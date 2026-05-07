현장체험학습, 이제는 교사의 헌신만으로 버틸 수 없다

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덧붙이는 글 | 이 기사는 교육언론창에도 실립니다.

현장체험학습은 오랫동안 학교 교육의 중요한 일부였다. 교실을 벗어난 경험은 학생들에게 새로운 배움의 기회를 제공했고, 많은 교사들 역시 그 교육적 가치를 인정해왔다. 실제로 현장체험학습은 단순한 야외활동이 아니라 학생들이 사회·문화·생태 환경을 직접 경험하며 교과서 밖의 배움을 확장하는 교육과정의 일부이기도 하다.그러나 최근 학교 현장에서 현장체험학습은 기대보다 부담과 불안을 먼저 떠올리게 하는 교육활동이 되어가고 있다. 이는 단순히 "체험학습을 계속할 것인가"의 문제가 아니다. 보다 본질적인 질문은 현재의 운영 구조가 과연 지속가능한 방식인가에 있다.실제 학교 현장에서 교사는 체험학습 계획 수립부터 학생 안전관리, 생활지도, 학부모 민원 대응, 각종 행정 절차까지 복합적인 역할을 동시에 수행한다. 특히 사고 발생 시 뒤따를 수 있는 법적·행정적 책임 부담은 교사 개인에게 상당한 심적 압박으로 작용한다. 교육활동 과정에서 발생할 수 있는 다양한 변수와 위험 요소를 고려하면, 현장체험학습은 더 이상 단순한 '교육적인 행사 운영'의 차원이 아니다.문제는 이러한 구조 속에서도 체험학습 운영이 여전히 교사의 책임감과 헌신에 크게 의존하고 있다는 점이다. 물론 교육활동에는 일정 수준의 책임과 긴장이 따를 수밖에 없다. 그러나 현재와 같이 과도한 책임과 위험이 개인에게 집중되는 구조가 지속가능한 방식인지에 대해서는 보다 진지한 논의가 필요하다.인적자원개발(HRD) 분야에서는 조직 구성원의 성과와 몰입을 단순히 개인의 의지나 사명감만으로 설명하지 않는다. 대표적인 JD-R(Job Demands–Resources) 모형에 따르면, 과도한 직무요구(job demands)가 지속되나 이를 완충할 조직 자원(job resources)이 부족할 경우에 구성원은 번아웃과 소진을 경험하게 된다. 높은 수준의 정서노동과 책임 부담이 장기간 누적될 경우 구성원은 점차 방어적 태도와 회피 행동을 보이게 되며, 조직에 대한 냉소주의와 이직의도 역시 증가할 수 있다.최근 학교 현장에서 나타나는 분위기 역시 이러한 흐름과 무관하지 않다. "괜히 체험학습 했다가 문제 생기면 결국 교사가 책임진다"는 인식이 확산되면서, 체험학습 자체를 최소화하거나 위험 가능성이 있는 활동을 기피하려는 분위기가 형성되고 있다. 이는 단순히 일부 교사의 소극적 태도로 해석할 문제가 아니다. 조직 차원의 위험관리 체계가 충분히 작동하지 않을 때 나타나는 자연스러운 방어 반응에 가깝다.더 우려되는 점은 이러한 환경이 조직침묵(organizational silence)을 강화할 수 있다는 점이다. 조직침묵은 구성원이 문제를 인식하고 있으면서도 불이익이나 부담을 우려해 의견 제기를 포기하는 현상을 의미한다. 이러한 조직침묵은 단기적으로 갈등을 줄이는 것처럼 보일 수 있을지 몰라도, 장기적으로는 조직의 학습과 개선 가능성을 약화시키고 구성원의 소진을 심화시킬 수 있다.현장체험학습 운영과 책임에 관련한 문제제기는 교사들의 과민한 반응으로 치부되긴 어렵다. 실제로 미국·독일·영국 등에서는 현장체험학습 과정에서 교사 개인에게 과도한 법적 책임이 집중되지 않도록 제도적 장치를 마련하고 있다. 미국은 주별로 일부 차이는 있으나 교사가 학교 지침과 절차에 따라 직무를 수행했을 경우 강한 면책 원칙을 적용하고 있으며, 독일은 공무 수행 과정의 과실에 대해 국가 책임 원칙을 폭넓게 인정하고 있다. 영국 역시 체험학습 운영 과정에서 교사가 위험 요소를 인지하고 공지 등의 예방교육을 했다면 일반적인 주의의무를 다한 것으로 간주해 면책을 적용하고 있다.이는 단순히 교사를 '보호'하기 위한 차원이 아니다. 교육활동이 위축되지 않도록 조직 차원에서 위험을 관리하고, 교사가 교육 본연의 역할에 집중할 수 있도록 시스템을 설계하는 접근에 가깝다. 반대로 모든 위험과 책임을 교사 개인에게 집중시키는 구조에서는 구성원들이 방어적 태도를 취하게 되고, 결국 조직 전체의 교육활동 역시 위축될 가능성이 커질 수밖에 없다.결국 문제는 일부 교사의 책임감 부족이 아니다. 제도를 변화된 환경에 맞춰 재설계하지 않고, 단지 개개인의 희생과 헌신에 과도하게 의존하는 운영 구조 자체가 지속가능성을 잃어가고 있다는 데 있다. 교육조직 역시 지속가능성을 고민해야 하는 조직이다. 구성원의 소진과 불안을 방치한 채 사명감만을 강조하는 방식으로는 양질의 교육활동 역시 안정적으로 유지되기 어렵다.현장체험학습의 교육적 가치를 지키기 위해서라도 이제는 제도의 지속가능성을 중심에 두어야 한다. 이를 위해서는 우선 해외 법률의 사례를 참고삼아, 교사가 정당한 예방교육을 했을 경우, 사고 발생 시 책임이 교사 개인에게 귀속되지 않도록 책임 범위와 법적 기준을 정비해야 한다. 아울러 학교에서 체험학습 과정에서 발생할 수 있는 민원과 분쟁에 대응할 수 있도록 교육청 및 지역 단위의 지원 시스템도 강화될 필요가 있다. 또한, 체험학습 운영 과정에서 안전 및 생활지도를 지원할 수 있도록 교육지원청의 보조 인력 체계 증원, 현장체험학습 계획 및 운영 상에서 요구되는 과도한 행정절차 시 지원 혹은 경감 등을 논의해볼 수 있다.중요한 것은 지금 퍼지는 현장의 목소리를 단순한 불만이나 회피로 해석하지 않는 일이다. HRD 관점에서 건강한 조직은 구성원의 희생만으로 유지되지 않는다. 구성원이 안정적으로 전문성을 발휘할 수 있도록 지원 체계와 시스템을 구축하고, 위험 부담을 조직 차원에서 함께 관리할 때 비로소 조직의 지속가능성과 성과 역시 유지될 수 있다.교사라면 "제도 뒤에 숨지 말고 민원을 감당하는 역량을 길러야 한다"는 식의 접근은 문제 해결에 실질적인 도움이 되기 어렵다. 이러한 담론은 구조적 문제를 개인의 적응과 인내의 문제로 환원하며, 결과적으로 현장의 냉소와 조직침묵을 더욱 심화시킬 가능성이 크다.현장체험학습의 교육적 가치를 지키기 위해 필요한 것은 교사의 더 큰 희생이 아니다. 이제는 개인의 헌신에 기대는 방식에서 벗어나, 교육활동이 지속가능하게 운영될 수 있는 제도와 시스템을 본격적으로 논의해야 할 시점이다.