시민사회 "극우집회에 5·18행사 차질…천인공노할 만행"

큰사진보기 ▲5·18 민주화운동 45주년을 하루 앞둔 17일 오후 광주 동구 금남로 일대에서 열린 전야행사에서 광주역과 전남대, 조선대 등지에서 출발한 시민들로 이뤄진 '민주평화대행진단'이 행사장으로 행진하고 있다. 2025. 05. 17. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

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제46주년 5·18민중항쟁 기념행사를 준비하고 있는 행사위원회와 광주 시민사회가 극우 유튜브 집회로 금남로 기념행사 진행에 차질이 예상되자 반발하고 있다.이들 단체는 7일 성명을 내고 "경찰은 46주년 5·18민중항쟁 기념행사 정상화에 적극적으로 협력해야 한다"고 촉구했다.단체는 "경찰이 5·18 민중항쟁 기념행사 시작을 알리는 '민주평화대행진'을 제한하겠다고 통보해 왔다"며 "그 이유는 5·18을 폄훼하고 윤석열 내란을 옹호하고 광주시민을 조롱한 극우 유튜버 측의 집회 권리를 보장해야 한다는 것"이라고 말했다.민주평화대행진은 1980년 5월 광주 시민들이 벌였던 민족민주화성회를 재현하는 거리 행진이다.광주역·북동성당·광주고에서 출발한 3개 행진단이 금남로에서 합류한 뒤 옛 전남도청 앞 5·18 민주광장까지 행진한다.경찰은 금남로 주변에 집회를 신고한 극우 유튜버 측과의 충돌을 우려해 민주평화대행진 일부 구간에 대한 시민들의 진입을 제한했다.이에 대해 행사위 등은 "광주 시민사회는 이 천인공노할 만행을 정면으로 거부한다"며 "경찰의 통제에 막혀 행진할 수 없어지더라도 원래 집회를 신고한 바 그대로 행진하겠다"고 밝혔다.이어 "차라리 46주년 기념행사가 파행을 빚는 상황이 오더라도 내란의 잔재와 타협 없이 투쟁할 것을 선언한다"며 "이에 따라 발생하는 모든 책임은 당국에 있음을 엄중히 경고한다"고 말했다.또한 이들은 5·18 민중항쟁 전야제 행사마저도 국가 공식 기념일 행사 무대 준비 때문에 그 의미가 퇴색될 처지에 놓였다고 비판했다.단체는 "올해 5·18 국가 공식기념일 행사가 복원된 옛 전남도청 공식 개방 행사에 맞춰 민주광장에서 진행된다"며 "행사 무대 설치로 인해 민주광장은 시민이 함께할 수 없는 공간으로 변질하기에 이르렀다"고 말했다.이어 "가장 많은 시민이 함께 모여 5·18 민중항쟁의 의미를 되새기는 민주의 밤과 전야제 행사를 방해하겠다는 것"이라며 "국민을 위해 존재해야 할 권력이 국민을 허수아비로 만드는 행위"라고 지적했다.그러면서 "기존대로 국립5·18민주묘지에서 국가 기념행사를 진행해달라"고 촉구했다.