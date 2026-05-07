'기출 감옥'에 갇힌 영어 지문, 이게 과연 최선일까

▲고3 5월 모의고사 영어 34번이 글은 2022년 University College Dublin(UCD, 더블린대학교) 박사학위 논문 89페이지에 나온다. 프랑스의 유명한 석학 피에르 부르디외(Pierre Bourdieu)의 관점을 소개하고 있다. ⓒ 경기도교육청 관련사진보기