완도 접근성, 더 이상 '거리' 탓 할 때가 아니다

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덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

민선 자치 시대 이후 완도는 '관광을 통한 지역경제 활성화'를 핵심 과제로 추진해왔다. 그러나 정책적 노력에도 불구하고 성과는 기대에 미치지 못했다. 완도 관광이 기대만큼 성장하지 못한 이유를 두고 여러 해석이 존재한다.콘텐츠의 부족과 홍보 미흡을 원인으로 들 수 있지만 본질은 접근성이 떨어지기 때문이다. 더 정확히 말하면, 수도권에서 '멀게 느껴지기' 때문이다. 이 문제를 외면한 채 관광 정책을 논하는 것은 본말이 전도된 접근이다. 아무리 좋은 자원을 갖고 있어도, 도달하기 불편한 지역은 관광객들의 선택을 받지 못한다. 오늘날 관광 경쟁은 '볼거리 경쟁'이 아니라 '도달 시간 경쟁'이기 때문이다.그럼에도 불구하고 우리는 여전히 '거리'를 기준으로 사고하고 있다. 고속도로가 뚫리면 해결될 것이라는 막연한 기대, 중앙정부 결정을 기다리는 수동적 태도에 머물러 있다.그러나 냉정하게 보면 대규모 도로 인프라는 우리가 속도를 통제할 수 있는 영역이 아니다. 이 길을 계속 바라보고만 있는 한, 완도의 접근성 문제는 앞으로도 크게 달라지지 않을 것이다. 이제는 방향을 바꿔야 한다. 답은 '거리 단축'이 아니라 '시간 단축'과 '연결성 강화'에 있다.핵심 해법은 분명하다. KTX 나주역을 완도의 실질적 관문으로 삼고, 고속철도와 도로를 완전히 결합하는 것이다. 수도권에서 나주까지는 이미 빠르게 접근할 수 있다. 문제는 그 다음으로 마지막 1시간을 어떻게 설계하느냐가 완도의 미래를 좌우한다.나주역은 선택이 아니라 전략이다. 광주송정역처럼 복잡한 도심을 통과할 필요 없이, 하차 즉시 간선도로로 연결되는 구조는 '즉시 이동'이라는 강력한 체감 속도를 만든다. 관광객은 숫자가 아니라 경험으로 판단한다. 막힘없이 이어지는 이동은 그 자체로 경쟁력이다.여기에 프리미엄 직결 셔틀을 결합해야 한다. KTX 도착과 동시에 출발하는 예약형 셔틀, 편안한 좌석, 짐 적재까지 고려된 서비스 정도 수준이 되어야 '환승'은 불편이 아니라 '연결된 이동 경험'이 된다. 환승 시간을 기다림이 아닌 흐름으로 바꾸는 것이 핵심이다.광주송정역을 배제할 것이 아니라 역할을 재정립해야 한다. 나주역을 주 관문으로 하고 광주송정역을 보조 거점으로 운영하는 투트랙 전략이 가장 현실적이다. 선택지를 늘리되, 핵심 축은 분명히 세워야 한다.문제는 여기서 끝나지 않고 완도에 도착한 이후가 더 중요하다. 수도권 관광객들의 입장에서 보면 지금의 완도는 '들어가기 어려운 곳'인 동시에 '들어가도 불편한 곳'이다. 이것이 관광객이 다시 찾지 않는 이유다. 라스트 마일을 해결하지 않고 접근성을 논하는 것은 공허하다.버스, 택시, 카셰어링, 소형 모빌리티를 하나의 체계로 묶어야 한다. 자가용이 없어도 불편하지 않은 곳이 지금 관광지가 갖춰야 할 최소 조건이다. 해법은 검색부터 예약, 결제, 이용까지 하나의 플랫폼에서 해결되는 구조인 MaaS(Mobility as a Service) 즉 통합 모빌리티다. 단순한 앱 통합을 넘어, 기차에서 내려 셔틀을 타고 완도 내 목적지까지 하나의 결제로 이어지는 '끊김 없는 이동(Seamless Mobility)'이 핵심이다. 복잡한 계획 없이도 이동이 가능한 환경이 구축되는 순간, 완도는 '멀리 있는 곳'에서 '갈 수 있는 곳'으로 바뀐다.여기에 머물러서는 말고 중장기적으로는 '하늘 길'을 열어야 한다. 정부가 추진하는 UAM(도심항공교통) 실증 사업을 완도의 수많은 섬 자원과 결합한다면, KTX 나주역에서 완도까지 20분 만에 주파하는 미래형 교통망 선점이 가능하다. 또한 목포ㆍ여수 등 전남 주요 도시와 제주도를 잇는 '해상 쾌속선 루프'를 구축함으로써, 완도로 오는 길 자체가 단순한 이동이 아닌 설레는 '관광의 시작'이 되도록 전환하는 혁신적인 시도가 필요하다.결국 답은 하나다. "3시간이면 완도에 간다"는 확신을 만들어야 한다. 이 인식이 자리 잡는 순간, 완도는 수도권 관광 시장에서 완전히 다른 위치에 서게 된다.관광객은 기다려주지 않는다. 더 빠르고, 더 편리한 곳으로 이동할 수 있는 관광지를 선택할 뿐이다. 지금처럼 '언젠가 좋아질 것'이라는 막연한 기대에 머문다면, 완도는 계속 선택받지 못하는 지역으로 남게 될 것이다.이제는 결단할 때다. 거리에서 시간으로, 개별 교통에서 연결된 이동으로 전환해야 할 때다. KTX 나주역–고속도로–프리미엄 셔틀–MaaS로 이어지는 '고속 모빌리티 축'은 선택이 아니라 필수다. 이 축을 만들지 못한다면, 완도의 관광 미래도 장담할 수 없다.접근성은 조건이 아니라 경쟁력이다. 그리고 그 경쟁은 이미 시작됐다.이승창 자유기고가