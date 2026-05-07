사회만평·만화 26.05.07 18:12ㅣ최종 업데이트 26.05.07 18:12 [만평] 열두 해의 기다림 생명안전기본법 국회통과 김완(pfwan) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲생명안전기본법 국회통과 ⓒ 김완 관련사진보기 #세월호#생명안전가봅법 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김완 (pfwan) 내방 아이콘구독하기 트위터 그림으로 말해요 이 기자의 최신기사[만평] 그날의 트라우마 갤러리 오마이포토 63년 만에 법정공휴일 된 '노동절', 세종대로 메운 민주노총 1/19 이전 다음 이전 다음 하남 방문해 이광재 껴안은 정청래 파란 점퍼 선물받은 하정우 미국-이스라엘 침략 규탄! 평화의 인간띠잇기 쿠팡의 부당로비, 미국의 내정간섭 규탄 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.