반쪽 전락한 행정수도특별법 공청회… 시민사회, '국힘 불참' 한목소리 질타

큰사진보기 ▲지방분권 전국회의를 필두로 전국·세종 시민사회 총 43개 단체가 6일 오전 세종시청 앞에서 "국회는 행정수도 특별법 조속히 처리하라"고 촉구했다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲국회 국토교통위원회 행정수도 특별법안 관련 공청회가 7일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 가운데 국민의힘 의원석이 비어있다. ⓒ 조상호 후보 캠프 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

행정수도 완성을 위한 '행정수도특별법' 제정 논의가 국회 공청회 단계에서 국민의힘의 불참으로 삐걱대자, 세종 지역 시민사회가 이념의 벽을 허물고 비판의 목소리를 하나로 모았다.진보·보수 43개 시민사회단체가 참여한 '(가칭)행정수도특별법 제정 범시민대책위원회(아래 대책위)'는 8일 공동 성명을 발표하고 지난 7일 국회 국토교통위원회 공청회에 집단 불참한 국민의힘을 향해 "더 이상 위헌 논란과 정치적 계산 뒤에 숨지 말고 행정수도특별법 처리에 즉각 동참하라"고 촉구했다.이번 공청회는 여야 합의로 마련된 자리였으나, 야당인 국민의힘 의원들이 끝내 참석하지 않으면서 '반쪽짜리'로 진행돼 지역사회의 빈축을 샀다. 대책위는 성명에서 "이미 여야가 공청회 개최에 합의했고 야당 의원조차 법안 발의에 참여했음에도 불구하고 논의 자체를 외면한 것은 세종시민에 대한 명백한 배신이며 무책임한 정치행위"라고 못 박았다.특히 이번 공청회에서는 헌법학자 진술인 4명 전원이 "2004년 위헌 결정 당시와 지금은 상황이 완전히 다르다"며 특별법의 합헌 가능성에 무게를 실었다. 22개 중앙행정기관과 21개 소속기관이 이미 세종에 자리 잡고 대통령 집무실과 국회 의사당 건립이 추진되는 현실을 헌법적으로 수용해야 한다는 취지였다. 전문가들이 입을 모아 '실행 방법'을 논의해야 한다고 제언했음에도, 입법의 한 축인 야당이 자리를 비우면서 논의의 빛이 바랬다는 평이다.주목할 점은 이번 비판이 특정 진영에 국한되지 않았다는 것이다. 보수와 진보를 가리지 않고 결집한 43개 단체는 "행정수도 완성은 수도권 초집중 해소와 국가균형발전, 행정 효율화, 국가경쟁력 강화를 위한 대한민국의 생존 전략"이라며 "더 이상 미룰 시간이 없다"고 목소리를 높였다.이에 ▲ 국민의힘의 반쪽 공청회 사태에 대한 사과 ▲ 특별법 처리를 위한 소모적 정쟁 중단 ▲ 2026년 상반기 내 특별법 즉각 제정 ▲ 대통령 세종집무실 및 국회 세종의사당 건립 포함 행정수도 완성 로드맵 확정 등을 강력히 요구하며, "여야 정치권은 국가균형발전이라는 시대적 과제를 더 이상 외면하지 말고 역사 앞에 책임 있는 결단을 내려달라"고 강조했다.이어 요구가 관철될 때까지 전국적인 연대 활동을 이어가겠다고 밝힌 대책위는 "세종시민은 물론 전국 시민사회단체들과 연대하여 행정수도 완성을 위한 범국민 행동에 즉각 나설 것"이라고 선언했다. 아울러 "국민의 요구를 외면하는 정치세력에 대해서는 끝까지 책임을 물을 것"이라며 역사적 과제 완수를 위한 강경한 의지를 드러냈다.한편, 대책위에 참여한 단체는 지방분권 전국회의 지방분권전남연대, 지방분권균형발전부산시민연대, 부산분권혁신운동본부, 지방분권경남연대, 울산시민사회연대회의, 지방분권운동대구경북본부, 지방분권운동광주본부, 지방분권전북회의, 지방분권세종회의, 지방분권강원연대, 지방분권제주도민행동본부, (재)한국YMCA전국연맹, 전국공무원노조, 지역방송협의회, 환경정의, 마을만들기 전국네트워크, (사)분권자치연구소, 대한노인회 세종시지회, (사)세종YWCA, (사)세종민주화운동계승사업회, 세종시니어시민포럼, 지방분권세종회의, 세종시 의정회, 세종시지방공무원행정동우회, 세종여성살림터 복숭아공동체, 세종시장애인골프협회, 한국노동조합총연맹 전국 환경상생 노동조합, 세종사랑시민연합회, 세종시자율방범대연합, 세종시이통장협의회장, 세종시주택관리사협, 백수문학회, 바르게살기운동 세종시협의회, 세종청년회, 세종참여자치시민연대, 세종YMCA, 세종통일을만드는사람들, 장남들보전시민모임, (사)세종여성, 세종여성회, 세종민주평화연대, 세종환경운동연합, 행정수도완성시민연대 등 총 43개 단체다.