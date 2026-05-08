공정무역에서 떠올린 '생명 정치'의 회복

큰사진보기 ▲책 <죽음정치> 아쉴음벰베 ⓒ 동녘 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 콩나물신문에도 실립니다.

책 한 권을 읽는다는 것은 어쩌면 하나의 세계를 건너가는 일인지 모른다. 그 길을 혼자 걷지 않게 해주는 사람들과 <죽음정치>(2025년 8월 출간)라는 책을 만났다. 이 책의 저자 아쉴 음벰베는 카메룬 출신의 철학자이자 정치 이론가다. 그의 사유에는 식민의 경험과 세계 경제 속 불평등 구조에 대한 문제 의식이 깊이 배어 있다.<죽음정치>는 "권력이 누구를 살게 하고 누구를 죽음으로 내모는가"를 분석하는데, 식민주의·인종주의·전쟁·국경·자본주의·기후위기 같은 문제를 비판적으로 바라보게 한다. 매주 화요일 공정무역 강사단 역량 강화 교육을 7차시 동안 참여하면서 책을 읽는 내내 자연스럽게 '죽음정치'의 문제의식과 연결되는 경험을 했다. 전반부에 대서양 노예 무역 이야기가 나와서 더 흥미롭게 읽혔다.커피 한 잔을 마실 때마다 스스로에게 묻는다. 이 커피는 누구의 삶 위에서 여기까지 왔을까? 우리는 종종 소비를 아주 가벼운 선택처럼 생각한다. 하지만 세계의 먹거리와 물건들은 보이지 않는 노동과 국경, 권력과 연결되어 있다. 내가 마시는 커피 한 잔, 입는 옷 한 벌, 먹는 초콜릿 하나에도 누군가의 긴 노동시간과 낮은 임금, 파괴된 숲과 삶의 불안정이 스며 있다. 아쉴음벰베의 <죽음정치>는 바로 이 세계를 바라보게 만든다.그는 현대 권력이 단지 사람을 "살게 하는" 수준을 넘어, 누구를 위험 속에 방치하고 누구의 죽음을 당연하게 여기는가를 결정한다고 말한다. 음벰베가 말하는 '죽음정치'는 총과 전쟁만을 의미하지 않는다. 어떤 사람들을 지속적으로 가난과 위험, 착취 속에 머물게 만드는 구조 역시 '죽음정치'의 한 형태다. 나는 이 개념을 공정무역 운동 속에서 자주 떠올린다.세계 커피벨트의 농민들은 매일 커피를 생산하지만 정작 자신의 삶은 불안정한 경우가 많다. 국제 가격 폭락, 기후 위기, 중간 유통 구조, 낮은 임금은 생산자들의 생존을 위협한다. 우리가 너무 당연하게 누리는 값싼 소비의 뒤편에서 누군가는 자신의 건강과 삶을 조금씩 잃어간다.'죽음정치'는 멀리 있는 거대한 폭력만이 아니다. 누군가의 희생을 보이지 않게 만들면서 유지되는 경제 구조이기도 하다. 그래서 나는 공정무역 운동이 단순한 '착한 소비 캠페인'이라고 생각하지 않는다. 그것은 사람을 살게 하는 정치에 가깝다.생산자의 노동을 정당하게 인정하고, 아동 노동과 강제 노동에 반대하며, 생태를 파괴하지 않는 생산 방식을 지지하는 일은 결국 누군가의 삶을 존엄하게 유지하려는 시도이기 때문이다. 지역에서 공정무역 교육과 캠페인을 하며 사람들에게 이야기한다. "우리가 무엇을 소비하는가는 어떤 세계를 지지하는가와 연결되어 있다"고.때때로 이런 활동은 너무 작고 느리게 느껴진다. 하지만 '죽음정치'가 사람을 숫자와 효율로만 취급할 때, 공정 무역 운동은 얼굴과 이름을 가진 삶을 다시 드러낸다. 생산자의 존재를 기억하고, 노동의 가치를 묻고, 소비가 윤리와 연결될 수 있음을 말한다. 나는 이것이 '생명 정치'의 회복이라고 생각한다. 경쟁에서 살아남는 사람만을 보호하는 사회가 아니라, 가장 취약한 사람의 삶까지 함께 지키려는 정치 말이다.기후위기의 시대에도 이 질문은 더욱 중요해진다. 폭염과 가뭄은 가장 먼저 가난한 생산자들의 삶을 흔든다. 결국 기후위기는 단순한 환경 문제가 아니라 "누가 더 위험 속에 놓이는가"의 문제이기도 하다. 그래서 공정무역과 생태적 소비, 로컬 먹거리 운동은 모두 연결되어 있다. 그것은 인간과 자연을 동시에 살리는 방향을 고민하는 실천이다. 나의 행동이 세상을 단번에 바꾸지는 못할 것이다. 하지만 적어도 누군가의 희생 위에 세워진 소비를 당연하게 여기지 않으려 한다. 서로의 삶이 연결되어 있다는 감각을 잃지 않으려 한다.누군가의 노동을 존중하는 마음, 불평등한 구조를 질문하는 태도, 그리고 더 인간다운 관계를 만들기 위한 작은 실천 속에서도 '생명 정치'가 시작될 수 있다. 어쩌면 공정 무역 운동은 바로 그런 정치다. 죽음을 당연하게 만드는 세계에 맞서, 서로를 살아 있게 하려는 느리지만 단단한 연대의 언어.