개헌안 무산, '독단적 강행' vs. '내란 단절 포기'… 언론의 엇갈린 시선

큰사진보기 ▲당론대로, 개헌안 표결에 불참한 국민의힘한병도 더불어민주당 원내대표가 7일 국회 본회의에서 대한민국헌법 개정안 제안설명을 하고 있다. 국민의힘은 개헌안 반대를 당론으로 정하고 표결에 불참해 자리가 비어있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲개헌안 무산 관련 언론사 사설 제목 모음 ⓒ 임병도 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

10차 헌법 개정안이 국회 본회의에 상정됐으나 투표 불성립이 선언됐습니다. 국민의힘 의원들이 당론으로 표결에 불참하면서 의결 정족수를 채우지 못했기 때문입니다.이번 개헌안은 부마민주항쟁과 5·18민주화운동 정신을 헌법 전문에 담고, 대통령의 계엄에 대한 국회 통제권을 강화하는 내용을 핵심으로 하고 있습니다.39년 만에 시도된 개헌이 좌초된 다음 날, 주요 일간지들은 일제히 관련 사설을 내놓았습니다. 그러나 표결 무산의 책임을 묻는 언론의 시각은 진영과 논조에 따라 극명하게 엇갈렸습니다. 여당인 더불어민주당의 '독단적 강행'을 탓한 언론부터, 야당인 국민의힘의 '명분 없는 몽니'를 꼬집은 언론, 그리고 여야 모두의 정치력 부재를 질타하는 양비론까지 다양한 해석이 쏟아졌습니다.<조선일보>는 이번 개헌 무산의 책임이 사실상 야당을 배제한 채 일방적으로 절차를 밟은 더불어민주당에 있다고 주장했습니다.해당 신문은 '혼자 북 치고 장구 치는 개헌, 반대하면 '내란 세력'이라니'라는 제목의 사설에서 "개헌은 국가 최고 규범을 변경하는 중대한 일"이라며 "애초 야당 동의 없이 밀어붙일 일이 아니다"라고 비판했습니다. 사설은 국민의 관심이 저조하다는 점을 지적하며 "민주당 혼자 북 치고 장구 친다고 해도 과언이 아니다"라고 직격했습니다.사설은 이재명 대통령의 발언도 문제 삼았습니다. <조선일보>는 "불법 계엄을 못 하게 하자는데, 반대하는 사람들은 불법 계엄 옹호론자"라는 이 대통령의 발언을 인용하며 "계엄에 반대하지만 이번 개헌에도 반대하는 국민도 적지 않다"면서 "그들도 내란 세력인가"라고 말했습니다. 이는 권력구조 개편 등 굵직한 현안을 두고 합의를 이루지 못한 채, 선거를 앞두고 일반 법안 처리하듯 강행한 여당의 태도가 사태의 원인이라는 시각입니다.반면 <한겨레>와 <경향신문>, 그리고 보수 성향으로 분류되는 <동아일보>는 표결에 불참한 국민의힘을 강하게 비판하며 야당 책임론에 무게를 실었습니다.<한겨레>는 사설을 통해 국민의힘의 표결 불참 이유를 두고 "하나같이 군색하고 억지스럽다"고 평가했습니다. 사설은 장동혁 대표가 이번 개헌을 "이재명 독재 연장을 위한 정략적 술수"라고 주장한 데 대해 "대체 개헌안 어디에 '대통령 연임'으로 이어질 수 있는 내용이 들어 있단 말인가"라며 "악의적 거짓 선동이란 비판을 피해가기 어렵다"고 지적했습니다. 또한 '특정 세력 입맛에 맞는 개헌'이라는 국민의힘의 성명에 대해서도 궤변이라며, 이번 개헌안은 12·3 친위 쿠데타를 봉쇄하기 위한 조치임을 강조했습니다.<경향신문> 역시 "무쟁점 개헌안마저 무산시킨 국힘, '내란 단절' 헛말이었나"라는 사설에서 야당을 직격했습니다. <경향신문>은 개헌안에 권력구조 개편 내용이 없음을 짚으며 "개헌안의 '국회의 계엄통제권 강화'가 마음에 들지 않았기 때문인가"라며 "국민의힘의 '내란 단절' 의지도 의심할 수밖에 없다"고 꼬집었습니다.<동아일보>의 논조도 결이 비슷했습니다. 해당 신문은 여론조사 결과를 인용하며 개헌 찬성 여론이 높다는 점을 명시했습니다. 사설은 국민의힘을 향해 "위헌적 계엄의 수렁에서 헤어날 전환점을 만들 수도 있었다"면서, 쟁점이 적은 사안임에도 논의 자체를 거부한 태도는 지난해 대선 두 달 전 국민의힘이 보인 태도와 "사뭇 다르다"고 지적했습니다. <동아일보>는 국민의힘이 지난해엔 "우 의장이 '대선-개헌 동시투표'를 제안하자 권력 구조 개편 방식을 두고 여야간 간극이 컸음에도 논의에 동참하겠다고 했다"고 상기했습니다.<중앙일보>와 <한국일보>는 여야 모두에게 쓴소리를 던지며 '정치 실종'을 원인으로 지목했습니다.<중앙일보>는 사설에서 제1야당의 동의 없는 개헌안 처리는 불가능에 가깝다며 "정말로 개헌에 의지와 진정성이 있다면, 발의 이전 단계부터 사회적 논의와 야당에 대한 설득을 거치는 게 옳았다"고 지적했습니다. 이어 우원식 국회의장과 이재명 대통령의 발언이 "국민의힘의 반발만 불러 개헌안 통과를 더 어렵게 만들 뿐이었다"고 평가했습니다. 동시에 국민의힘을 향해서도 "논의 자체를 거부하는 태도를 버려야 할 것"이라며 "다른 건 몰라도 개헌만큼은 여야 합의로 해야 한다"고 양측의 양보를 촉구했습니다.<한국일보>는 이번 사태를 "극한의 정치 대립 결과"로 규정했습니다. <한국일보>는 국민의힘이 자율 투표 대신 당론으로 불참을 정한 것을 두고 "'반대를 위한 반대'라는 말을 들어도 할 말이 없을 것"이라고 비판했습니다. 그러면서도 더불어민주당을 향해 "소수당 입장을 배제한 무수한 입법 폭주는 물론이고, 하반기 원구성에서 상임위 독식을 공공연히 주장하는 여당의 오만에 비춰 개헌 논의 차질은 예고된 것이나 마찬가지"라고 덧붙였습니다.국가 최고 규범을 다루는 헌법 개정안 표결 무산을 두고, 언론들은 각자의 시각으로 원인을 진단했습니다. 여당의 무리한 강행 통과 시도를 탓하는 목소리와, 시대적 요구를 외면한 제1야당의 보이콧을 비판하는 목소리, 그리고 타협 없는 정치권 전체를 질타하는 목소리가 팽팽하게 맞서고 있습니다.어제 국회에서 벌어진 장면은 타협과 설득이라는 본연의 기능을 상실한 2026년 대한민국 정치의 현주소를 고스란히 보여주었습니다.