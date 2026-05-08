호르무즈에서 미국-이란 교전, 휴전은 유지될 듯

큰사진보기 ▲이란 국영방송사 IRIB가 7일 밤 11시 40분 속보를 전하고 있는 화면. 한 군사 소식통: "미국 군함에 대한 미사일 공격은 이란 유조선에 대한 (미국의) 공격에 따른 대응이었다." ⓒ IRIB 관련사진보기

큰사진보기 ▲미국 해군의 알레이버크급 이지스 유도미사일 구축함 USS 메이슨호(DDG-87). ⓒ 미국중부사령부 관련사진보기

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