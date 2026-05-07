이 대통령님, 고 강일출 할머니의 마지막 길에 함께해주십시오

큰사진보기 ▲6일 오후 서울 종로구 일본대사관앞에서 정의기역연대 주최로 열린 ‘1,751차 일본군 성노예 문제해결을 위한 정기 수요시위’에서 극우인사들의 훼손 위협 때문에 설치된 ‘평화의 소녀상’ 주변 경찰 바리케이드가 5년 11개월만에 완전 철거되었다. 경찰 바리케이드 철거 후 소녀상의 모습. ⓒ 권우성 관련사진보기

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"비통한 마음으로, 삼가 고인의 명복을 빕니다. 고인께서는 인간의 존엄이 철저히 유린된 시대를 온몸으로 견뎌내셨으며, 참혹한 고통을 딛고 세상에 나와 진실을 증언하셨습니다. 정부는 일본군 '위안부' 피해자분들의 명예와 존엄 회복을 위해 할 수 있는 모든 것을 다하겠습니다."

덧붙이는 글 | 글쓴이는 (사)정신대할머니와 함께하는 시민모임 이사장입니다.

지난 3월 28일, 강일출 할머니가 세상을 떠나셨다. 이제 일본군 '위안부' 생존자는 다섯 분만 남았다.늦어도 너무 늦었다. 지난 3월 초 유엔 인권 전문가들이 이 문제의 해결을 촉구한 지 얼마 되지 않아 할머니를 여의었다. 남은 시간이 얼마 없다는 초조함이 가슴을 누른다.불교식 49재가 진행되고 있다. 지난 5월 1일에는 나눔의 집을 관장하는 수원 수원사에서 오재가 열렸고, 오는 5월 8일 어버이날에는 같은 자리에서 육재가 모셔진다. 그리고 5월 15일, 서울 조계사에서 마지막 막재가 있다.나는 이 막재에 이재명 대통령과 주한 일본대사, 중국대사가 함께하기를 바란다. 영화 〈귀향〉에서처럼 나비가 되어 이승을 떠나시는 할머니를 추도하고, 할머니가 평생으로 남긴 가르침을 되새기는 자리가 됐으면 한다. 마침 5월 15일은 스승의 날이다.이 대통령은 할머니 부고에 즈음해 페이스북에 추도의 글을 올렸다.청와대에서 조계사까지는 10분이 채 걸리지 않는다. 잠시라도 와서 분향해 주시길 청한다.거리의 문제만이 아니다. 한국 정부에는 할머니에 대해 지우지 못할 법적 책임이 있다. 강일출 할머니는 일본 정부를 상대로 소송을 제기해 2021년 1월 8일 승소했다. 그러나 한국 정부의 부작위로 인해 사죄도, 배상도 받지 못한 채 세상을 떠나셨다. 헌법재판소는 2011년 8월 30일, 일본 정부와 협의하지 않는 것이 헌법에 위반된다고 결정했다. 그로부터 15년이 지나도록 위헌 상태는 이어졌고, 결국 할머니 생전에 정의는 회복되지 못했다.우리부터 법적 책임을 다해야 한다. 그래야 일본 정부도 움직일 수 있다.