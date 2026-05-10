키오스크 메뉴 버튼이 저리 높다니... 저는 자괴감이 들었습니다

지면 위 70cm 높이에서 세상을 읽는 특수 교사입니다. 누군가에게 나를 증명하기보다, 있는 그대로의 삶을 나누며 울림을 주는 강연가를 꿈꿉니다.

큰사진보기 ▲키오스크키오스크가 높아서 이용할 수 없는 휠체어 이용자 사진 AI생성 ⓒ 박혜현 관련사진보기

"죄송하지만, 카드를 대신 좀 넣어주실 수 있을까요? 제 손이 닿지 않아서요."

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덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

평소와 다름없는 일상이었다. 커피 한 잔의 여유를 즐기기 위해 들어선 카페 입구에는 세련된 디자인의 키오스크가 당당하게 서 있었다. 대면의 번거로움이 사라진 '무인'의 시대, 세상은 이를 혁신이라 불렀지만 휠체어를 타는 내게 그 기계는 편리한 도구가 아닌 거대한 '벽'으로 다가왔다.휠체어에 앉아 마주한 키오스크 화면은 아득히 높기만 했다. 꼿꼿이 선 기계는 형광등 빛을 무심히 튕겨내고, 간신히 손을 뻗어보아도 메뉴판 상단은 결코 닿을 수 없는 영토처럼 느껴졌다. 가장 곤혹스러운 순간은 결제 단계에서 찾아왔다. 카드 삽입구와 영수증 출력구는 마치 높은 절벽 끝에 매달린 듯 나를 내려다보고 있었다.주문이 지체될수록 등 뒤로 쌓이는 대기 줄과 무언의 시선이 느껴져 마음이 더욱 조급해졌다. 몇 번이고 팔을 뻗어보았지만 손끝은 허공만 맴돌 뿐이었다. 결국 고개를 돌려 뒤에 서 계시던 분께 실례를 무릅쓰고 입을 뗐다.매장의 점원이 아닌, 똑같이 비용을 지불하고 서비스를 이용하러 온 일반 시민에게 도움을 구해야 하는 상황은 말할 수 없는 미안함과 자괴감을 남겼다. 그분은 흔쾌히 도와주셨지만, 돌아오는 길에 내 마음속에는 씁쓸한 질문이 남았다. 기술이 약속했던 '독립적인 일상'은 왜 고작 20cm의 높이 차이 앞에서 이토록 허무하게 무너져야 하는가. 그날 이후 나는 키오스크 주문을 앞둘 때마다 '이번에도 누군가에게 폐를 끼치면 어쩌나' 하는 생각에 괜스레 마음이 위축되곤 한다.이 벽 앞에 서 있는 것은 비단 휠체어 이용자뿐만이 아니다. 시각장애인에게 매끈한 유리 화면은 아무런 정보도 주지 않는 '침묵의 판'이며, 노인들에게는 복잡한 외국어와 작은 글씨가 공포의 대상으로 다가온다. 기술이 고도화될수록 누군가는 더 깊은 고립 속으로 밀려나고 있는 셈이다.애플의 CEO 팀 쿡은 "접근성은 인권"이라고 강조했다. 신체적 조건이나 나이와 상관없이 누구나 기술을 누릴 수 있어야 한다는 철학이다. 장애를 가진 사용자가 화면을 읽거나 손가락 하나로 세상을 통제할 수 있도록 설계하는 것은 그들에게 '부가 서비스'가 아닌 '존엄의 문제'다.다행히 변화의 법적 근거는 마련되었다. 장애인차별금지법 시행령 개정으로 배리어프리 키오스크 설치 의무가 단계적으로 확대되면서, 음성 안내와 휠체어 접근이 가능한 공간 확보 등 접근성 기능을 갖춘 기기 도입이 추진되고 있다. 그러나 제도가 시행된 지금도 현장의 풍경은 크게 달라지지 않았다.가장 큰 이유는 현실적인 적용의 한계에 있다. 관련 제도는 사업장 규모에 따라 단계적으로 적용되고 있으며, 기존 기기에 대해서도 일정 기간 교체 유예가 허용된다. 무엇보다 고물가와 경기 침체 속에서 소상공인들에게 배리어프리 키오스크 교체 비용은 적지 않은 부담이다. 일반 기기보다 높은 설치·유지 비용은 영세 자영업자에게 현실적인 장벽으로 작용한다. 결국 장애인에게는 '접근권'의 문제인 키오스크가, 누군가에게는 '생존 비용'의 문제가 되는 안타까운 충돌이 발생하고 있다.결국 이 책임은 개별 자영업자가 아닌 국가와 기업이 함께 짊어져야 한다. 정부의 실질적인 예산 지원과 기업의 선제적인 기술 보급 없이는, 배리어프리는 현장의 고충과 부딪혀 서류 속의 화려한 구호로만 남을 가능성이 크다.진정한 인식의 접근성은 '상상력'에서 시작된다. 내가 무심코 설계한 높이가 누군가에게는 절벽이 되지는 않을지 상상해보는 힘이다. 배리어프리 디자인은 특정 계층만을 위한 배려가 아니다. 허리가 굽은 어르신, 한글이 서툰 외국인, 그리고 어린이까지. '모두를 위한 디자인'은 결국 우리 사회 전체의 품격을 높이는 일이다.키오스크 앞에 멈춰 서서 망설이는 누군가의 뒷모습이 더 이상 보이지 않을 때, 우리는 비로소 진정한 의미의 기술 혁신을 이루었다고 말할 수 있을 것이다. 내일 마주할 키오스크는 낮은 시선에서도 따뜻하게 인사를 건네주고, 점주님의 부담과 손님의 불편을 동시에 덜어주는 다정한 기술이기를 간절히 바란다.