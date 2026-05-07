5·18 헌법 수록 무산…광주·전남 "국힘 책임 물을 것"

큰사진보기 ▲국회의장, 국힘 불참으로 개헌안 '투표 불성립' 선언우원식 국회의장이 7일 국회 본회의에서 개헌안 표결 후 국민의힘 불참에 따른 의결정족수 부족으로 투표가 성립하지 않는 '투표 불성립'을 선언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲굳은 표정의 정청래정청래 더불어민주당 대표가 7일 국회 본회의에서 개헌안 표결을 앞두고 굳은 표정을 짓고 있다. 국민의힘은 개헌안 반대를 당론으로 정하고 이날 개헌안 표결에 불참했다. ⓒ 남소연 관련사진보기

5·18민주화운동 정신의 헌법 전문 수록을 위한 개헌안이 의결 정족수 미달로 국회 문턱을 넘지 못하자 광주와 전남에서 비판의 목소리가 거세다.5·18정신헌법전문수록국민추진위원회는 7일 성명을 내고 "시대적 과제였던 5·18 정신 헌법 전문 수록 국회 개헌안 의결 자체가 불성립됐다"며 "국민의 요구를 외면한 정치에 반드시 책임을 묻겠다"고 밝혔다.본회의에 출석하지 않은 국민의힘을 향해서는 "국민 요구를 외면한 책임 회피이자 낡은 헌정 체계를 새롭게 정비할 기회를 스스로 거부한 선택"이라며 "12·3 비상계엄 사태 이후 무너진 헌정질서 회복과 단절 의지를 보여줄 기회였음에도 이를 행동으로 입증하지 못했다"고 비판했다.또한 "개헌을 추진할 의지가 있었다면 보다 적극적인 정치력과 협상으로 국면을 돌파했어야 했다"며 "국민적 공감대가 형성된 최소한의 개헌안마저 관철하지 못한 것은 무능의 결과이자 분명한 정치적 책임"이라며 더불어민주당을 비판했다.이어 "국가폭력과 독재에 맞서 민주주의를 지켜낸 5·18 정신을 헌법에 새기는 일은 선택이 아닌 역사적 책무"라며 "정치권은 지금이라도 책임을 인정하고 즉각 개헌 논의를 재개해야 한다"고 촉구했다.5·18 공법 3단체(부상자회·공로자회·유족회)도 이날 성명을 내고 "국민의힘이 개헌 표결에 불참한 것은 시대적 책임을 저버린 행위"라며 "5·18과 부마항쟁정신의 헌법 전문 수록은 선택이 아닌 국가적 책무인데도 끝내 역사적 요구를 외면했다"고 비판했다.광주시민단체협의회는 긴급 성명을 통해 "민주주의 후퇴를 막기 위한 최소한의 개헌조차 거부한 국민의힘을 지방선거에서 투표로 심판해야 한다"며 "그들에게 다수를 대표하는 정치적 발언권을 박탈하자"라고 목소리를 높였다.강기정 광주시장도 "마지막까지 12명의 의인이 나타나 국민에게 개헌투표 할 기회를 줄 거라고 믿었는데, 끝내 무산된 점이 개탄스럽고 참담하다"고 밝혔다.그러면서 "기본적인 개헌투표마저도 사실상 봉쇄시키는 것을 보면서 국민의힘이 국민의 세금으로 운영돼야 할 정당인가라는 생각을 하게 됐다"며 "국민의힘 해체 투쟁에 나서야겠다는 다짐을 하게 됐다"고 강조했다.김영록 전남지사는 '5·18 정신 헌법 명시 관련 입장문'을 통해 "39년 만에 찾아온 개헌의 기회에서 민의를 저버리고 대의를 짓밟은 행태를 전남·광주 시도민의 분노와 함께 규탄한다"고 말했다.이어 "국회는 본회의를 즉각 다시 소집하고 개헌안을 재상정해야 한다"며 "국회의원 한 명 한 명이 헌법기관으로서 오직 양심에 따라 5·18 정신의 헌법 전문 명시라는 소명을 다하라"고 요구했다.민형배 더불어민주당 전남광주통합특별시장 후보는 "국회의원으로서 직무 유기이자 역사적 책무를 다하지 않은 행위"라며 "역사의 준엄한 심판을 받아야 한다"고 비판했다.민주당과 무소속 광주시의원들도 "민주주의 역사를 외면한 반민주적 행태"라며 "국민의힘은 5·18과 부마정신의 헌법 전문 수록에 즉각 동참해야 한다"고 촉구했다.앞서 5·18 정신 헌법 수록 등이 담긴 대한민국헌법 개정안은 이날 오후 국회 본회의에 상정됐으나 국민의힘이 표결에 참여하지 않으면서 의결 정족수 미달로 투표 불성립이 선언됐다.민주당은 국민의힘을 제외한 여야 5당과 함께 8일 개헌안 표결을 다시 시도할 방침이다.