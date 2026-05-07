달콤하기만 했던 밀가루떡, 이런 탄생 비화가 있었다니

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"밀가루떡? 그게 뭐예요?"

"떡볶이 밀떡 말하는 거야?"

큰사진보기 ▲반죽을 만드는데는 밀가루, 물만 있으면 충분하다. ⓒ 손보미 (Chat GPT 생성) 관련사진보기

"우리 어렸을 때 밀가루떡 진짜 많이 먹었잖아. 원래 있는 음식인가?"

"아이고, 그걸 아직도 기억하나? 그때는 매번 과자는 사줄 수 있는 형편은 아니지. 그렇다고 간식을 안 먹일 수는 없으니까 집에 있는 걸로 만들어준 거야."

"진짜? 밀가루떡 진짜 맛있었는데. 그래서 지금도 가끔 기억나."

매일 비슷한 하루를 보내는 요즘, 밤 11시가 넘은 시간 침대에 누워 엄지 손가락으로 휴대폰 화면을 하염 없이 내리고 있었다. 언제 어떻게 생성됐는지도 모를 유튜브 알고리즘에 재미있는 영상 하나 없는지 계속해서 살폈다.그러다 눈에 들어온 영상. 한 할아버지가 만드는 과일 크레이프 영상이었다. 둥근 팬 위에 밀가루 반죽을 얇게 펴 굽고 그 위에 초코잼과 딸기와 바나나, 시리얼 등을 올렸다. 그리고 크레이프를 삼각형 모양으로 접어 손님에게 건네는 2분이 채 되지 않는 짧은 영상. 처음에는 그저 크레이프가 맛있어 보여서 봤는데 영상을 한 번 더 재생하는 순간 불현듯 어렸을 적 먹었던 음식 하나가 생각났다.어렸을 적 맛있게 먹었던 간식이 뭐가 있나 생각해보면 곧바로 떠오르는 것이 있다. 바로 엄마가 구워주던 밀가루떡. 누군가와 이야기를 하다 이 단어가 나오면 반응은 늘 비슷했다.하지만 내가 말하는 밀가루떡은 떡볶이의 밀떡도, 유튜브 쇼츠 영상에서 나오는 달콤한 크레페도 아니다. 밀가루와 물, 설탕 단 3가지 재료로만 만드는 간식이었다.엄마는 스테인리스 볼에 밀가루와 물을 넣어 반죽을 만들었다. 밀가루 몇 그램(g), 물 몇 밀리(ml)는 정해진 게 없었고 늘 엄마의 눈 대중, 손 대중이었다. 반죽이 되면 두꺼워서 맛이 없고 너무 묽으면 뒤집을 때 찢어지는 바람에 농도를 맞추는 게 관건이었다. 기름을 두른 프라이팬에 살짝 묽은 밀가루 반죽을 얇게 펼쳐 노릇노릇하게 구워냈다. 조리 방법만 보면 밀가루 '전'에 가깝지만 왠지 우리 가족은 늘 밀가루 '떡'이라고 불렀다.그렇게 구워낸 밀가루떡 위에 황설탕을 솔솔 뿌리고 다시 밀가루떡 한 장을 덮으면 끝. 밀가루떡 사이에 뿌린 설탕이 열기에 녹아 마치 시럽처럼 변했다. 젓가락으로 밀가루떡을 주욱 찢어서 들면 녹은 설탕이 또르르 흘러내리곤 했다. 그 맛이 얼마나 쫄깃하고 달콤하던지! 일을 마치고 돌아온 엄마에게 밀가루떡을 해 달라고 졸랐던 어린 시절이 생생하게 기억난다.얼마 전 본가 거실에서 가족들과 이야기를 나누다 밀가루떡 이야기가 나왔다.마냥 맛있는 간식으로 기억하고 있던 밀가루떡의 탄생 비화를 그 시절 엄마의 나이를 훌쩍 넘기고 나서야 알게 된 것이다. 돈 없어서 만들어 먹은 간식이면 어때. 맛만 있는 걸! 우리의 추억이 오롯이 담겨있으니 그것 만으로 충분하다.누구에게나 마음 속에 남아있는 '인생 음식' 하나쯤 있을 것이다. 수년, 수십 년이 지나도 생생하게 기억나는 그 맛! 꼭 근사한 레스토랑에서 먹는 값비싼 음식이 인생 음식이 되는 것은 아니다. 누군가는 돌아가신 할머니가 만들어준 식혜일 수 있고 또 누군가는 친구와 눈이 펑펑 내리던 날 먹었던 포장마차 우동 한 그릇이 그러할 것이다.평범해 보이는 사람도 각자의 사연이 있듯 음식에도 저마다의 이야기가 담겨있다. 그것이 비록 누군가에게는 시시해 보이는 음식일지라도 그 의미만으로 삶을 버티게 하는 커다란 힘이 될 것이다.