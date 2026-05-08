호르무즈에서 미국-이란 교전, 휴전은 유지될 듯

호르무즈 해협에서 이란-미국 간 교전이 발생했다. 미군은 확전은 바라지 않는다고 했고 도널드 트럼프 미국 대통령은 "휴전은 계속 유효하다"고 밝혔다.
미국 중부사령부 발표와 이란 국영 IRIB가 전한 내용을 종합하면, 이란 시각으로 7일 오후 11시 15분 경 이란 호르무즈간 남부의 이슬람혁명수비대 해안 포대는 호르무즈 해협을 통과해 오만만으로 향하던 USS 트럭스턴호와 라파엘 페랄타호, 메이슨호 등 미국 구축함 3척을 향해 미사일과 드론을 발사하고 소형 고속정을 출동시켰다.
미군은 미사일을 요격하면서 반격을 가했다. 미군은 '자위적 타격'으로 미사일 및 드론 발사 지점과 지휘통제소, 정찰·감시·정보기지 등 공격에 동원된 이란군 시설을 타격했다고 밝혔으나, 이란 언론은 미나브 지역과 호르무즈간 해안 전체, 자스크 지역 등 광범위한 지역이 미군의 공격을 받았다고 보도했다.
이란 국영 IRIB는 미군이 호르무즈 해협 동부에서 이란 유조선을 나포하려고 했고, 대응에 나선 이란군이 대함 미사일 및 순항 미사일, 드론으로 미군 구축함 등을 공격, 미군이 상당한 피해를 입고 도주했다고 주장했다. 미국 중부사령부는 "미군 자산은 피해를 입지 않았다"고 주장했다.
트럼프 대통령은 미국 방송사 <ABC>와 한 전화 인터뷰에서 '휴전이 끝났느냐'는 질문을 받고 "아니다. 휴전은 계속되고 있다. 그것은 유효하다"고 답했다.
트럼프 대통령은 미국 동부시각으로 7일 트루스소셜에 글을 올려 이란과의 교전 상황을 전하면서 "구축함 3척에는 아무런 피해도 없었지만, 이란 공격군에게는 막대한 피해가 발생했다"고 밝혔다.
트럼프 대통령은 이란을 "미치광이(LUNATICS)들이 이끄는 나라"라고 비난하면서 "그들은 만약 핵무기를 사용할 기회가 주어진다면 주저 없이 그렇게 할 것"이라고 썼다. 트럼프 대통령은 이어 "하지만 그들은 결코 그런 기회를 얻지 못할 것이며, 오늘 우리가 그들을 다시 무력화시킨 것처럼, 그들이 협정을 체결하지 않는다면 앞으로 우리는 훨씬 더 강력하고 잔혹하게 그들을 무력화시킬 것이다. 신속하게!"라고 했다.
미국의 협상안을 이란이 검토중인 것으로 알려진 가운데, 트럼프 대통령이 '이란의 우라늄 농축 권리는 인정할 수 없다'는 기존 의사를 재확인하면서 협상안을 받아들이라고 공개적으로 압박한 것이다.
일시 중단됐던 '자유 계획'(프로젝트 프리덤)도 재개될 것으로 보인다. 미군이 호르무즈 해협에서 선박을 통행시키는 이 작전은 지난 4일 시작됐지만, 이틀도 안 돼 중단됐다. 이는 사우디아라비아 등 페르시아만 지역 국가들이 미군에 기지 사용과 영공 통과를 불허했기 때문이라는 보도가 나왔다.
하지만 사우디아라비아와 쿠웨이트는 다시 이를 허용하기로 했다고 미국 신문 <월스트리트저널>이 7일 보도했다. 미국 전쟁부 관계자는 이르면 이번 주 중 프로젝트 프리덤 작전을 재개하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔다.