여학생 외모 순위 매긴 남학생들, 우리 아이 학교 대처는 달랐다

▲교육공간민들레 대안학교, 만화로 기록된 3월의 전환여행민들레 학교의 허락을 받아, 선생님과 학생들의 3월 전환여행 사진을 AI 기술을 활용해 배낭을 메고 꽃길을 걷는 정교한 흑백 펜화 만화로 재해석한 이미지임. ⓒ 교육공간민들레 관련사진보기