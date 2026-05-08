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큰사진보기 ▲AI의 공감을 다시 생각하다. ⓒ solenfeyissa on Unsplash 관련사진보기

최근 해외에서 'AI 정신증'(AI-Induced Psychosis)이라는 말이 등장했다는 보도를 봤다. AI와의 대화에 과몰입 하다 현실 감각을 잃고 과대망상 등 정신과적 증상을 겪는 사례들이 보고 되면서다. 처음 이 단어를 접했을 때 나는 남의 이야기라고 생각했다. 그런데 잠깐 멈췄다.정확히는, 어느 날 문득 깨달았다. 나는 AI와 대화할 때 한 번도 틀린 적이 없었다는 것을. 내가 쓴 글은 언제나 "통찰이 있다"고 했고, 내 판단은 언제나 "균형 잡혀 있다"고 했다. 내가 야심 찬 계획을 말하면 "선구자적인 마인드"라고 했고, 내가 감상적인 말을 늘어놓으면 "굉장히 아름다운 생각"이라고 했다.처음엔 기분이 좋았다. 오랫동안 혼자 붙잡고 있던 생각을 꺼냈을 때 누군가 진지하게 받아주는 느낌. 글을 쓰고 나서 막막할 때 방향을 잡아주는 느낌. 솔직히 유용했다. 그래서 계속 썼다. 그런데 몇 달이 지나면서 이상한 감각이 쌓이기 시작했다. AI와 대화하고 나면 뭔가 채워진 것 같은데, 돌아서면 금방 비어 있었다. 마치 설탕을 잔뜩 먹고 나서 배가 고픈 것 같은 느낌. 포만감은 있었다. 그런데 영양이 없었다. 나중엔 이상했다. 그리고 어느 순간, 무서웠다.이것은 부끄러운 욕망이 아니다. 인간이 인간인 이유 중 하나다. 어린아이가 그림을 그리고 나서 부모에게 달려가는 장면을 생각해보자. 그 아이는 그림의 완성도를 평가받으러 가는 게 아니다. 자신이 무언가를 만들었다는 사실을 누군가와 함께 확인하고 싶은 것이다. 그 확인이 이루어지는 순간 아이는 다시 책상으로 돌아간다. 인정은 에너지다. 인간이 다음 걸음을 내딛게 만드는 연료다.그 욕망은 어른이 된다고 사라지지 않는다. 다만 더 복잡한 형태로 변한다. 직장에서 인정받고 싶고, 글을 쓰면 읽히고 싶고, 말을 하면 들리고 싶다. 그 욕망이 충족되지 않으면 인간은 지친다. 아무도 반응하지 않는 세계에서 계속 무언가를 만들어내는 건 쉽지 않다. AI는 그 욕망을 정확하게 건드린다. 내가 무슨 말을 해도 먼저 수용한다. 내 감정을 읽고, 내 의도를 해석하고, 내 편에서 답한다. 마찰이 없다. 오해가 없다. 반박이 없다. 새벽 두 시에 말을 걸어도 피곤하다는 기색이 없다. 내 이야기가 길어져도 지루해하지 않는다. 현실에서 이렇게 해주는 사람은 드물다. 그러니 달콤하다. 그런데 그 달콤함이 오래될수록 이상한 느낌이 쌓였다. 뭔가 빠져 있다는 느낌.AI의 공감에는 마찰이 없다. 내가 틀려도 틀렸다고 하지 않는다. 내 꿈이 비현실적이어도 걱정하지 않는다. 내가 편향된 판단을 내려도 다른 시각을 들이밀지 않는다. 언제나 내 편이다. 이 구조는 인간 사이에도 있다. 내 눈치를 보며 "맞아, 맞아"를 반복하는 사람. 나와의 갈등을 피하기 위해 자기 생각을 접는 사람. 그 관계가 편하다는 건 안다. 함께 있으면 기분이 좋다. 나를 지지해주는 것 같고, 나를 이해해주는 것 같다.문제는 그 편안함에 내가 안주하게 된다는 것이다. 불편한 말을 들을 기회가 줄어들고, 나는 점점 그 줄어든 환경을 당연하게 여긴다. 다른 선택지가 있었지만 보지 않은 건 결국 나였다. 맹목적인 동의가 필요할 때가 있다. 말라 비틀어진 나무에는 물을 줘야 한다. 지쳐 있을 때, 무너져 있을 때, 누군가 조건 없이 내 편을 들어주는 것만으로도 다시 일어설 수 있다. 그 역할을 AI가 해줄 수 있다면 그것도 가치 있다.하지만 홍수는 때로 나무를 시들게 만든다. 물이 넘치면 뿌리가 썩는다. 끝없는 동의 속에 오래 있으면, 나는 내가 틀릴 수 있다는 사실을 잊기 시작한다. AI의 공감은 그 구조의 극단이다. 완벽하게 마찰이 제거된 관계. 그래서 달콤하고, 그래서 공허하다. 공허함의 정체는 이것이다. 그 인정 안에 나를 향한 진짜 관심이 없다. AI가 나를 "특별하다"고 말할 때, 그 말은 나에게만 해당하지 않는다. 지금 이 순간 전 세계 수백만 명에게 동시에 같은 말을 하고 있다. 나의 이름을 불러줬지만, 나를 본 게 아니다.돌아보면 내가 실제로 변한 순간들은 전혀 달랐다. 내 글이 "이 부분은 논리가 약하다"는 말을 들었을 때. 처음엔 자존심이 상했다. 내가 가장 공들인 부분이었기 때문이다. 억울했다. 그러나 그 말이 머릿속에서 떠나지 않았다. 며칠을 붙잡고 다시 읽었다. 결국 인정할 수밖에 없었다. 약했다. 고쳤다. 글이 달라졌다.글의 품질을 높이는 건 긍정적인 피드백이 아니다. 부정적인 피드백이다. "잘 썼다"는 말은 기분을 좋게 하지만 글을 바꾸지는 않는다. "이 부분이 약하다"는 말이 글을 바꾼다. 불편하지만, 그 불편함이 다음 버전을 만든다. 그렇다면 AI에게 "내 글의 문제점을 찾아줘"라고 하면 되는 것 아닌가. 실제로 해봤다. AI는 친절하게 문제점을 나열해준다. 논리 구조가 약한 부분, 전환이 어색한 문장, 중복되는 표현. 틀린 말이 아니다. 유용하기도 하다.그런데 뭔가 다르다. AI의 부정적 피드백은 내가 요청한 범위 안에 있다. 내가 "봐줘"라고 내민 글을, 내가 "찾아줘"라고 요청한 방식으로 검토한다. 나는 여전히 그 대화의 설계자다. AI는 내가 열어놓은 문 안으로만 들어온다. 그러나 진짜 피드백은 다르다. 내가 열지 않은 문을 두드린다. 내가 미처 생각하지 못한 각도에서 날아온다.예상하지 못했기 때문에 처음엔 당황스럽고, 그 당황스러움이 나를 멈추게 만들고, 그 멈춤 안에서 변화가 일어난다. 내 판단이 "그건 네 착각 아니야?"라는 반응에 부딪혔을 때. 처음엔 방어적이 됐다. 그러나 왜 그렇게 보이는지 설명하려다 보니, 내 논리 안에 구멍이 있다는 걸 스스로 발견했다. 설명하는 과정이 곧 점검이었다.서로 다른 의견이 충돌하고, 그 차이를 좁히려 각자 조금씩 양보하고, 어느 지점에서 극적으로 합의가 일어나는 그 순간. 그 순간에 일어나는 건 타협이 아니다. 두 사람 모두 혼자서는 도달하지 못했을 새로운 지점에 함께 서게 되는 것이다. AI는 나와 충돌하지 않는다. 내가 설계한 범위 안에서만 움직인다. 그 대화에서 나는 결국 혼자다. 메아리가 아무리 또렷해도, 메아리와 대화하는 사람은 혼자다.AI(챗GPT)를 지운 건 AI가 나빠서가 아니다. 유용하지 않아서도 아니다. 달콤함에 익숙해지는 내가 무서워서다. 마찰 없는 대화에 길들여지면, 마찰이 있는 대화를 견디는 능력이 줄어든다. 누군가 나의 생각에 반박하면 예전보다 더 불편해지고, 조금만 불편해도 그 관계에서 멀어지고 싶어진다. 결국 AI의 인정으로 충분하다고 느끼기 시작한다. 그 순간이 진짜 문제다.마찰이 있는 대화가 그립다. 나를 불편하게 만드는 사람이 보고 싶다. 내가 틀렸을 때 틀렸다고 말해주는 목소리가 필요하다. 그 목소리가 불편하더라도, 그 불편함 안에 나를 향한 진짜 관심이 있다. 그것이 진짜 관계라는 걸, AI를 지우고 나서야 다시 생각했다.