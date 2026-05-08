캐나다 총리와 통화한 이 대통령, 잠수함 수주전 지원사격?

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 마크 카니 캐나다 총리가 2025년 10월 30일 경북 경주의 한 호텔에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 8일 마크 카니 캐나다 총리와 통화를 갖고 양국 간 전략적 협력을 더욱 긴밀히 하자고 했다. 또한 중동 상황의 평화적 해결과 호르무즈 해협 자유 항행 등에 대해서도 서로 힘을 모으자고 밝혔다.강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 "양 정상은 양국 관계가 안보 협력을 넘어 경제, 에너지, 첨단산업, 문화를 아우르는 다방면으로 확대되고 있는 가운데 이러한 추세를 바탕으로 전략적 협력을 더 심화해 나가자는 데 의견을 모았다"며 이를 전했다.그에 따르면 양 정상은 지난해 10월 경주 APEC 정상회의를 계기로 개최된 한-캐나다 정상회담의 후속조치가 원만히 이행 중이라고 평가한 뒤 이러한 의견을 나눈 것으로 전해졌다.이 대통령은 "한국에 있어서 캐나다는 핵심 우방 국가"라며 "최근 국제 질서가 복잡하고 글로벌 에너지 공급망이 불안정한 상황에서 한국과 캐나다가 안보, 경제, 에너지, 핵심광물, 첨단산업 등 다양한 분야에서의 협력을 더욱 강화해 나가기를 기대한다"고 밝혔다.이에 카니 총리는 공감을 표하면서 "캐나다와 한국 등 중견국들이 보다 실용적인 접근하에 연대를 강화하는 것이 중요하다"는 입장을 밝혔다.다시 미국과 이란 간 교전이 재개되면서 종전 여부가 불투명해 진 중동 전쟁과 관련해서도 의견을 나누었다.이에 대해 강 대변인은 "양 정상은 중동 상황의 평화적 해결과 호르무즈 해협 항행의 자유 보장, 안정적인 에너지 수급을 위한 국제사회의 노력에 있어서도 양국이 더욱 긴밀히 협력해 나가야 한다는 데 공감했다"고 전했다.아울러 "양 정상은 앞으로도 수시로 소통하면서 양국 관계를 적극 발전시켜 나가기로 했다"라며 "앞으로 다양한 분야에서 구체적이고 실질적인 성과를 얻을 수 있도록 각급에서 속도감 있게 협의해 나가기로 했다"고 밝혔다.이 대통령이 이날 카니 총리와 통화를 나눈 배경에는 이르면 6월 말 결과가 발표될 캐나다 초계 잠수함 프로젝트(CPSP) 수주전 지원 성격도 있을 것으로 보인다. 현재 한화오션·HD현대중공업 컨소시엄이 최대 60조 원 규모의 이 사업을 따내기 위해 독일 TKMS와 경쟁 중이다.참고로 김정관 산업통상부 장관은 지난 5∼6일(현지시간) 캐나다 오타와에서 캐나다 장관급 인사들을 잇따라 만나 잠수함 사업 관련 산업·자원 협력 확대 방안 등을 논의했다.