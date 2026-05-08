서울숲에서 만난 포켓몬 정원, 손주 생각이 절로 납니다

큰사진보기 ▲서울국제정원박람회 안내탑종합안내소 앞 서울국제정원박람회 안내탑 ⓒ 직접 촬영 관련사진보기

큰사진보기 ▲정원 도슨트 해설정원 도슨트 해설하는 모습 ⓒ 직접촬영 관련사진보기

큰사진보기 ▲이탈리아 작가 알레산드로 트리벨리의이탈리아 작가 알레산드로 트리벨리의 에 앉아 호수멍하는 모습 ⓒ 직접 촬영 관련사진보기

큰사진보기 ▲이탈리아 작가 알레산드로 트리벨리의이탈리아 작가 알레산드로 트리벨리의 ⓒ 직접 촬영 관련사진보기

큰사진보기 ▲<스타프렌즈 정원:마녀의 정원><스타프렌즈 정원:마녀의 정원> ⓒ 직접 촬영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲<포켓몬 시크릿 포레스트><포켓몬 시크릿 포레스트> ⓒ 직접 촬영 관련사진보기

[관람 정보]

큰사진보기 ▲호수가에서 정원을 향유하는 사람들호수가에서 정원을 향유하는 사람들 ⓒ 직접 촬영 관련사진보기

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