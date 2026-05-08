"군 사망 사건 경종 울린 판결" "이러면 누가 자식 군에 보내나"

▲채해병 모친 기자회견임성근 전 해병대 1사단장의 채해병 순직 사건 관련 혐의에 대해 법원이 1심에서 징역 3년을 선고했다. 8일 서울 서초구 서울중앙지방법원 앞에서 채해병 어머니가 기자회견을 하며 발언을 정리한 메모지를 손에 들고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기