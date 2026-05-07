조치원 아파트 화재 7일 만에 수습... 1429세대 전력·용수 공급 정상화

큰사진보기 ▲7일 고성진 시민안전실장이 조치원 A아파트 화재 관련 브리핑을 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다. 뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역기반 공동체미디어로 젠더관점의 보도를 통해 지역사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

지난 1일 발생한 세종시 조치원읍 아파트 지하 전기실 화재가 발생 7일 만에 완전히 수습됐다. 고성진 세종시 시민안전실장은 7일 언론 브리핑을 통해, 정전과 단수로 큰 불편을 겪었던 1429세대 전체에 대한 전력 및 용수 공급이 모두 정상화됐다고 밝혔다.고 실장의 설명에 따르면, 이번 화재는 지난 5월 1일 금요일 저녁 8시경, 아파트 지하층 전기실에서 불이 났다는 신고가 접수되며 시작됐다. 신고를 받은 세종북부소방서 선착대는 접수 3분 만에 현장에 도착했으며, 소방과 경찰 등 인원 375명과 장비 30대가 투입돼 1시간 36분 만인 저녁 9시 38분에 불길을 완전히 잡았다.비록 불길은 빠르게 진화됐으나, 전력을 제어하고 분전하는 배전반 등이 불타면서 아파트 전체 1429세대에 정전과 단수가 발생해 주민 5000여 명이 큰 불편을 겪었다. 당시 정전으로 인해 엘리베이터에 갇히는 사고가 6건 발생해 주민 10명을 구조했으며, 영유아와 고령자 등 취약계층의 건강 관리와 냉장 보관이 필수적인 응급 의약품 관리 지원이 절실한 상황이었다.세종시는 즉각 실무반을 편성하여 현장 상황에 대응했다. 가장 시급했던 수도 복구는 비상전력 공급을 통해 화재 다음 날인 5월 2일 오전 10시경에 완료됐다.다만, 배연 작업과 국과수 감식반의 조사를 마친 후 본격적으로 진행된 전기 복구는 상당한 시간이 소요됐다. 5월 3일 발화 구간 철거와 케이블 인입 작업을 시작으로, 4일과 5일 이틀간 임시 케이블 포설 및 배전반 전기설비 교체 작업이 밤낮없이 이어졌다. 5월 6일에는 동별 차단기 케이블 결속과 시험 절차를 병행했으며, 5월 7일 새벽 1시 30분경 전 세대 통전을 완료했다. 추가 설비가 필요했던 109동 일부 라인은 한전의 비상발전기를 가동하여 새벽 3시 30분경 임시 전력 공급을 마침으로써 아파트 전 주민이 암흑에서 벗어났다.복구 기간 동안 지역 사회의 따뜻한 지원도 잇따랐다. 세종시는 생수 6463개, 얼음 1만2833박스 등 생필품을 긴급 지원했으며, 19개소의 임시 주거시설을 확보해 주민들의 대피를 도왔다. 특히 소상공인연합회, 재해구호협회, 한국전력 등 유관 기관과 지역 주민들이 주먹밥, 음료, 컵라면 등 약 3만4000여 점의 구호 물품을 후원하며 피해 주민들의 고통을 분담했다.세종시는 행정안전부 재해구호계획 수립지침에 따라 피해 주민들을 위한 실질적인 보상을 실시할 예정이다. 숙박비의 경우 세대당 1박 7만 원 범위 내에서 지급되며, 식비는 한 끼당 9천 원을 기준으로 지원할 방침이다. 관련 비용 지원에 대한 신청 접수는 오는 5월 11일부터 본격적으로 시작된다.고성진 세종시 시민안전실장은 "장기간 불편을 감내해 준 아파트 주민들과 주민 안전을 위해 밤낮없이 협조해 준 유관 기관 및 단체에 깊은 감사의 말씀을 드린다"며 "이번 사고를 계기로 유사 재난에 대비하기 위해 아파트 화재 관련 정전·단수 대응 과정을 면밀히 점검하고, 사회재난 초기 대응체계를 개선하여 미비점을 보완해 나가겠다"고 밝혔다.