"살아있는 기록물" 시대를 담은 인형의 세계

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큰사진보기 ▲에스키모·북미 원주민 전통인형들. 털가죽 의상과 생활 도구, 전통 문양까지 세밀하게 재현된 인형들은 혹독한 자연환경 속에서 살아온 북방 민족의 삶과 공동체 문화를 생생하게 보여주고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

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큰사진보기 ▲조다냐 관장이 덕산 세계인형박물관 에서 1800년대 앤틱·빈티지 인형 컬렉션과 함께 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 김정아 관련사진보기

"여기에 앉아 있는 인형들은 단순한 소품이 아니에요. 어떤 시대를 살았던 사람들의 삶과 미감, 철학, 그리고 기억이 담긴 존재예요."

큰사진보기 ▲2층 세계인형관에 전시된 러시아 마트료시카 인형과 세계 전통인형들. 각 나라의 전통의상과 생활문화, 공동체 정신이 담긴 인형들은 단순 장난감을 넘어 세계 민속문화와 인간의 삶을 기록한 문화유산으로 관람객들의 눈길을 끌었다 ⓒ 김정아 관련사진보기

큰사진보기 ▲덕산 세계인형박물관 3층 '빈티지 인형관'은 'Antique & Vintage, Contempo Dolls'를 주제로 앤틱과 빈티지, 그리고 현대 인형 예술까지 함께 전시하고 있었다. ⓒ 김정아 관련사진보기