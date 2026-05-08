6년 차 도덕 교사, 유능한 교사가 되는 건 포기했습니다

큰사진보기 ▲'쌔삥!' 청소 도구 하나에 웃음꽃 핀 중학교 교실 풍경아이들과 새 청소 도구와 함께 교감하며 청소하는 교실의 모습을 AI로 형상화한 이미지입니다. 기계가 대신할 수 없는 교육 현장의 온기를 표현했습니다. ⓒ 조유주 관련사진보기

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"얘들아, 우리가 돈이 없냐, 가오가 없냐? 청소도구 헌 거 다 갖다 버려. 선생님이 '플렉스' 했다. 쌔삥으로 준비했습니다!"

"너희같이 사랑스러운 아이들이 어디 숨어 있었어?", "선생님은 너희랑 이렇게 웃을 수 있다면 더 바랄 게 없다."

덧붙이는 글 | 대구에서 중학생들과 부대끼며 살고 있는 6년 차 도덕 교사입니다. 현재 교육계의 '미래 교육'과 'AI'라는 흐름 속에서, 인간만이 할 수 있는 ‘온기 있는 교육’을 교실의 생생한 에피소드(쌔삥 청소 도구 이야기)를 통해 글로 담아보았습니다.

올해로 6년 차 도덕 교사인 나는 유능한 교사가 되기를 포기했다. 아니, 정확히 말하면 스마트한 행정 실무자인 'K-교사'의 길을 이탈하기로 했다. 지금 당장 인터넷만 봐도 '교사의 행정업무가 과하다', '업무를 축소해달라'는 목소리가 넘쳐난다. 누구나 외치지만 누구도 바꾸지 못하는 이 고질적인 문제는 단순히 업무량의 문제가 아니다. 우리가 '미래 교육'을 외치며 달려가는 방향이 얼마나 시대착오적으로 역행하고 있는가에 대한 통찰의 부재이다.내가 존경하는 동료는 남들이 기피하는 담임을 맡고, 많은 수업 시수를 감당하며 아이들의 성장을 묵묵히 응원하는 교사이다. 그런데 솔직히 말해보자. 학교에서 이런 교사는 그저 '뒷방 늙은이' 취급받기 딱이다. 행정 실무 능력이 곧 유능함으로 평가받는 시스템 속에서, 아이들을 향한 에너지는 늘 뒷전으로 밀려난다.아이들에게 결과보다 과정을 칭찬해야 한다는 명제는 교사라면 누구나 안다. 하지만 그 과정조차 우리는 학업 성취도와 연결하기 십상이다. AI시대에 종이 쪼가리 몇 장 머리에 더 넣는 게 의미가 있나? 학교는 다양한 '과정'이 존재하는 곳이며, 그 안에서 전인적 성장이 이루어진다. 그럼에도 현재의 모든 활동과 생활기록부는 입시라는 '결과'에 매몰되어 있다. 교사가 행정 업무에 치여 아이들의 과정을 들여다볼 에너지를 잃었을 때, 학교는 결국 점수에 맞춘 배정만을 강요하는 곳으로 전락한다.AI는 데이터상의 최적값을 내놓지만, 교실의 '맥락과 공기'까지 읽어내지는 못한다. 능력보다 존재 자체를 응원하고, 정답이 아니라 의견을 주고받는 과정을 격려하는 일. 이것은 오직 아이들의 성장을 곁에서 지켜본 인간 교사만이 할 수 있는 영역이다. 내가 말하는 이 '역행하지 않는 교육'은 거창한 것이 아니다. 진짜 교육은 학교에서의 사소하고 하찮아 보이는 모든 과정 안에 있다.올해 나는 사랑스러운 중학교 1학년 아이들의 담임을 맡아 사무치게 행복한 교직 생활을 하고 있다. 매년 학교에서는 반에 청소 도구를 새로 사준다. 아이들과 '티키타카'가 워낙 좋다 보니, 청소도구를 나눠줄 때도 내 나름의 끼를 발산하였다. 나는 정색하며 각을 잡고 말했다.아이들은 자지러졌다. "와, 쌔삥!" 소리를 지르며 신나게 복도로 뛰어 나갔다. 새 청소 도구 하나에 콧노래를 부르며 청소하는 아이들을 보며 뭉클하지 않을 교사가 있을까. 예전엔 오글거려 차마 못 했던 말들이 봇물 터지듯 나왔다.그러면 아이들도 다 안다. 머쓱하게 웃으며 말한다. "어 뭐지, 청소 더 열심히 해야 할 거 같다"라며 몸을 던져 바닥을 쓴다. "이제 그만해도 돼, 몸살 나겠다. 몸살 났다고 학교 안 나오면 안 돼? 쌤은 너네 하루도 못 보면 안 된다."나에게는 이 찰나의 교감이 행복이자, 진짜 교육이다. 학교는 사소한 청소 과정에서도 칭찬을 주고받고 긍정적인 라포르(rapport)를 형성하며 인간 대 인간으로 성장하는 곳이다. 학생이 성적이 나빠도, 특별한 재능이 없어도, 존재만으로 칭찬받을 수 있는 그 순간에 교사의 에너지가 쓰여야 마땅하다.나는 기꺼이 '뒷방 늙은이'가 되련다. 아이들과 쌔삥 청소 도구에 환호하며 교감하는 순간을 잊을 수도, 잃을 수도 없기 때문이다. 말로만 외치는 '하이 터치'가 아니라, 이제는 정말로 인간만의 온기에 집중해야 할 때다. 아이들의 마음을 쓸어 담는 빗자루질은 결코 기계가 대신할 수 없으니까.