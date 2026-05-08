박재선 완도군의원 " 지역소멸 극복 위한 방안, '마을공동체 활성화'"

지방자치시대, 의회의 제안은 군민의 실질적인 목소리라고 본다면, 의회의 제안에 대해 행정이 경청하고 성실히 대응하는 것은 결국 군민의 목소리에 응답하는 것과 같다. 때로는 예산이나 규제의 벽에 부딪힐 수 있지만, 그 과정에서 대안을 함께 찾아가는 것이 지방자치의 본질이다. 본보 이슈파이팅에서는 완도군의회에서 제안했던 군정 정책에 대해 발의자의 의도와 방향 등을 소개하면서 행정이 이를 어느 정도 받아들이고 접근을 하고 있는지를 살펴 본다.

큰사진보기 ▲박재선 의원은 “마을 공동체의 성패는 결국 ‘사람’으로 전문 마을활동가 양성이 절실하다. 마을공동체의 지속가능성을 담보할 핵심 동력은 주민 주도의 마을 계획을 수립하고 실현해 나갈 인재를 군에서 직접 양성하고 현장에 파견해야 한다”고 제안했다. ⓒ 완도신문 관련사진보기

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"이는 단순한 일자리 창출을 넘어, 지역 내부의 문제를 스스로 해결할 수 있는 '핵심 인재 육성사업'으로서 지방소멸 대응의 강력한 무기가 될 것이다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 완도신문에도 실렸습니다.

지방자치 시대의 핵심은 주민 스스로가 지역의 운명을 결정하는 '마을공동체'에 있다. 하지만 오늘날 완도군이 마주한 공동체의 현주소는 퇴직공무원들이 자리를 차지하며 차라리 '관치의 연장선'에 가깝다. 전라남도의 공모 사업에 명단을 올리고, 연말이면 소진해야 할 예산에 맞춰 식사 자리를 마련하는 것이 과연 우리가 꿈꿨던 지방자치의 본 모습인가.올해 완도군의 공동체 지원 예산은 고작 7200만 원. 13개소에 쪼개기 식으로 배분된 이 자금은 사실상 '활동비'라는 명목 아래 증발하고 있다. 공동체의 본질인 '사회적 연대'나 '문제 해결'은 간데없고, 그 자리를 채우는 것은 일회성 선심 행사와 친목 도모를 위한 식사 영수증뿐이다.이것은 공동체의 성장이 아니라 행정의 방치다. 주민들이 스스로 자립할 수 있는 비전을 제시하기보다, 적당한 공모 사업으로 생색을 내고 마는 행정의 편의주의가 공동체의 역동성을 거세하고 있다. 마을공동체가 '단기 프로젝트의 집합소'로 전락할 때, 완도의 푸른 맥박은 멈출 수밖에 없다.완도군의회에서 지역소멸 위기를 극복하기 위한 핵심 전략으로 '마을공동체 활성화'가 강력하게 제안되었다. 단순히 모여서 즐기는 취미 활동을 넘어, 마을의 특색을 살린 경제적 자생력을 갖춘 '완도형 모델' 구축이 필요하다는 목소리다.박재선 의원은 이에 대한 대안으로 '읍면별 특색을 살린 테마형 마을 조성'을 제안했다.박 의원은 "은퇴자 및 유튜버 정착 유도(웰니스 프로그램 운영) 창작 공간 중심의 예술인 거주 유도, 귀농·귀촌 청년 농수산인 유입 촉진 등 이러한 전략은 단순한 인구 유입을 넘어, 외지인이 마을에 안착할 수 있는 '사회적 관계망'을 형성하는 데 목적이 있다"고 밝혔다.그러면서 "사회적 자본이 경제적 가치로서 지향되고 유휴시설의 재탄생을 통해 마을공동체의 '자립성'을 높여야 한다. 기존의 보조금 의존 방식에서 벗어나, 완도의 특산물을 활용한 가공식품 개발 등 마을기업이나 사회적기업으로의 변모가 핵심이다"고 말했다.도시재생이나 어촌뉴딜 사업으로 지어진 후 방치된 마을 곳곳의 유휴 건물들을 마을공동체가 운영하는 소득 사업장으로 전환해야 한다는 제안은 행정적 낭비를 막고 지역 경제를 활성화하는 '일석이조'의 대안으로 평가받는다.박 의원은 "마을 공동체의 성패는 결국 '사람'으로 전문 마을활동가 양성이 절실하다. 마을공동체의 지속가능성을 담보할 핵심 동력은 주민 주도의 마을 계획을 수립하고 실현해 나갈 인재를 군에서 직접 양성하고 현장에 파견해야 한다"고 제안했다.마지막으로 박재선 의원은 "마을공동체를 단순한 복지 차원이 아닌, 지역의 회복력을 높이는 핵심 기반시설로 바라보았다는 점에서 의의가 크다.""함께 살아가는 법을 배우는 것이 마을공동체의 근본 메시지"라는 박재선 의원의 제안처럼, 완도군이 주민 주도의 실천적 조직을 통해 '푸른 맥박'이 뛰는 지속가능한 도시로 거듭날 수 있을지 군민들의 기대가 모이고 있다.<군수/관련 부서 공개 질문>1. 단순 공모성 행정을 넘어, 마을공동체가 보조금 없이도 스스로 생존할 수 있는 '완도형 자립 모델'에 대한 구체적인 로드맵은 무엇인가?2. 12개 읍면의 특성을 살린 '테마형 마을공동체(치유형, 예술가형, 스마트 농수산형 등)'를 구축하여 생활인구와 유입인구를 실질적으로 안착시킬 예산 확대 및 실행 계획이 있느냐?3. 도시재생, 어촌뉴딜 등으로 지어진 수많은 공공건물이 사후 관리 부재로 방치되고 있다. 이는 행정력과 예산의 낭비다. 이러한 유휴 시설을 마을공동체가 직접 운영하는 '마을기업'이나 '사회적기업'의 생산 기지로 전환하여 지역 일자리와 소득을 창출할 과감한 행정적 결단이 준비되어 있느냐?4. 주민의 자발성을 이끌어내고 마을 계획을 전문적으로 수립할 '완도군 전문 마을활동가'를 직접 양성하고 현장에 파견하는 체계적인 육성 사업을 시행할 용의가 있느냐?5. 광역 지자체(전남도) 의존형 행정에서 벗어날 전략은 무엇인가?