"죽고자 하면 살 것이요" 이순신이 고금도에 남긴 철학

큰사진보기 ▲고금도 충무사에서 열린 이충무공 제427주기 순국제 ⓒ 완도신문 관련사진보기

"죽고자 하면 살 것이요, 살고자 하면 죽을 것이다."

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

이 서슬 퍼런 문장은 전쟁의 참혹함을 이기기 위한 절박한 비명(悲鳴)이 아니다. 그것은 삶의 모든 미련을 덜어낸 자만이 도달할 수 있는 투명한 진리이자, 이순신이라는 한 인간이 고금도라는 섬에 바친 신성한 서약이다.우리는 종종 이 문장을 승리를 위한 전술적 구호로만 소비하지만, 사실 이는 존재의 가장 깊은 밑바닥을 경험한 자가 길어 올린 철학적 정수다. 이 문장을 머리에 이고 고금도에 들어설 때, 비로소 우리는 이 섬이 품은 침묵의 깊이를 이해하기 시작한다.고금도(古今島). 옛것과 지금의 시간이 함께 머문다는 이름처럼, 이 섬은 단순한 지명이 아니라 한 시대의 심장이 잠시 닻을 내렸던 자리다. 바다는 수없이 밀려오고 밀려가며 역사를 지웠지만, 어떤 영혼은 파도조차 지우지 못한다.해남 땅끝에서 바다를 건너온 바람이 완도의 수많은 섬을 스치다 고금도에 이르면 문득 그 결이 달라진다. 그것은 단순히 바람의 방향이 바뀌어서가 아니라, 그 섬의 흙과 물결 사이에 아직도 한 인간의 결연한 침묵이 스며 있기 때문이다. 충무사의 고요한 기와 아래, 혹은 덕동리 앞바다의 잔잔한 윤슬 위에는 아직도 한 사내가 나라의 운명을 홀로 껴안고 서 있던 내면의 파문이 여전히 일렁이고 있다.지도를 펼쳐보면 고금도는 마치 어머니의 품처럼 안쪽으로 깊숙이 휘어 들어간 형태를 띠고 있다. 밖으로는 완도와 신지도가 거센 남해의 파도를 막아주는 병풍이 되어주고, 안으로는 잔잔한 호수 같은 바다를 품어 함선들이 숨을 고르기에 최적의 조건을 갖추었다.이러한 지정학적 특징은 정유재란 당시 조선 수군에게 더할 나위 없는 축복이었다. 명량에서 기적 같은 승리를 거둔 후에도 수군은 여전히 풍전등화의 위기에 처해 있었다. 그때 이순신이 선택한 곳이 바로 고금도였다. 이곳은 왜군이 쉽게 접근할 수 없는 험난한 물길을 가졌으면서도, 내부에는 군사를 기르고 배를 수리할 수 있는 넓은 평지와 풍부한 수자원을 보유하고 있었다.고금도는 상처 입은 용이 몸을 잠시 누여 기운을 차리는 비밀스러운 자궁이었으며, 동시에 다시는 꺾이지 않을 검을 벼리는 거대한 대장간이었다. 이곳은 단순한 군사 기지를 넘어선 행정적 자급자족의 모델이었다.이순신은 고금도 덕동리에 통제영을 설치하고, 전쟁으로 황폐해진 국가는 더 이상 군량을 지원할 여력이 없었기에 장군은 기름진 땅을 일구어 군사들과 함께 농사를 지었다. 군인이 곧 농부였으며, 농토가 곧 전장이었다. 또한 해로통행첩(海路通行牒)을 발급하여 세를 거두었는데, 이는 현대적 의미의 해상 행정이자 경제 자립의 혁신이었다.고금도의 백성들은 그를 단순히 지휘관으로 보지 않고 '부모'로 따랐다. 군사가 굶주릴 때 백성이 곳간을 열고, 백성이 도탄에 빠질 때 군사가 방패가 되어준 이 유대감이야말로 왜군이 결코 뚫을 수 없었던 고금도의 진정한 성벽이었다. 영웅의 위대함은 적의 목을 베는 칼끝에만 있는 것이 아니라 깨어진 일상을 다시 이어 붙이는 따뜻한 손길 위에서 완성된다는 것을 고금도는 증명한다.세상의 수많은 영웅은 저마다 다른 심장으로 전장에 들어섰다. 나폴레옹은 자신의 천재를 증명하기 위해 역사를 하나의 거대한 캔버스로 여겼고, 처칠은 문명이 무너지는 절벽 끝에서 언어를 횃불 삼아 인류의 밤을 밝혔다.마르쿠스 아우렐리우스는 삶의 덧없음을 꿰뚫어본 철학자의 눈으로 전장을 인간 존재 수양의 연장선 위에 놓았다. 그러나 이순신의 칼끝은 조금 다른 곳을 향해 있었다. 그는 자신을 증명하려 하지 않았고, 영광을 갈망하지도 않았으며, 시대의 주인공이 되려 하지도 않았다. 오히려 그는 스스로를 지워야만 했다.자신이라는 이름이 사라질수록 백성의 삶이 남고, 자신의 생이 제물이 될수록 조선의 바다가 살아남을 수 있었기 때문이다.고금도는 바로 그 '비움의 철학'이 머문 자리다. 이곳에서의 이순신은 단순한 명장이 아니었다. 명량의 격랑을 지나고, 노량의 마지막 새벽을 향해 가던 그 시간 속에서 그는 이미 수많은 죽음을 내면에 선취한 사람이었다. <난중일기>의 문장들에서 우리가 만나는 것은 개선장군의 도취가 아니라 촛불 아래 홀로 무너질 수 없는 자의 눈물이다.그 눈물은 나약함의 증거가 아니라, 너무도 큰 책임을 감당하는 자만이 흘릴 수 있는 투명한 소금기였다. 세상이 등을 돌리고 조정이 의심할 때조차, 그는 '옳음'이라는 보이지 않는 북극성을 놓지 않았다. 그것은 누군가를 이기기 위한 의지가 아니라, 끝내 자기 자신을 넘어서는 도덕적 결기였다.고금도의 또 다른 역사적 무게는 조명연합군(朝明聯合軍)의 본거지였다는 점에 있다. 명나라의 수군 제독 진린이 거느린 대함대가 고금도로 집결했을 때, 이 작은 섬은 동아시아 국제 정세의 중심지가 되었다.그는 자존심 강하고 거친 진린을 탁월한 인격과 전략으로 감복시켰다. 묘당도(廟堂島)는 바로 그 교류의 중심이었다. 톨스토이가 '전쟁과 평화'에서 묘사한 민족을 넘어선 인간적 공감과 연대가 400년 전 고금도의 갯바람 사이에서 이미 실현되고 있었던 것이다.노량의 차가운 바다에서 "나의 죽음을 알리지 말라"는 유언을 남기고 별이 된 이순신은, 그가 가장 사랑했던 병참기지 고금도로 돌아왔다. 그의 유해는 묘당도 월송대(月松代) 언덕에 80일간 안치되었다. 지금도 그 언덕에는 기이하게도 풀이 자라지 않는 자리가 있다.민초들은 장군의 시신이 머물렀던 그 자리가 주인을 잃은 슬픔에 대지조차 숨을 죽인 것이라 믿는다. 그 텅 빈 자리는 역설적으로 가장 꽉 찬 공간이다. 이순신의 육신은 떠났으나 그가 고금도에서 보여준 '지키는 자의 고귀함'은 충무사(忠武祠)의 향연 속에 남아 오늘날까지 우리를 일깨운다.생각해보면 진정한 영웅은 칼의 날카로움보다 견디는 힘에서 탄생한다. 부서지지 않기 위해 싸우는 것이 아니라, 이미 부서질 것을 알면서도 지켜야 할 것을 위해 앞으로 나아가는 존재. 고금도의 바다는 바로 그런 정신의 은유처럼 보인다.잔잔해 보이지만 그 아래에는 수없는 조류가 충돌하고, 평온한 수면 아래 깊은 인내가 흐른다. 이순신의 내면 또한 그러했으리라. 겉으로는 고요했으나, 그 고요는 체념이 아니라 폭풍을 다스리는 침묵이었다.그가 전쟁터를 바라본 시선은 나폴레옹처럼 자신의 이름을 역사에 새기려는 욕망이 아니었다. 이순신에게 전장은 차라리 한 인간이 자신의 존재 전체를 불살라 공동체의 새벽을 지키는 제단에 가까웠다.오늘 우리가 고금도를 찾는다는 것은 단순히 유적지를 탐방하는 일이 아니다. 그것은 한 인간이 어떻게 시대의 무게를 홀로 견디며 자신을 초월했는가를 묻는 철학적 순례다. 우리는 종종 영웅을 승리의 순간으로 기억하지만, 실은 영웅을 영웅답게 만드는 것은 승리 이전의 침묵, 결단 이전의 고독, 그리고 끝내 자신이 옳다고 믿는 길을 택하는 내면의 품격이다. 문명의 속도가 갈수록 빨라지고 누구나 자신을 드러내려 혈안이 된 시대에, 이순신의 '비움'은 우리에게 서늘한 죽비소리로 다가온다.고금도의 해질녘, 붉은 노을이 바다 위에 번질 때면 저 빛은 한 사람이 자신의 생을 태워 지켜낸 수많은 이름 없는 삶들의 빛임을 깨닫는다. "죽고자 하면 살 것이요, 살고자 하면 죽을 것이다." 이 문장은 이제 다시 결론이 되어 우리에게 돌아온다. 그 말의 진정한 뜻은 죽음을 두려워하지 말라는 구호가 아니라, 자신만을 위해 사는 생을 넘어설 때 비로소 더 큰 생을 얻는다는 존재의 역설이다.고금도는 400년의 시간을 넘어 묻는다. 당신은 무엇을 위해 자신을 비울 수 있는가. 무엇을 위해 흔들리면서도 끝내 침몰하지 않을 것인가. 바다는 대답한다. 가장 위대한 승리는 적을 꺾는 일이 아니라, 끝내 자신의 두려움을 넘어서는 일이라고.