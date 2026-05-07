교내 흉기난동 고교생 항소심도 중형, 징역 장기 8년·단기 6년

큰사진보기 ▲청주지방법원 전경. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

교내 흉기 난동으로 교직원과 시민 등 6명을 다치게 한 고교생이 항소심에서도 중형을 선고받았다.대전고법 청주재판부 형사1부는 7일 살인미수·특수상해 혐의로 구속 기소된 A(19)군과 검찰의 항소를 모두 기각하고 원심과 같은 징역 장기 8년·단기 6년을 선고했다.재판부는 "여러 사정과 양형 조건을 종합적으로 살펴볼 때 원심의 형량을 변경할 만한 특별한 사정이 없다"며 "원심의 형이 지나치게 무겁거나 가볍다고 보기 어렵다"고 판시했다.A군은 지난해 4월 28일 오전 8시36분께 자신이 재학 중인 고등학교 특수학급 교실과 복도에서 교직원들에게 흉기를 휘둘러 다치게 한 혐의로 재판에 넘겨졌다.A군은 학교 밖으로 도망치는 과정에서 시민 2명에게도 흉기를 휘두르거나 몸을 부딪혀 다치게 한 혐의도 받고 있다.당시 사건으로 총 6명의 부상자가 발생했다. 다행히 현재는 모두 치료를 받고 생명에는 지장이 없는 상태다.조사 결과 A군은 교우관계 등에서 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났고, 정서적으로 불안정한 상태에서 범행을 저지른 것으로 나타났다.A군 측 변호인은 재판 과정에서 "특수학급에서 일반학급으로 바뀌는 적응 과정에서 겪은 어려움과 고통이 분노로 쌓여 사건이 발생한 것으로 보인다"며 선처를 요청했다.앞선 1심 재판부는 "피고인은 학교에서 눈에 보이는 교사들을 무차별적으로 살해하려다 미수에 그쳤고, 이후 학교 밖에서도 일면식 없는 피해자들에게 상해를 가했다"며 "미리 준비한 흉기로 피해자들을 여러 차례 찌르는 등 범행 수법이 잔혹하고 무자비하다"고 지적했다.이어 "피해자들이 신체적·정신적으로 극심한 충격과 고통을 겪었을 것으로 보이고 피해 회복도 이뤄지지 않았다"며 "피고인이 범행을 인정하고 반성하는 태도를 보이는 점, 정신과적 병력이 범행에 일부 영향을 미친 것으로 보이는 점 등을 고려했다"고 양형 이유를 설명했다.