"살아있는 기록물" 시대를 담은 인형의 세계

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.
어린이날이면 사람들은 흔히 아이들의 웃음과 선물, 짧은 추억의 풍경을 떠올린다. 하지만 지난 5일, 충남 예산 덕산에 위치한 세계인형박물관에는 조금 다른 시간이 흐르고 있었다. 유리 진열장 안에 놓인 오래된 인형들은 단순한 장식품이나 어린 시절의 놀이 도구를 넘어, 인간이 지나온 문명과 시대의 감정을 품은 작은 문화사처럼 조용히 관람객들을 맞이하고 있었다.
무엇보다 인형은 오래 전부터 인간의 삶과 함께 존재해 온 문화의 언어 가운데 하나였다. 어떤 시대에는 풍요와 다산을 기원하는 제의의 상징이 되었고, 어떤 시대에는 귀족 사회의 패션과 생활양식을 기록하는 예술품으로 남았다. 또 누군가에게는 외로움을 견디게 하는 위로였고, 누군가에게는 잊고 싶지 않은 유년의 시간을 붙잡아 두는 기억의 매개이기도 했다. 작은 얼굴의 표정 하나와 세월에 바랜 드레스의 주름, 손끝으로 이어진 섬세한 바느질 자국 안에는 그 시대를 살아낸 사람들의 감정과 미의식, 그리고 삶의 방식이 고스란히 스며 있었다. 그래서 덕산 세계인형박물관의 인형들은 단순한 수집품이 아니라, 시대와 문화를 품은 살아 있는 기록물처럼 느껴졌다.
1층 'Dolls Academy' 공간은 인형이 만들어지는 예술의 과정을 보여주는 창작 공간에 가까웠다. 창작 인형 전시와 인형공방, 비스크 인형 제작 과정이 함께 운영되고 있었다. 관람객들은 단순히 결과물을 감상하는 데서 그치지 않고, 하나의 인형이 탄생하기까지의 시간을 함께 들여다볼 수 있었다. 큐피 인형을 앤틱 안료로 직접 페인팅하고 여러 차례 소성하는 과정은 작은 인형 하나에도 얼마나 많은 손길이 필요한지 보여주고 있었다. 무엇보다 손끝으로 완성된 인형들은 단순 공예품이 아니라 하나의 조형 예술처럼 느껴졌다.
이어 2층 세계 인형관은 마치 작은 지구촌을 옮겨놓은 듯했다. 아프리카·아시아·에스키모·라틴아메리카·유럽 인형들이 각 문화권의 역사와 생활양식, 공동체 정신을 담은 채 전시돼 있었다. 아프리카 인형에는 풍요와 다산을 기원하는 신앙이 녹아 있었고, 아시아 인형들은 나무와 비단, 흙과 종이 등 다양한 재료를 통해 각 나라의 미의식과 생활문화를 보여주고 있었다.
특히 유럽의 비스크 인형들은 귀족문화와 패션의 흐름까지 담아내며 당시 사회의 축소판 역할을 하고 있었다. 관람객들은 인형을 바라보며 자연스럽게 세계 여러 나라의 문화와 시대적 배경까지 함께 이해할 수 있다. 그리고 3층 빈티지 인형관으로 올라가자 분위기는 한층 깊고 묵직해졌다. 1890년대부터 현대까지 이어지는 앤틱·빈티지·현대 창작 인형들이 시대별 흐름에 따라 전시돼 있었고, 오래된 유럽 도자기 인형부터 현대 감각의 창작 인형까지 한 공간 안에서 공존하고 있었다. 관람객들은 오래된 인형 앞에서 단순한 호기심보다 한 시대의 삶과 감정을 마주한 듯 조용히 발걸음을 멈추고 있었다.
이날 오전 10시, 덕산 세계인형박물관에서 만난 조다냐 관장은 전시장을 직접 안내하며 세계 인형들이 지닌 역사와 제작 과정, 문화적 의미를 설명했다. 아이들은 호기심 가득한 눈빛으로 그의 이야기를 따라갔고, 조 관장은 진열장 안 오래된 비스크 인형 하나를 조심스럽게 들어 보이며 말했다.
"여기에 앉아 있는 인형들은 단순한 소품이 아니에요. 어떤 시대를 살았던 사람들의 삶과 미감, 철학, 그리고 기억이 담긴 존재예요."
조 관장은 이번 전시를 위해 한 달이 넘는 시간 동안 박물관 전체를 단순한 전시장이 아닌 '사유의 공간'으로 다시 구성했다고 설명했다. 이어 아이들 뿐 아니라 모든 관람객이 인형을 통해 세계의 역사와 문화를 자연스럽게 읽어낼 수 있도록, 전시 동선과 공간의 흐름까지 세심하게 구성했다는 것이다.
특히 조 단장은 앤틱과 빈티지 문화를 대표하는 비스크(Bisque) 인형의 매력에 대해 깊은 애정을 드러냈다. 도자기 재질 특유의 섬세한 피부 표현과 유리 눈동자, 손으로 직접 제작한 의상까지 어우러진 비스크 인형은 단순한 장난감을 넘어 하나의 종합 예술로 평가 받는다. 조 관장은 "1850년부터 1900년 사이 독일과 프랑스에서 제작된 비스크 인형은 지금도 원형 그대로의 가치가 가장 높게 평가된다"며 "당시 장인들의 예술성과 기술, 시대의 미 의식이 그대로 담겨 있기 때문"이라고 설명했다. 이어 "오래된 인형은 단순히 오래된 물건이 아니라 그 시대 사람들의 생활 양식과 의복 문화, 감정과 철학을 보여주는 살아 있는 기록물"이라고 덧붙였다.
실제로 박물관에 전시된 인형 가운데는 1964년에 제작된 비교적 현대 인형부터 많게는 200년이 넘는 시간을 견뎌온 앤틱 인형까지 다양하게 포함돼 있었다. 무엇보다 흥미로웠던 건 인형을 바라보는 문화적 시선이었다. 조 관장은 "인형을 한 개, 두 개라고 하지 않고 한 체, 두 체라고 표현하기도 한다"며 "그만큼 인형을 단순한 물건이 아니라 하나의 존재처럼 여겨온 문화가 오래 이어져 왔다"고 설명했다. 그 말에는 인간이 인형에 투영해 온 외로움과 애정, 기억의 역사가 자연스럽게 스며 있었다.
조 관장은 인형 에세이 <I'm a doll>의 저자로 활동하며 국내 인형 예술 분야에서 활발한 작업을 이어가고 있다. 서울인형전과 쌈지인형전 기획전시, 쇳대박물관 인형기획전시, 빈티지 인형 볼륨돌 전시, 안데르센 탄생 200주년 기념전시회 등 다수의 전시에 참여했으며, 송담대학교 인형캐릭터창작과 교수와 서울모드 출강 등을 통해 후학 양성에도 힘써왔다. 또한 국제인형길드 'd.a.g' 회원이자 국제 'Doll master'로 활동하며 국내외 인형 문화 교류에도 참여하고 있다.
단순히 인형을 수집하는 데 그치지 않고, 인형을 통해 인간 문화와 예술, 시대정신을 기록하고 연구하는 작업을 이어가고 있는 셈이다. 조 관장은 "국내에는 현재 비스크 복원 작업을 전문적으로 할 수 있는 작가가 많지 않다"며 "한국에서 활동하는 비스크 복원 작가와 관련 작업물도 100여 점 남짓으로 매우 희소하다"고 설명했다. 이어 "인형 복원은 단순한 수리가 아니라 시간의 흔적을 보존하는 작업"이라며 "깨진 도자기 조각 하나에도 당시 사람들의 손길과 시간이 남아 있기 때문에 원형을 최대한 존중하는 것이 중요하다"고 말했다.
수백 년 동안 이어져 온 세계 각국의 문화와 인간의 삶, 그리고 예술의 흐름은 인형이라는 매개를 통해 한 공간 안에서 조용히 이어지고 있었다. 무엇보다 인상 깊었던 건, 이곳이 특정 세대만의 박물관이 아니라는 점이었다. 어린아이들은 인형을 통해 처음 세계 문화를 만났고, 연인들은 서로의 어린 시절 추억과 감정을 떠올렸으며, 어르신들은 지나온 삶의 시간을 천천히 되짚고 있었다.
결국 인형은 인간을 닮아 있었다. 시대의 미감과 기억을 품은 채 세대를 건너 이어져 왔고, 말없이 사람과 사람 사이를 연결하며 서로의 시간을 공감하게 만들었다. 빠르게 소비되는 시대 속에서도 덕산 세계인형박물관의 인형들은 오래된 온기처럼 남아, 인간이 잃지 말아야 할 감정과 문화의 기억을 일깨우고 있었다.