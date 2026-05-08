잎차 만들기 좋은 날, 꾸지뽕으로 '쓰담쓰담'

지난해 봄부터 오도이촌 생활을 시작했습니다. 금요일 퇴근 후, 주말에 특별한 일이 없는 한 시골 쉼터 '느루뜰'로 향합니다. 이 글은 시골 쉼터에서 '사는 이야기'입니다.

큰사진보기 ▲꾸지뽕 잎차 만들기 ⓒ 이정미 관련사진보기

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큰사진보기 ▲꾸지뽕잎차꾸지뽕 잎의 푸르름과 건강함을 그대로 우려낸 차 ⓒ 이정미 관련사진보기

"녹차 맛이 나네."

"연초록색이 보기만 해도 싱그럽다."

차를 애정한다. 차(茶)라는 낱말을 가만 들여다 보면 풀, 사람, 나무가 위에서부터 차례로 놓이며 하나의 글자가 되었다. 그러니까 차(茶)에는 풀과 나무의 싱그러운 생명력이 고스란히 들어 있어 사람을 이롭게 한다는 의미가 내포되는 있는 것 같다. 사람들은 그렇게 차의 형태로 식물의 에너지를 음미하고 마시며 몸과 마음의 여유와 활력을 얻는다.5월 초입, 연둣빛 새순들은 초록을 더해간다. 나뭇잎은 봄의 따뜻한 햇살과 살랑거리는 바람을 먹고 영양을 모은다. 대략 4월 중순에서 5월 초 무렵이 잎차를 만들기 가장 좋은 시기라고 한다.지난해 꾸지뽕 열매를 발견하고 너무나 신기하고 기뻐하며 꾸지뽕 열매 차를 만들었다. 무슨 보물이라도 간직하듯 지퍼백에 소중히 나누어 담아 냉동 보관한 후 아껴가며 마셨다. 천천히, 연하게, 부드럽게 우러나는 모습을 바라보는 일도, 은은한 과일향을 음미하며 한 모금 머금는 일도 나에겐 각별한 시간이었다.느루뜰에는 꾸지뽕 나무가 한 그루 있다. 밭 후미진 곳 잡풀 더미에 뒤덮여 존재감 없이 아무렇게나 자라고 있던 나무를 알아보게 된 것은 빨간 열매를 발견한 후였다. 뭐든 나의 공간에, 나의 손으로 , 자주 만나는 사물은 각별해지기 마련이다. 그렇게 꾸지뽕과 만나 검색하고 알게 되면서 우리의 애착 관계는 더욱 긴밀해졌다. 꾸지뽕은 버릴 것이 하나도 없다. "굳이 따지자면 뽕나무다"라는 이름의 유래도 참 재미있다.꾸지뽕 잎 차를 만들기에 가장 좋은 시기는 4월 말에서 5월 초이다. 잎이 너무 어리지도 않고 질기지도 않으며 맛과 향이 좋은 시기가 이 무렵인 듯하다. 기승을 부리던 노란 꽃가루도 끝을 향하고 있는 이 때, 공기가 맑고 햇살이 밝아 나뭇잎들은 반짝 반짝인다. 소쿠리를 들고 나가 꾸지뽕 잎을 조심 조심 땄다. 잎자루 끝에 작고 초록빛 동그란 열매가 맺혔다. 꾸지뽕 잎을 채취하는 방법을 찾아보니 열매 맺힌 잎자루를 통째 따도 괜찮다고 했다. 하지만 나는 몇 개만 통째로 따고 새로 난 고운 잎들을 골라 따 담았다. 나중에 빨간 열매를 맛보고 열매차도 만들어야 하니 말이다.먼저 채취한 잎을 깨끗하게 씻는다. 씻은 잎을 식초물에 5~10분 정도 담가 소독한 후 흐르는 물에 한 번 더 헹군다. 보통의 잎차 만들기가 그렇듯 꾸지뽕 잎차를 만들 때도 몇 번의 덖음 과정을 거쳐야 한다. 덖음 과정은 자신이 없어 나는 '가정용 건조기'를 이용한 방법으로 차를 만들었다.물기 뺀 잎을 건조기 트레이에 고르게 펼쳐 담아 45도에서 10시간 건조하였다. 높은 온도로 건조하면 잎의 영양소가 파괴될 수 있다고 한다. 잎 모양 그대로 바삭바삭하게 잘 말려졌다. 마지막으로 프라이팬을 달군 후 말린 잎을 약한 불에서 여러 번 덖어 주었다. 덖는 과정을 거치면 풀 냄새는 줄고 구수한 향과 맛이 깊어지고 보관성도 좋아진다.가정용 건조기가 여러 모로 편리하다. 차를 애정하는 사람이라면 쓰임이 많을 것 같다. 차 덖음 과정은 적정한 온도, 횟수, 노련함 등이 요구되는 까다로운 작업이다. 여기에 수고로움도 몇 배는 되는 것 같다. 그만큼 차의 풍미가 깊겠지만, 나처럼 자신이 없는 사람에게는 건조기가 참으로 유용한 물건이다.며칠에 걸쳐 만든 꾸지뽕 잎차를 우렸다. 개인적으로 끓이는 방식 보다 따뜻하게 우려내는 것을 선호한다. 진한 맛 보다 연한 맛을 좋아하고 2~3잔 마셔도 부담 없이 편안한 느낌이 좋아서이기도 하다.나도 한 때 녹차를 즐겼다. 하지만 손, 발이 차거나 빈혈이 있는 사람에게는 권하지 않는다고 하여 지금은 녹차를 잘 마시지 않는다. 차를 가까이 한다는 것은 멈춤과 비움, 채움의 시간을 마련한다는 의미이기도 하다. 차는 나의 오랜 벗이다. 조용한 위로다. 쓰담쓰담 치유이고 고갈된 에너지를 채워 일으켜주는 용기이기도 하다.하루가 시작되는 아침, 나의 첫 루틴은 포트에 찻물을 끓이는 일이다. 부엌 싱크대 한 칸, 크기와 모양이 제각각인 재활용 빈 병에는 갖가지 차들이 들어 있다. 비트차, 무차, 맥문동, 구기자차, 작두콩차, 생강차, 민들레 뿌리차, 홍차. 이 차들 중 마음 가는 대로 2~3개를 조합하여 차를 우려내기도 하고, 비트차, 홍차와 같이 색과 향이 독보적인 경우는 그 자체만을 우려낸다. 아침 식사와 함께 마시는 차는 하루를 시작하는 바쁜 아침에 소박한 여유 한 점이 된다.나는 일찍 출근한다. 조용한 가운데 차분하게 일터에서의 하루를 준비하기 위해서다. 많은 직장인들처럼 컴퓨터 전원을 넣은 후 가장 먼저 하는 일은 찻물을 받아 끓이는 일이다. 일반적으로 기온이 낮은 계절에는 누구나 부담 없이 마실 수 있는 작두콩차, 무차, 말린 생강을 넣은 차를 끓여 80도로 보온을 유지한다. 여름에는 차를 끓인 후 유리 물병에 식혀 둔다. 내 방을 찾아 오는 사람들에게 가볍게 차 한잔 건네기 위해서다. 차를 사이에 두고 앉으면 대화는 부드럽게 흘러간다. 가능하면 차 한 잔 사이에 두고 사람을 맞이하고자 한다.일(하루)의 시작, 그 사이, 끝에 언제나 차가 곁에 있어, '멈추고, 비우고, 채우며' 나름대로 괜찮게 하루 하루를 살아내고 있는 듯하다. 좋은 계절이다. 테이블 위에 차 한 잔 놓고 파릇파릇 생명으로 넘치는 아름다운 계절을 감상하고 누리는 시간을 스스로에게 선물해 보면 어떨까.