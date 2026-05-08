술 안 마셔도 간암이 생기는 이유

AD

큰사진보기 ⓒ 완도신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

술도 거의 안 마셨습니다. 그런데 간암이라고 했습니다. "나는 술도 안 좋아하는데 왜 간암이지?" 실제로 병원에서 종종 듣게 되는 이야기입니다. 많은 사람들은 아직도 간암의 가장 큰 원인이 술이라고 생각합니다.하지만 현실은 조금 다릅니다. 우리나라 간암의 가장 중요한 원인은 여전히 B형, C형 같은 바이러스성 간염입니다. 대부분의 장기는 이상이 생기면 비교적 빨리 신호를 보냅니다. 하지만 간은 상당히 손상될 때까지 통증 신호를 잘 보내지 않는 장기입니다. 그래서 병이 꽤 진행될 때까지 사람들은 피곤해도 대수롭지 않게 넘깁니다. 그런데 바로 그 시간 동안 간에서는 염증이 반복되고 있을 수도 있습니다. 우리 몸속에서 간은 거대한 화학 공장 역할을 합니다.우리가 먹은 음식에서 흡수된 영양분은 간을 거치며 몸에 필요한 형태로 저장되고 가공됩니다. 술과 약물, 몸속 독소는 해독되고, 혈당을 조절하고 단백질을 만들며 지방 대사까지 담당합니다. 하루 종일 쉬지 않고 일하는 장기입니다. 그런데 바이러스가 간세포 안으로 들어오면 상황이 달라집니다.몸은 바이러스를 없애기 위해 면역 반응을 일으키고, 그 과정에서 간세포도 함께 손상됩니다. 이것이 바로 간염입니다. 피부에 상처가 반복되면 흉터가 남듯이, 간도 반복적으로 손상되면 흉터 조직이 생깁니다. 이것을 '간섬유화'라고 합니다. 그리고 흉터가 계속 쌓이면 원래 부드럽던 간이 점점 딱딱하게 굳어갑니다. 이것이 바로 간경변입니다.쉽게 말하면 스펀지처럼 말랑말랑하던 간이 돌처럼 굳어가는 상태입니다. 간경변은 단순히 간이 딱딱해지는 것에서 끝나지 않습니다. 간의 구조 자체가 망가지고 혈액 흐름까지 막히기 시작합니다. 원래 장에서 흡수된 혈액은 '문맥'이라는 큰 혈관을 통해 간으로 들어오는데, 간이 굳어버리면 혈액이 지나가는 길이 좁아집니다. 그러면 혈관 안의 물 성분이 밖으로 밀려 나오기 시작하는데, 그 물이 배 안에 차는 것이 바로 '복수'입니다.게다가 간은 원래 알부민이라는 단백질을 만들어 혈관 안에 물을 붙잡아두는 역할도 하는데, 간경변이 심해지면 이 기능까지 떨어집니다. 결국 물을 붙잡아둘 힘이 약해지면서 배에 물이 더 쉽게 차게 되는 것입니다. 간 기능이 더 떨어지면 황달이 생기고, 몸속 독소가 뇌까지 올라가 '간성혼수'가 생기기도 합니다. 결국 간경변이 심해지면 간 이식 외에는 근본적인 치료가 어려워지는 경우도 많습니다. 그래서 간 질환은 치료보다 예방과 조기 발견이 훨씬 중요합니다.그리고 그 중심에 바이러스성 간염이 있습니다. A형 간염은 주로 오염된 음식과 물을 통해 감염됩니다. 바이러스가 입으로 들어가 장을 거쳐 결국 간까지 이동해 염증을 일으키는 것입니다. 그래서 A형 간염은 위생과 매우 밀접한 관련이 있습니다. 회나 덜 익은 해산물, 위생 상태가 좋지 않은 음식 등을 통해 감염되는 경우도 있습니다. 특징은 갑자기 심하게 온다는 점입니다. 몸살처럼 열이 나고, 근육통과 복통이 생기며, 심하면 황달까지 나타납니다.그래서 처음에는 독감이나 장염으로 착각하는 사람도 많습니다. 다행히 A형 간염은 백신으로 예방이 가능합니다. 백신은 우리 몸 면역세포에게 바이러스를 미리 기억하게 만들어 실제 바이러스가 들어왔을 때 빠르게 막아내도록 하는 예방접종입니다. B형 간염은 우리나라와 특히 깊은 관련이 있습니다. 과거에는 산모에게서 아이로 옮는 수직감염이 매우 많았습니다. 그래서 본인도 모르게 평생 바이러스를 가지고 살아가는 사람들도 있었습니다.현재는 출생 직후 면역글로불린과 백신 접종을 시행하면서 많이 줄어들었습니다. 여기서 면역글로불린은 이미 만들어진 항체를 바로 넣어주는 것이고, 백신은 우리 몸이 스스로 항체를 만들도록 훈련시키는 예방접종입니다. B형 간염은 혈액과 체액을 통해 전파됩니다. 오염된 주사기나 문신, 귀를 뚫는 시술, 성접촉 등이 위험할 수 있습니다. 병원 검사표를 보면 B형 간염 표면 항원(HBsAg)이라는 단어가 보이는데, 이것은 현재 몸 안에 B형 간염 바이러스가 존재하는지를 확인하는 검사입니다.또 혈액 속 바이러스 양(HBV DNA) 검사는 몸 안에서 바이러스가 얼마나 활발하게 증식하고 있는지를 보여주는 검사입니다. 이 수치가 중요한 이유는 바이러스가 많을수록 간 안에서 염증과 손상이 계속 진행될 가능성이 커지기 때문입니다. 실제로 최근에는 간수치(AST, ALT)가 정상이어도 혈액 속 바이러스 양(HBV DNA)이 많으면 간암 위험이 높아질 수 있다는 사실이 중요하게 여겨지고 있습니다.과거에는 간수치가 올라가야 치료를 시작하는 경우가 많았지만, 연구가 쌓이면서 간수치가 정상이어도 간 안에서는 염증과 간섬유화가 진행되는 환자들이 적지 않다는 사실이 밝혀졌습니다. 그런데 B형 간염이 특히 까다로운 이유는 바이러스가 간세포 핵 안까지 숨어버릴 수 있기 때문입니다.그래서 약으로 증식을 억제할 수는 있어도 완전히 제거하기 어려운 경우가 많습니다. 실제로 만성 B형 간염은 환자 상태에 따라 사실상 평생 약을 복용해야 하는 경우도 적지 않습니다. C형 간염은 또 조금 다릅니다. 이 역시 혈액을 통해 감염됩니다. 과거에는 수혈이나 비위생적인 시술이 중요한 원인이 되기도 했습니다. 그런데 C형 간염이 무서운 이유는 바이러스가 복제 과정에서 끊임없이 돌연변이를 만들기 때문입니다. 그래서 면역세포가 알아보기도 어렵고 백신 개발도 쉽지 않습니다. 하지만 아이러니하게도 C형 간염은 지금 가장 치료 전망이 좋은 간염이 되었습니다.먹는 항바이러스제가 개발되면서 현재는 상황이 완전히 달라졌습니다. 2~3개월 정도 약을 복용하면 95~99% 가까운 완치율을 기대할 수 있게 된 것입니다. 그래서 지금 C형 간염에서 가장 중요한 것은 치료 자체보다 "발견"입니다. 문제는 많은 환자들이 자신이 감염된 사실조차 모른다는 것입니다.결국 간 질환에서 가장 중요한 것은 증상이 생긴 뒤 치료하는 것이 아니라, 조용할 때 발견하는 것입니다. 핵심은 단순합니다. A형과 B형 간염은 백신으로 예방할 수 있고, C형 간염은 조기에 발견하면 완치가 가능합니다. 그리고 간암은 갑자기 생기는 병이 아니라, 오랜 시간 조용히 반복된 염증 끝에 나타나는 결과에 가깝습니다. 그래서 지금 특별한 증상이 없더라도 자신의 간 상태를 한 번쯤 확인해보는 것이 중요합니다. 그 작은 검사 하나가 미래의 간암을 막는 가장 중요한 시작점이 될 수도 있기 때문입니다.김원국 약사/향우