다. 그 시간 안에 다 마쳐야 엄마가 우리를 보내고 낮잠을 주무신다. 그냥 주무시라고 해도 안 자고 힘들어 하신다. 꼭 잠 투정 하는 어린아이 같다.)그러다 보니 나는 항상 시간 안에 모든 것을 마쳐야 한다는 부담감에 숙제 하듯이 일의 순서를 정해 놓고 해왔다. 엄마 손을 자세히 못 본 것, 아니 안 본 것이었다.내가 알았다고 해서 고칠 수 있는 건 아니었지만, 그동안 상태를 몰랐다는 것에 마음에 무거웠다. 집을 청소하는 것 , 빨래를 하는 것, 밥을 해 드리는 것... 이런 것이 더 중요 했던 걸까. 여러가지 복잡한 마음이 들었다.지금은 자책감 같은 것에 이리 생각을 하고 뉘우치기도 하지만, 아마 다음번에도 나는 또 숙제 하듯이 일을 할 것이 틀림없다. 그렇지만 딱 5분만 '엄마 손을 만져주며 앉아 있어보자' 다짐 해 본다.다짐이 다짐으로 끝나지 않고 꼭 실천하기를 또 다짐한다.그나마 다행인 것이, 몇 년 전까지만 해도 겨울이면 쩍쩍 갈라져 피가 났던 엄마의 손끝이, 겨우내 잘 바른 바디로션과(약인 줄 알고 계심. 한동안 피부염 때문에 고생 하실 때 계속 약을 쓸 수가 없어서 보습로션을 약이라고 드림), 주간보호센터에서의 식사로 손에 물을 묻힐 일이 적은 덕분에 아주 매끈매끈하다.센터의 선생님들이 칠해 준 매니큐어를 자랑하는 엄마의 얼굴이 귀엽다. 매니큐어를 칠한 엄마의 개구리 손은... 마음이 아프다.