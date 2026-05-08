직접 등판한 류덕현 "순부채비율 10%는 연기금 착시? 명백한 자기모순"

큰사진보기 ▲류덕현 재정기획보좌관이 4일 용산 대통령실에서 기자간담회를 하고 있다. 2025.9.4 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"이제는 유령과도 같은 부채비율 프레임에서 벗어나, 우리가 가진 강력한 재정 여력으로 어떻게 국가 경제의 활력을 높일지 논의해야 할 때다."

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류덕현 청와대 재정기획보좌관이 8일 페이스북에 "일각에서는 우리의 순부채 비율이 낮은 것은 정부 금융자산에 1500조 원 안팎의 국민연금 적립액이 포함됐기 때문이라며 이를 두고 '연금에 따른 착시다'라고 깎아내린다"며 쓴 글 중 일부다.이는 이재명 대통령이 전날(7일) 수석보좌관회의를 통해 지적한 내용이기도 하다. 강유정 수석대변인은 전날 브리핑을 통해 이 대통령이 "한국 순부채 비율 10%는 '연기금 착시'일 뿐"이란 제목의 언론 보도를 거론하면서 아쉬움을 표했다고 전한 바 있다.그에 따르면 이 대통령은 해당 보도와 관련 "지난 4월 IMF가 '재정 모니터'(Fiscal monitor)를 통해 한국을 '역사적으로 재정이 튼튼한 나라'라고 언급했다는 점, 그리고 지난해 10월 '한국 연례 협의 보고서'에서도 '중앙정부 부채가 지속 가능하며 상당한 재정 여력이 있다'는 평가가 있었음을 가리키며 이런 평가나 의견이 배제된 보도"라 했다.그러면서 "우리 언론이 다양하고 입체적인 의견과 정보를 국민께 잘 전달해 주길 기대한다"고 했는데, 이재명 정부의 재정 전략을 담당하는 '경제 참모'인 류 보좌관이 직접 SNS를 통해 대통령의 아쉬움에 대한 보충 설명에 나선 셈이다.류 보좌관은 해당 보도와 같은 주장에 대해 "결론부터 말하면 이는 데이터의 본질을 왜곡하고 있다"고 지적했다.그는 "IMF가 총부채 비율뿐만 아니라 순부채 비율 전망치를 함께 제공하는 이유는 부채 총량이라는 단일 기준만으로는 재정의 지속가능성을 온전히 판단하기 어렵기 때문"이라며 "심지어 최근 보고서에서는 정부 재정여력을 평가할 때 부채뿐만 아니라 자산을 함께 고려하는 것이 경제 성장에 도움이 된다고 제안하기까지 했다"고 지적했다.이어 "한국의 재정을 비판할 때는 전가의 보도처럼 IMF 수치를 인용하면서, 정작 IMF가 균형 있게 제시하고 있는 순부채 비율은 부정하고 비판하는 것은 명백한 자기모순"이라며 "설령 IMF가 전망한 2025년 우리 총부채 비율(52.3%)을 보더라도, 이는 38개 선진국 평균의 절반에도 미치는 않는 매우 건전한 수준"이라고 강조했다."연기금은 국민들의 노후자금 외 다른 용도로 쓸 수 없고 국가의 실질적 재정 여력이 아니다"고 해당 보도에 인용된 전문가 의견에 대해서는, "국민연금 영향을 감안하여 계산하더라도 순부채 비율은 20%대에 불과하다"며 "낮은 순부채 비율은 결코 연금에 의한 착시가 아니라, 우리 정부가 가진 부채에 대응하는 금융자산 등 실질자산이 그만큼 탄탄하기 때문에 나타난 결과"라고 반박했다.류 보좌관은 무엇보다 해당 보도에서 인용된 "한국 정부의 부채 임계점은 62% 수준"이라는 주장에 대해 "어떤 이론적, 실증적 근거가 없는 주장"이라고 비판했다.그는 "일본은 부채 비율이 200%를 넘지만 여전히 재정이 유지되고 있는 것처럼, 각 국은 저마다의 경제 여건에 따른 다른 부채 수용력을 갖고 있다"며 "한 나라의 재정을 GDP 대비 부채 비율이라는 천편일률(One-size-fits-all)적인 기준으로 평가하는 것도 비합리적인데, 아무 근거 없는 62%라는 특정 수치를 절대적 기준으로 제시하는 것이 전문가의 바람직한 태도인지 의문"이라고 했다.IMF에서 전망한 부채비율을 토대로 '긴축재정'과 '재정건전성'을 돌림노래처럼 강조하는 것은 무의미하다고도 지적했다. 진짜 성장을 위해 적극적으로 재정을 써야 한다고 했다.이에 대해 류 보좌관은 "IMF는 2020년 재정모니터에서 불과 4년 뒤인 2024년 부채비율을 62.3%로 전망했지만, 실제치는 49.7%에 머물렀다"며 "연금개혁이 없다면 2070년에는 부채비율이 170%가 될 것이라는 식의 또 다른 주장 역시 아무런 의미 없는 공포 마케팅에 불과하다"고 지적했다.그러면서 "재정은 단순히 아끼는 것이 목적이 아니다"며 "적재적소에 투입되어 분모인 미래의 GDP를 키우는 데 제대로 쓰이고 있는지를 살펴보는 역동적인 관리가 핵심"이라고 강조했다.류 보좌관은 특히 "재정 지속가능성은 나 역시 누구보다 무겁게 직시하는 과제"라면서도 "다만, 막연한 공포를 조장하고, 대안 없는 비판을 위해 눈앞의 탄탄한 지표마저 부인하고 취사선택해서는 안 된다"고 했다.또 "글로벌 기준에서 보면 어떤 잣대를 들이대도 한국의 재정은 튼튼하다"며 "분명한 사실은 재정은 아끼는 것 자체가 목적이 아니라, 국민의 삶을 지키고 미래를 여는 강력한 '수단'이어야 한다는 점"이라고 강조했다.