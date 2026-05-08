순직 공무원 부모에 카네이션 달아준 대통령이 울먹이며 한 말

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 8일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 어버이날 기념식에서 순직 소방관, 경찰관 부모님들에게 카네이션을 달아드리고 있다. 2026.5.8 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 8일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 어버이날 기념식에서 축사 후 눈물을 닦고 있다. 이 대통령은 축사에 앞서 순직 경찰관, 소방관 부모님들에게 카네이션을 달아드렸다. 2026.5.8 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 김혜경 여사가 8일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 어버이날 기념식에서 순직 소방관, 경찰관 부모님들에게 카네이션을 달아드린 후 한 유가족을 위로하고 있다. 2026.5.8 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령은 잠시 말을 잇지 못했다.8일 어버이날을 맞아 대한상공회의소에서 열린 '54회 어버이날 기념식' 축사 도중, "오늘 이 자리에 국민의 생명을 지키다 우리 곁을 떠난 순직 공무원들의 부모님들께서 함께하고 계십니다"라고 말한 뒤였다.앞서 이 대통령은 김혜경 여사와 함께 나라와 국민의 안전을 위해 봉사하다 순직한 소방·경찰 공무원 부모의 가슴에 카네이션을 달아드리고 위로한 터였다.이 대통령은 울먹이면서 축사를 이어갔다. "사랑하는 자식을 먼저 떠나보내야 했던 슬픔 앞에서 그 어떤 말로도 위로를 다 할 수 없음을 잘 알고 있다"라며 "가장 위험한 현장에서 마지막까지 소임을 다했을 고인들의 숭고한 희생을 무겁게 기억하겠다"고 했다.또 "국가가 '자식 된 도리'와 책임을 다하고 끝까지 곁을 지키겠다는 의지를 담아 오늘 유가족 여러분께 카네이션을 달아드렸다"고 밝혔다.이 대통령은 이 자리에서 이 땅의 모든 부모에 대한 존경과 감사도 전했다.이 대통령은 "한 사람의 부모는 자식 숫자만큼의 세상을 짊어지고 살아간다. 두 아이의 아버지가 되고서야 비로소 실감하는 일"이라며 "사랑하는 자식에게 지금보다 더 나은 세상을 물려주고자 했던 간절한 마음은 이 나라의 뿌리이자, 번영과 성장의 원동력이었다"고 말했다.특히 "모든 부모는 국가와 공동체가 져야 할 무거운 책임을 대신 짊어지고 계신 분들"이라며 노고를 다한 부모들의 노후를 정부가 든든히 뒷받침하겠다는 뜻도 밝혔다.이 대통령은 "한평생을 헌신한 아버님 어머님들이 걱정 없이 행복한 노후를 누릴 수 있어야 한다"며 "자녀를 키우는 일이 부모에게 부담이 되지 않고 부모를 부양하는 일이 자녀에게 부담이 되지 않는 나라여야 모두가 내일의 삶을 긍정하며 더 나은 미래를 꿈꿀 수 있다"고 짚었다.구체적으론 "국민주권정부는 '지역사회 통합 돌봄', '치매안심재산 관리 서비스', 역대 최대 규모인 '115만 개의 노인 일자리', 불합리한 연금 제도 개선 등 건강하고 활기찬 노후를 보장할 제도적 방안을 마련하고 있다"라며 "앞으로 부모님들의 삶을 더욱 세심하고 살뜰하게 보살피며 실질적인 제도와 지원을 거듭 확대해 나가겠다"고 밝혔다.아울러 "부모의 일방적 희생에 기대는 사회가 아니라 국가와 공동체가 함게 책임지는 '국민이 행복한 나라'로 나아가겠다"라며 "그것이 우리네 어머님, 아버님들의 노고에 보답할 최고의 효도라고 믿는다"고 덧붙였다.한편 이날 행사에는 경북 문경과 전북 김제에서 발생한 화재 등의 사고 수습 과정에서 안타깝게 운명을 달리한 순직 경찰·소방 공무원 부모님이 참석했다. 또한 효행을 실천한 유공자와 독거 어르신 등 230여 명이 함께했다.