생명안전기본법 통과에, 용균이 엄마와 덕준이 엄마가 한 말

▲생명안전기본법 통과에 안도하는 어머니들쿠팡 과로사 피해 장덕준씨의 어머니 박미숙씨(왼쪽부터), 직장 내 괴롭힘을 호소하며 숨진 MBC 기상캐스터 오요안나씨의 어머니 장연미씨, 태안화력발전소에서 끼임 사고로 숨진 비정규직 노동자 고 김용균씨의 어머니 김미숙씨가 7일 국회 본회의에서 국민의 안전권을 기본권으로 명시한 생명안전기본법이 통과된 후 안도하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기