고 김창민 감독 상해치사 피의자 2명 구속, 유가족 "너무 답답하다"

<오마이뉴스>에서 16년째 영화와 대중문화를 취재하고 있습니다. 엔터계 주요 소식을 매주 전합니다.

큰사진보기 ▲촬영 현장에서의 고 김창민 감독. ⓒ 유가족 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲넷플릭스 예능 <흑백요리사> 시즌2 심사위원으로 참여한 안성재 셰프. ⓒ 넷플릭스 관련사진보기

큰사진보기 ▲오는 6월 16일 발매될 블랙핑크 데뷔 10주년 기념 우표. ⓒ YG엔터테인먼트, 우정사업본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국영화박물관에서 열리는 <제목전(展)-텍스트, 타이포그래피, 무빙 이미지> 전시 현장. ⓒ 이선필 관련사진보기