"국민 위한 입법인가 자신 위한 입법인가"... 참여연대, 국회에 징계 촉구

큰사진보기 ▲참여연대가 7일 오전 국회 정문 앞에서 기자회견을 열고 국민의힘 김은혜 의원이 관련 제도 완화 법안을 직접 발의한 것은 국회의원 윤리강령 및 국회법 위반 소지가 있다며 징계 의결을 요구했다. ⓒ 이영일 관련사진보기

큰사진보기 ▲김병한 세무사는 "현재 공시 가격과 시장 가격 간 괴리가 커지고 있으며 다주택·고가 부동산 보유자일수록 세 부담 절감 효과를 더 크게 누리는 구조"라며 "부동산 조세 체계 전반의 개혁이 필요하다"고 주장했다. ⓒ 이영일 관련사진보기

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큰사진보기 ▲참여연대는 기자회견 직후 국회 민원실에 국회 윤리심사자문위원회와 국회의장, 윤리특별위원회 앞으로 진정서를 제출했다. ⓒ 참여연대 관련사진보기

참여연대가 김은혜 국민의힘 의원의 공시가격 현실화 계획 폐지 관련 법안 발의를 두고 이해충돌 소지가 있다며 국회 윤리심사자문위원회에 진정서를 제출했다.참여연대는 7일 오전 10시 서울 국회 정문 앞에서 기자회견을 열고 "공시가격 현실화율 동결로 상당한 보유세 감면 혜택을 받는 김은혜 의원이 관련 제도 완화 법안을 직접 발의한 것은 국회의원 윤리강령 및 국회법 위반 소지가 있다"며 징계 의결을 촉구했다.김은정 참여연대 협동사무처장은 "왜곡된 공시가격은 조세 형평성과 제도 신뢰를 흔드는 문제다. 현실화율 동결의 혜택이 국회와 정부, 대통령실의 정책 결정권자들에게 돌아가고 있었다"고 지적했다. 또 "특히 자산 규모가 크거나 이른바 똘똘한 한 채를 보유한 경우 감면 효과가 더욱 컸다"고 주장했다.참여연대는 김은혜 의원 배우자가 서울 강남의 연립주택과 빌딩 등 공시가격 기준 약 208억 원 규모의 부동산을 보유하고 있다고 주장했다. 이 가운데 주택 및 토지 공시가격 약 186억 원을 기준으로 분석한 결과 공시가격 현실화율 동결로 공시가격이 40억 원 이상 줄어들고 보유세 부담도 약 22.7% 감소했다는 것.참여연대는 김 의원이 공시가격 현실화 로드맵을 사실상 폐지하는 부동산공시법 개정안과 종합부동산세 폐지 내용을 담은 종합부동산세법 개정안을 대표 발의한 점을 문제 삼았다. 김 처장은 "국민의 조세 형평성을 위한 입법인지 자신의 세 부담을 낮추기 위한 입법인지 묻지 않을 수 없다"고 비판했다.기자회견에 참석한 김병한 세무사(참여연대 민생희망본부 실행위원)는 "현재 공시 가격과 시장 가격 간 괴리가 커지고 있으며 다주택·고가 부동산 보유자일수록 세 부담 절감 효과를 더 크게 누리는 구조"라며 "부동산 조세 체계 전반의 개혁이 필요하다"고 주장했다.박현근 변호사(참여연대 민생희망본부 실행위원)는 "국회의원은 자신의 가족 재산과 직결되는 사안에 대해서는 회피하거나 이해관계를 투명하게 신고해야 한다. 김 의원의 법안 발의는 입법권이 사적 재산을 위한 도구로 사용됐다는 의심을 낳는 중대한 사안"이라고 주장했다.참여연대는 이날 기자회견 직후 국회 윤리심사자문위원회 위원장과 국회의장, 국회 윤리특별위원회 앞으로 진정서를 제출하고 이해충돌 여부 검토와 함께 윤리특위 회부 및 징계 의결을 요구했다.